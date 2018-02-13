14:59, 13 Åžubat 2018 SalÄ±

Siber GÃ¼venlik Ekosisteminin GeliÅŸtirilmesi Zirvesi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃœRKSAT AÅž Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Cenk Åžen, yerli ekonomiyi destekleme noktasÄ±nda Ã¼rÃ¼nlerin akreditasyonuna yÃ¶nelik bir laboratuvar kurmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Ä°nsanlara daha bilinÃ§li seÃ§me alternatifleri oluÅŸturacak bir ekosisteme referans oluÅŸturmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± baÅŸlattÄ±k. Ä°nÅŸallah kÄ±sa sÃ¼rede bitireceÄŸiz." dedi.

Åžen, Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumu (BTK) ev sahipliÄŸinde, TÃ¼rkiye BiliÅŸim DerneÄŸi (TBD) iÅŸ birliÄŸiyle dÃ¼zenlenen Siber GÃ¼venlik Ekosisteminin GeliÅŸtirilmesi Zirvesi'nde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, TÃœRKSAT'Ä±n e-Devlet KapÄ±sÄ±'ndaki verilerin korunmasÄ± iÃ§in gerekli mimariyi oluÅŸturduÄŸunu, kamu kurumlarÄ±nÄ±n kendi politikalarÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmesine yardÄ±mcÄ± olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Siber gÃ¼venliÄŸi bir ihtisaslaÅŸma alanÄ± olarak gÃ¶rdÃ¼klerini dile getiren Åžen, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Siber gÃ¼venlik bir tansiyon ilacÄ± gibi, antibiyotik deÄŸil. Antibiyotikle bakteri Ã¶lÃ¼yor ve hastalÄ±ktan kurtuluyorsunuz. Tansiyon ilacÄ±nÄ± ise her gÃ¼n aynÄ± saatte iÃ§meli ve tansiyonunuzu Ã¶lÃ§erek takibini yapmalÄ±sÄ±nÄ±z. Siber gÃ¼venlik de Ã¶yle. EÄŸitimin ihtisaslaÅŸmasÄ±na Ã¶nem veriyoruz. Yerli sistematiÄŸin geliÅŸmesi Ã§ok Ã¶nemli. TÃ¼rk firmalarÄ± Ã§ok daÄŸÄ±lmamalÄ±, Ã§ok bÃ¼yÃ¼memeli. Her ÅŸeyin bir basamaÄŸÄ± var. KÃ¼Ã§Ã¼k Ã¶lÃ§ekle baÅŸlamak ve ihtisaslaÅŸmak daha Ã¶nemli. Her derde deva bir ÅŸey Ã¼retmeyin."

YENÄ° POLÄ°TÄ°KALARA Ä°HTÄ°YAÃ‡ VAR

Åžen, kurumlara sÄ±zma testleri vermek suretiyle siber gÃ¼venlik mimarilerini deÄŸerlendirdiklerini, bÃ¶ylece eksiklerin tespit edilmesine destek saÄŸladÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.

Siber gÃ¼venlik konusunda kurumsal farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ±n oluÅŸturulmasÄ±nda da rol aldÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Åžen, "Åžu anda Ã§oÄŸumuzun cebinden verileri kaÃ§Ä±yor ama farkÄ±nda deÄŸilsiniz. Sistemin iÃ§inde olan insanlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda bir katman daha yaratmalÄ±sÄ±nÄ±z. Herhangi bir kuruma yapÄ±lan saldÄ±rÄ± sizin kuruma da yapÄ±labilir. Proaktif reaksiyon gÃ¶stermelisiniz." diye konuÅŸtu.

Verilerin korunmasÄ± iÃ§in sÃ¼rekli yeni politikalara ihtiyaÃ§ duyulduÄŸuna iÅŸaret eden Åžen, bu kapsamda rutini kÄ±ran, alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ± deÄŸiÅŸtiren yeni yÃ¶ntemlerin geliÅŸtirilmesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

Åžen, yerli ekonomiyi destekleme noktasÄ±nda Ã¼rÃ¼nlerin akreditasyonuna yÃ¶nelik bir laboratuvar kurmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Ä°nsanlara daha bilinÃ§li seÃ§me alternatifleri oluÅŸturacak bir ekosisteme referans oluÅŸturmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± baÅŸlattÄ±k. Ä°nÅŸallah kÄ±sa sÃ¼rede bitireceÄŸiz. e-Devlet'in gÃ¼venliÄŸi konusunda detay vermek istemiyoruz. NasÄ±l korunduÄŸumuzu bilen, nasÄ±l saldÄ±racaÄŸÄ±nÄ± da bilir. e-Devlet'e veri iÃ§in saldÄ±ran boÅŸuna saldÄ±rmÄ±ÅŸ olur." dedi.

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