15:53, 13 Åžubat 2018 SalÄ±

Ä°ngiliz Milletler TopluluÄŸuna yeni baÅŸkan aranÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ngiliz kamu yayÄ±n kuruluÅŸu BBCâ€™nin haberine gÃ¶re, nisan ayÄ±nda Londraâ€™da toplanacak Ä°ngiliz Milletler TopluluÄŸu (Commonwealth of Nations) zirvesinin gÃ¼ndem maddeleri arasÄ±nda uluslararasÄ± kuruluÅŸun yeni baÅŸkanÄ±nÄ±n kim olacaÄŸÄ± da yer alacak.

Nisan ayÄ±nda 92 yaÅŸÄ±na basacak KraliÃ§e 2. Elizabethâ€™in 1953â€™ten beri baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± kuruluÅŸun yeni baÅŸkanÄ±nÄ±n nasÄ±l belirleneceÄŸine iliÅŸkin Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tmesi iÃ§in Ã¼ye Ã¼lkelerin eski bakanlarÄ± ve Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticilerinden oluÅŸan 7 kiÅŸilik bir komitenin kurulduÄŸu iddia edildi.

Ã‡oÄŸunluÄŸu eski Ä°ngiliz sÃ¶mÃ¼rgelerinden oluÅŸan 53 Ã¼yeli kuruluÅŸun baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± miras yoluyla olmuyor ancak baÅŸkanÄ±n belirlenmesine yÃ¶nelik Ã¼zerinde anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ bir mekanizma da bulunmuyor.

YENÄ° SEÃ‡ENEKLER GÃœNDEMDE

Ä°ngiliz imparatorluÄŸunun kademeli tasfiyesi sÃ¼recinde gÃ¼ndeme gelen ve 1931â€™de kurulan Ä°ngiliz Milletler TopluluÄŸunun Ã¼yelerinin toplam nÃ¼fusu 2 milyar 400 milyona varÄ±yor.

KraliÃ§e 2. Elizabeth, gÃ¶revi Ã¼stlendiÄŸi tarihte 8 Ã¼yesi bulunan kuruluÅŸun 7 Ã¼yesinin devlet baÅŸkanÄ± konumunda olduÄŸundan herhangi bir tartÄ±ÅŸma yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

Ancak Ä°ngiliz Milletler TopluluÄŸu Ã¼yelerinin bugÃ¼n sadece 15â€™inin Elizabethâ€™i devlet baÅŸkanÄ± olarak tanÄ±yor olmasÄ±nÄ±n baÅŸka seÃ§enekleri gÃ¼ndeme getirebileceÄŸine dikkat Ã§ekiliyor.

Komitenin gÃ¼ndemindeki Ã¶ncelikli seÃ§enekler arasÄ±nda Ä°ngiltere Veliaht Prensi Charlesâ€™Ä±n bu gÃ¶reve getirilmesine veya Ä°ngiliz tahtÄ±ndaki kiÅŸinin otomatik olarak bu gÃ¶revi Ã¼stlenmesine yÃ¶nelik bir dÃ¼zenleme yapÄ±lmasÄ± bulunduÄŸu ifade ediliyor.

Ä°ngiliz Milletler TopluluÄŸu, Avrupa BirliÄŸiâ€™nden (AB) ayrÄ±lma (Brexit) sÃ¼recindeki Ä°ngiltere iÃ§in son dÃ¶nemde Ã¶zel bir Ã¶nem kazandÄ±. Brexit taraftarlarÄ±, uluslararasÄ± kuruluÅŸun Ä°ngiltere iÃ§in ABâ€™den daha Ã¶nemli pazar ve iÅŸ birliÄŸi olanaklarÄ± sunduÄŸunu savunuyor ve geliÅŸtirilmesi gerekliliÄŸi Ã¼zerinde duruyor.

EN AZ 150 BAÅžBAKAN ESKÄ°TTÄ°

Ã–te yandan KraliÃ§e 2. Elizabeth bir sÃ¼redir gÃ¶revlerini kademeli olarak Prens Charlesâ€™a ve torunlarÄ± Prens William ile Harryâ€™ye devrediyor. Elizabethâ€™in eÅŸi Prens Philip de geÃ§en yÄ±l bÃ¼tÃ¼n kamusal gÃ¶revlerini bÄ±raktÄ±.

Ä°ngiltereâ€™de tahtÄ±n varisinin kim olacaÄŸÄ±na iliÅŸkin de farklÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸler mevcut. Kamuoyunda KraliÃ§e 2. Elizabethâ€™ten sonra 69 yaÅŸÄ±ndaki Prens Charlesâ€™Ä±n yerine oÄŸlu Williamâ€™Ä±n tahta geÃ§mesine yÃ¶nelik bir eÄŸilim de bulunuyor.

Elizabeth Alexandra Mary WindsorÂ ya da daha Ã§ok bilinen adÄ±yla KraliÃ§e 2. Elizabeth, tahtta bulunduÄŸu sÃ¼re iÃ§inde Winston Churchill'den Theresa May'e kadar toplam 13 Ä°ngiliz baÅŸbakanÄ± gÃ¶rdÃ¼.

Elizabeth, Ä°ngiltereâ€™nin yanÄ± sÄ±ra Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Jamaika ve Papua Yeni Gineâ€™nin de aralarÄ±nda olduÄŸu irili ufaklÄ± bir dizi Ã¼lkenin de devlet baÅŸkanÄ± konumunda. BÃ¼tÃ¼n bu Ã¼lkeler dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda Elizabeth'in eskittiÄŸi baÅŸbakan sayÄ±sÄ± 150'yi geÃ§iyor.

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