Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
05:07, 14 Şubat 2018 Çarşamba
Kültür Sanat
15:38, 13 Şubat 2018 Salı

  • Paylaş
Okuma Kültürü Çalıştayı Çağrısı
Okuma Kültürü Çalıştayı Çağrısı

Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Çalıştayı’nda okuma kültürünün oluşmasında etkili olan süreç ve etkinlikler ele alınacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı III. Milli Kültür Şurası Eylem Planı’nın Yayıncılık ve Kütüphanecilik bölümünde “Okuma kültürünün geliştirilmesi için projeler gerçekleştirilmesi” ikinci eylem maddesi olarak belirlendi. Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Çalıştayı bu eylemin gerçekleştirilmesine dönük bir çalışma olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı, Basın Yayın Birliği ve Uluslararası Öncü Eğitimciler Derneği ortaklığında düzenlenmektedir.

Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Çalıştayı’nda okuma kültürünün oluşmasında etkili olan süreç ve etkinlikler ele alınacaktır. Bu kapsamda öğrenci, öğretmen, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, kamuoyu, medya ve yayın evlerinin misyon, vizyon ve uygulamalarını amaca yöneltecek proje ve etkinliklerin geliştirilmesi planlanmaktadır. Çalıştay sonunda hazırlanacak rapor ile okuma kültürünün geliştirilmesine yönelik elde edilen etkinlik ve proje önerilerinin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

Okuma kültürüne sahip; düşünen, eleştiren, üreten ve duyarlı bireylerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlediğimiz çalıştaya müzakere ve etkinlik – proje önerilerinizle katılmanızı bekliyoruz. Değerli katkılarınız bizi bu yolda güçlendirecek, amacımız doğrultusunda nitelikli bir çalışma yürütmemizi destekleyecektir.

Detay bilgi için TIKLAYINIZ



Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Kültür Sanat Haberleri
Ankara Üniversitesi Tarihi Müzesi açıldı
Ankara Üniversitesi Tarihi Müzesi açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından özel statüsüne alınan, mezuniyet belgeleri, Arapça harfli daktilo ve ilk cübbeler gibi birçok tarihi objenin sergilendiği AÜ Tarihi Müzesi'nin açılışı yapıldı
Okuma Kültürü Çalıştayı Çağrısı
Okuma Kültürü Çalıştayı Çağrısı

Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Çalıştayı’nda okuma kültürünün oluşmasında etkili olan süreç ve etkinlikler ele alınacak
4 Üsküdar Kitap Fuarı' açılışına büyük ilgi
'4. Üsküdar Kitap Fuarı' açılışına büyük ilgi

Üsküdar Belediyesi’nin ev sahipliğinde, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın katılımıyla açılan "4. Üsküdar Kitap Fuarı" okurla buluştu
Sultan Abdülhamid İslam dünyasında aktif olmayı kendisine şiar edinmişti
Sultan Abdülhamid İslam dünyasında aktif olmayı kendisine şiar edinmişti

Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Vefatının 100. Yılında Sultan II. Abdülhamid" etkinlikleri kapsamında düzenlenen konferansta konuştu
Teoman Duralı quot Adanmış Ömürler quot in konuğu oldu
Teoman Duralı "Adanmış Ömürler"in konuğu oldu

Bu yıl "Necip Fazıl Saygı Ödülü"ne de değer görülen Prof. Dr. Duralı Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen "Adanmış Ömürler" söyleşisine konuk oldu.
Sekiz asırlık Kur'an Tokat Müze'sinde sergileniyor
Sekiz asırlık Kur'an Tokat Müze'sinde sergileniyor

Tokat Müzesi'nde sergilenen 8 asırlık el yazması Kur'an-ı Kerim, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Ahmet Kabaklı vefatının 17 yılında mezarı başında anıldı
Ahmet Kabaklı vefatının 17. yılında mezarı başında anıldı

Eyüpsultan Mezarlığı'nda Kuran tilaveti ile başlayan törene, Kabaklı'nın ailesi, sevenleri ve öğrenciler katıldı
Konya'da 253 tarihi eser restore edildi
Konya'da 253 tarihi eser restore edildi

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılında 253 tarihi eseri restore etti
Altın Hilal Film Festivali' Avrupa'yı buluşturuyor
'Altın Hilal Film Festivali' Avrupa'yı buluşturuyor

İsviçre İslam Toplumu tarafından düzenlenen Altın Hilal Film Festivali'nde, amatör sinemacılar bir araya gelirken, dram ve belgesel türündeki kısa filmler de farklı dallarda ödüllendiriliyor.
Mehmet Akif ilk kez Devlet Tiyatroları sahnesinde
Mehmet Akif ilk kez Devlet Tiyatroları sahnesinde

Devlet Tiyatroları İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'u ilk kez tiyatro sahnesine taşıyacak
Boşnak sanatçıdan Türkçe-Arapça albüm Ya Rasulallah Sana
Boşnak sanatçıdan Türkçe-Arapça albüm: Ya Rasulallah Sana!

Bosna Hersek’te: bir adım öte Balkan coğrafyasında ilk defa Türkçe-Arapça bir albüm hazırlandı: “Ya Rasulallah Sana”. İbrahim Ethem Gören, albümün yapımcısı, musiki, oyuncu ve hat ustası Namık Caferağa ile geleneksel sanatlar, müzik çalışmaları ve albümü üzerine hasbihal etti
Mimar Sinan'ın hayatı belgeselleştirildi
Mimar Sinan'ın hayatı belgeselleştirildi

Çekimleri doğduğu Kayseri'nin Ağırnas kasabasının yanı sıra İstanbul ve Edirne'de gerçekleştirilen 60 dakikalık belgeselde, Mimar Sinan'ın çocukluğunu Mehmet Öztürkan, gençlik dönemini Erkan Çelik, yaşlılığını ise Kamil Coşkun Çetinalp canlandırıyor
Diyarbakır'da quot medya okulu quot açılacak
Diyarbakır'da "medya okulu" açılacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yeni nesil iletişimciler yetiştirmek amacıyla Uluslararası Medya Enformasyon Derneği ile medya okulu açıyor
Dergilerin Şubat 2018 sayıları raflarda
Dergilerin Şubat 2018 sayıları raflarda

Şubat ayının başlamasıyla aylık dergiler birer birer yayınlanmaya başladı. Aylık dergilerin bir bölümünün tanıtım yazılarını sizler için derledik. Buyurunuz
Engelli ressamlar yeteneklerini yarıştıracak
Engelli ressamlar yeteneklerini yarıştıracak

Bağcılar Belediyesi ve Türkiye Beyazay Derneği tarafından engellilerin yeteneklerini keşfetmek amacıyla "Bu Tuval Senin" resim yarışması düzenledi
Bengal Kaplan'ı Bursa'da sahnelenecek
Bengal Kaplan'ı Bursa'da sahnelenecek

BDT, Bağdat Hayvanat Bahçesindeki Bengal Kaplanı oyununu sahneleyecek





Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 