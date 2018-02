Siber GÃ¼venlik Ekosisteminin GeliÅŸtirilmesi Zirvesi

14:59, 13 Şubat 2018 Salı

Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

TÜRKSAT AŞ Genel Müdürü Cenk Şen, yerli ekonomiyi destekleme noktasında ürünlerin akreditasyonuna yönelik bir laboratuvar kurmaya çalıştıklarını belirterek, "İnsanlara daha bilinçli seçme alternatifleri oluşturacak bir ekosisteme referans oluşturmak için çalışmalarımızı başlattık. İnşallah kısa sürede bitireceğiz." dedi.

Şen, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ev sahipliğinde, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) iş birliğiyle düzenlenen Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, TÜRKSAT'ın e-Devlet Kapısı'ndaki verilerin korunması için gerekli mimariyi oluşturduğunu, kamu kurumlarının kendi politikalarını gerçekleştirmesine yardımcı olduklarını söyledi.

Siber güvenliği bir ihtisaslaşma alanı olarak gördüklerini dile getiren Şen, şöyle devam etti:

"Siber güvenlik bir tansiyon ilacı gibi, antibiyotik değil. Antibiyotikle bakteri ölüyor ve hastalıktan kurtuluyorsunuz. Tansiyon ilacını ise her gün aynı saatte içmeli ve tansiyonunuzu ölçerek takibini yapmalısınız. Siber güvenlik de öyle. Eğitimin ihtisaslaşmasına önem veriyoruz. Yerli sistematiğin gelişmesi çok önemli. Türk firmaları çok dağılmamalı, çok büyümemeli. Her şeyin bir basamağı var. Küçük ölçekle başlamak ve ihtisaslaşmak daha önemli. Her derde deva bir şey üretmeyin."

YENİ POLİTİKALARA İHTİYAÇ VAR

Şen, kurumlara sızma testleri vermek suretiyle siber güvenlik mimarilerini değerlendirdiklerini, böylece eksiklerin tespit edilmesine destek sağladıklarını anlattı.

Siber güvenlik konusunda kurumsal farkındalığın oluşturulmasında da rol aldıklarını ifade eden Şen, "Şu anda çoğumuzun cebinden verileri kaçıyor ama farkında değilsiniz. Sistemin içinde olan insanların dışında bir katman daha yaratmalısınız. Herhangi bir kuruma yapılan saldırı sizin kuruma da yapılabilir. Proaktif reaksiyon göstermelisiniz." diye konuştu.

Verilerin korunması için sürekli yeni politikalara ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Şen, bu kapsamda rutini kıran, alışkanlıkları değiştiren yeni yöntemlerin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Şen, yerli ekonomiyi destekleme noktasında ürünlerin akreditasyonuna yönelik bir laboratuvar kurmaya çalıştıklarını belirterek, "İnsanlara daha bilinçli seçme alternatifleri oluşturacak bir ekosisteme referans oluşturmak için çalışmalarımızı başlattık. İnşallah kısa sürede bitireceğiz. e-Devlet'in güvenliği konusunda detay vermek istemiyoruz. Nasıl korunduğumuzu bilen, nasıl saldıracağını da bilir. e-Devlet'e veri için saldıran boşuna saldırmış olur." dedi.