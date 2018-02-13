Okuma Kültürü Çalıştayı Çağrısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı III. Milli Kültür Şurası Eylem Planı’nın Yayıncılık ve Kütüphanecilik bölümünde “Okuma kültürünün geliştirilmesi için projeler gerçekleştirilmesi” ikinci eylem maddesi olarak belirlendi. Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Çalıştayı bu eylemin gerçekleştirilmesine dönük bir çalışma olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı, Basın Yayın Birliği ve Uluslararası Öncü Eğitimciler Derneği ortaklığında düzenlenmektedir.
Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Çalıştayı’nda okuma kültürünün oluşmasında etkili olan süreç ve etkinlikler ele alınacaktır. Bu kapsamda öğrenci, öğretmen, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, kamuoyu, medya ve yayın evlerinin misyon, vizyon ve uygulamalarını amaca yöneltecek proje ve etkinliklerin geliştirilmesi planlanmaktadır. Çalıştay sonunda hazırlanacak rapor ile okuma kültürünün geliştirilmesine yönelik elde edilen etkinlik ve proje önerilerinin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.
Okuma kültürüne sahip; düşünen, eleştiren, üreten ve duyarlı bireylerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlediğimiz çalıştaya müzakere ve etkinlik – proje önerilerinizle katılmanızı bekliyoruz. Değerli katkılarınız bizi bu yolda güçlendirecek, amacımız doğrultusunda nitelikli bir çalışma yürütmemizi destekleyecektir.
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Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Çalıştayı’nda okuma kültürünün oluşmasında etkili olan süreç ve etkinlikler ele alınacak
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