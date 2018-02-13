15:08, 13 Åžubat 2018 SalÄ±

Deniz Kuvvetlerinden Kardak'ta Ã¶nleme devriyesi





TÃ¼rk Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± unsurlarÄ±, Bodrum aÃ§Ä±klarÄ±ndaki Kardak kayalÄ±klarÄ± civarÄ±nda Ã¶nleme devriyesine devam ediyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rk Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± unsurlarÄ±, Bodrum aÃ§Ä±klarÄ±ndaki Kardak kayalÄ±klarÄ± civarÄ±nda Ã¶nleme devriyesi gÃ¶revini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Kardak krizinin 22'nci yÄ±lÄ± nedeniyle bÃ¶lgede geÃ§en aydan bu yana yoÄŸun devriye faaliyeti yÃ¼rÃ¼ten TÃ¼rk Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± unsurlarÄ±, devriye gÃ¶revine aralÄ±ksÄ±z devam ediyor. TÃ¼rk Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± gemi ile botlar, sabah saatlerinden itibaren Ã‡atal Ada, Ã‡avuÅŸ AdasÄ± ve Kardak Ã¶nlerinde devriye gÃ¶revini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. TÃ¼rk Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±na ait hÃ¼cumbot da Ã‡avuÅŸ AdasÄ± Ã¶nlerinde bekliyor. Kardak civarÄ±nda seyreden Yunan Sahil GÃ¼venlik botu, TÃ¼rk Sahil GÃ¼venlik ve Deniz Kuvvetleri unsurlarÄ±nca dikkatle takip edildi. Ekiplerin bÃ¶lgedeki devriyesi sÄ±rasÄ±nda YalÄ±kavak, Turgutreis ve GÃ¼mÃ¼ÅŸlÃ¼k LimanÄ±'ndan Ã§Ä±kan bazÄ± balÄ±kÃ§Ä±lar da Kardak bÃ¶lgesinde avlandÄ±. TÃ¼rk gÃ¼venlik birimlerinin Kardak kayalÄ±klarÄ± bÃ¶lgesinde bekleyiÅŸi sÃ¼rÃ¼yor.

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