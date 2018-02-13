Ä°ngiliz Milletler TopluluÄŸuna yeni baÅŸkan aranÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°ngiliz kamu yayÄ±n kuruluÅŸu BBCâ€™nin haberine gÃ¶re, nisan ayÄ±nda Londraâ€™da toplanacak Ä°ngiliz Milletler TopluluÄŸu (Commonwealth of Nations) zirvesinin gÃ¼ndem maddeleri arasÄ±nda uluslararasÄ± kuruluÅŸun yeni baÅŸkanÄ±nÄ±n kim olacaÄŸÄ± da yer alacak.
Nisan ayÄ±nda 92 yaÅŸÄ±na basacak KraliÃ§e 2. Elizabethâ€™in 1953â€™ten beri baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± kuruluÅŸun yeni baÅŸkanÄ±nÄ±n nasÄ±l belirleneceÄŸine iliÅŸkin Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tmesi iÃ§in Ã¼ye Ã¼lkelerin eski bakanlarÄ± ve Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticilerinden oluÅŸan 7 kiÅŸilik bir komitenin kurulduÄŸu iddia edildi.
Ã‡oÄŸunluÄŸu eski Ä°ngiliz sÃ¶mÃ¼rgelerinden oluÅŸan 53 Ã¼yeli kuruluÅŸun baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± miras yoluyla olmuyor ancak baÅŸkanÄ±n belirlenmesine yÃ¶nelik Ã¼zerinde anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ bir mekanizma da bulunmuyor.
YENÄ° SEÃ‡ENEKLER GÃœNDEMDE
Ä°ngiliz imparatorluÄŸunun kademeli tasfiyesi sÃ¼recinde gÃ¼ndeme gelen ve 1931â€™de kurulan Ä°ngiliz Milletler TopluluÄŸunun Ã¼yelerinin toplam nÃ¼fusu 2 milyar 400 milyona varÄ±yor.
KraliÃ§e 2. Elizabeth, gÃ¶revi Ã¼stlendiÄŸi tarihte 8 Ã¼yesi bulunan kuruluÅŸun 7 Ã¼yesinin devlet baÅŸkanÄ± konumunda olduÄŸundan herhangi bir tartÄ±ÅŸma yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.
Ancak Ä°ngiliz Milletler TopluluÄŸu Ã¼yelerinin bugÃ¼n sadece 15â€™inin Elizabethâ€™i devlet baÅŸkanÄ± olarak tanÄ±yor olmasÄ±nÄ±n baÅŸka seÃ§enekleri gÃ¼ndeme getirebileceÄŸine dikkat Ã§ekiliyor.
Komitenin gÃ¼ndemindeki Ã¶ncelikli seÃ§enekler arasÄ±nda Ä°ngiltere Veliaht Prensi Charlesâ€™Ä±n bu gÃ¶reve getirilmesine veya Ä°ngiliz tahtÄ±ndaki kiÅŸinin otomatik olarak bu gÃ¶revi Ã¼stlenmesine yÃ¶nelik bir dÃ¼zenleme yapÄ±lmasÄ± bulunduÄŸu ifade ediliyor.
Ä°ngiliz Milletler TopluluÄŸu, Avrupa BirliÄŸiâ€™nden (AB) ayrÄ±lma (Brexit) sÃ¼recindeki Ä°ngiltere iÃ§in son dÃ¶nemde Ã¶zel bir Ã¶nem kazandÄ±. Brexit taraftarlarÄ±, uluslararasÄ± kuruluÅŸun Ä°ngiltere iÃ§in ABâ€™den daha Ã¶nemli pazar ve iÅŸ birliÄŸi olanaklarÄ± sunduÄŸunu savunuyor ve geliÅŸtirilmesi gerekliliÄŸi Ã¼zerinde duruyor.
EN AZ 150 BAÅžBAKAN ESKÄ°TTÄ°
Ã–te yandan KraliÃ§e 2. Elizabeth bir sÃ¼redir gÃ¶revlerini kademeli olarak Prens Charlesâ€™a ve torunlarÄ± Prens William ile Harryâ€™ye devrediyor. Elizabethâ€™in eÅŸi Prens Philip de geÃ§en yÄ±l bÃ¼tÃ¼n kamusal gÃ¶revlerini bÄ±raktÄ±.
Ä°ngiltereâ€™de tahtÄ±n varisinin kim olacaÄŸÄ±na iliÅŸkin de farklÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸler mevcut. Kamuoyunda KraliÃ§e 2. Elizabethâ€™ten sonra 69 yaÅŸÄ±ndaki Prens Charlesâ€™Ä±n yerine oÄŸlu Williamâ€™Ä±n tahta geÃ§mesine yÃ¶nelik bir eÄŸilim de bulunuyor.
Elizabeth Alexandra Mary WindsorÂ ya da daha Ã§ok bilinen adÄ±yla KraliÃ§e 2. Elizabeth, tahtta bulunduÄŸu sÃ¼re iÃ§inde Winston Churchill'den Theresa May'e kadar toplam 13 Ä°ngiliz baÅŸbakanÄ± gÃ¶rdÃ¼.
Elizabeth, Ä°ngiltereâ€™nin yanÄ± sÄ±ra Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Jamaika ve Papua Yeni Gineâ€™nin de aralarÄ±nda olduÄŸu irili ufaklÄ± bir dizi Ã¼lkenin de devlet baÅŸkanÄ± konumunda. BÃ¼tÃ¼n bu Ã¼lkeler dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda Elizabeth'in eskittiÄŸi baÅŸbakan sayÄ±sÄ± 150'yi geÃ§iyor.
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Irak TÃ¼rkmen Cephesi'nin Bulava kÃ¶yÃ¼ bÃ¼ro sorumlusu ve ailesinin bulunduÄŸu araca dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 3 kiÅŸi yaralandÄ±
Araby Camisi yetkililerinin dÃ¼n emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne, ezan okunmasÄ± iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvurunun ardÄ±ndan Ä°sveÃ§ kilisesinden aÃ§Ä±klama geldi. BaÅŸpiskopos Modeus, "Ä°sveÃ§ Kilisesi adÄ±na MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n ezanÄ±nÄ± sabÄ±rsÄ±zlÄ±kla bekliyorum. Åžehrimizde kilise Ã§anÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra ezan sesini duymayÄ± umut ediyorum." ifadelerini kullandÄ±.
Ä°srail polisi, BaÅŸbakan Netanyahu'nun "rÃ¼ÅŸvet aldÄ±ÄŸÄ±, yolsuzluk yaptÄ±ÄŸÄ± ve gÃ¶revi kÃ¶tÃ¼ye kullandÄ±ÄŸÄ± ÅŸÃ¼phesine" dair yeterli delil bulunduÄŸunu belirterek, savcÄ±ya iddianame hazÄ±rlamasÄ±nÄ± tavsiye etti.
BelÃ§ika YargÄ±tayÄ±, alt mahkemenin "PKK'lÄ±larÄ±n terÃ¶rden yargÄ±lanamayacaÄŸÄ±" yÃ¶nÃ¼ndeki kararÄ±nÄ± bozdu
ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyonun Suriye'nin Deyrizor kentinin gÃ¼neyinde yer alan Tebiye kÃ¶yÃ¼ yakÄ±nlarÄ±nda koalisyon askerlerinin de bulunduÄŸu alana ateÅŸ aÃ§an bir Rus yapÄ±mÄ± T-72 tankÄ±nÄ± vurduÄŸu bildirildi.
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas,"Filistin davasÄ±nÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in 1967 sÄ±nÄ±rlarÄ±nda, Filistin ve Ä°srail olmak Ã¼zere iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼m gerekiyor. Ä°srail ve Filistin arasÄ±ndaki kalan meseleler sonrasÄ±nda tartÄ±ÅŸÄ±labilir" dedi.
Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te yÄ±lbaÅŸÄ±ndan bu yana 18 evsizin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klandÄ±.
Suriyeli muhalifler, Esed rejiminin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± koridorla Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesine girmeye Ã§alÄ±ÅŸan DEAÅž'la Ã§atÄ±ÅŸmalarda 400 terÃ¶risti esir alÄ±rken, pek Ã§oÄŸunu etkisiz hale getirdi
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson, "KÃ¶rfez birliÄŸinin yeniden tesis edilmesi, bÃ¶lgedeki tÃ¼m taraflarÄ±n Ã§Ä±karÄ±na." dedi.
Ä°ngiltere'de mahkeme, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'Ä±n Ã¼lkede hakkÄ±nda verilen yakalama kararÄ±na yÃ¶nelik yaptÄ±ÄŸÄ± itirazÄ±nÄ± reddetti.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin, "HiÃ§bir NATO Ã¼yesi TÃ¼rkiye kadar terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na maruz kalmadÄ±. TÃ¼rkiye, bu gÃ¼venlik endiÅŸelerini Ã§Ã¶zme hakkÄ±na sahiptir." dedi.
Yahyava KampÄ± MÃ¼dÃ¼rÃ¼ KasapoÄŸlu, "Telafer'in kurtarÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan evlerine dÃ¶nmek isteyen TÃ¼rkmenlerin ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼ bugÃ¼n itibariyle yola Ã§Ä±ktÄ±. Kamptan ayrÄ±lan 152 kiÅŸilik 26 aileyi evlerine uÄŸurladÄ±k" dedi
Ä°ngiliz Milletler TopluluÄŸunun, KraliÃ§e 2. Elizabethâ€™in ardÄ±ndan yeni baÅŸkanÄ±nÄ±n kim olacaÄŸÄ±na iliÅŸkin gizli Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, "TÃ¼rkiyeâ€™nin farklÄ± KÃ¼rt gruplara yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ± biliyoruz. Bu yaklaÅŸÄ±m bir gerÃ§ek ve bunu tamamen gÃ¶z ardÄ± etmek dar bir bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±" dedi
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