Benzin ve motorinde indirim

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Benzinin litre fiyatÄ±nda bu gece yarÄ±sÄ±ndan geÃ§erli olmak Ã¼zere 11, motorinin litre fiyatÄ±nda ise 17 kuruÅŸluk indirim yapÄ±ldÄ±.
AA muhabirinin edindiÄŸi bilgiye gÃ¶re, Ankara'da litresi ortalama 5,69 liradan satÄ±lan benzinin litre fiyatÄ± 5,58 lira olacak. Benzinin litresi Ä°stanbul'da 5,63 liradan 5,52 liraya, Ä°zmir'de 5,65 liradan 5,54 liraya dÃ¼ÅŸecek.
Motorinin litre fiyatÄ± ise Ankara'da ortalama 5,16 liradan 4,99 liraya, Ä°stanbul'da 5,11 liradan 4,94 liraya, Ä°zmir'de 5,15 liradan 4,98 liraya inecek.
DaÄŸÄ±tÄ±m firmalarÄ±nÄ±n belirlediÄŸi fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle ÅŸirketler ve kentlere gÃ¶re kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§aplÄ± deÄŸiÅŸiklikler gÃ¶steriyor.
Benzinin litre fiyatÄ±nda en son 9 Åžubat'ta 16 kuruÅŸ indirime gidilmiÅŸti. Motorinin litre fiyatÄ±na ise 6 Ocak'ta 8 kuruÅŸ zam yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Suudi Arabistan KralÄ± Selman bin AbdÃ¼laziz Al Suud'un telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, ikili iliÅŸkilerin yanÄ± sÄ±ra Suriye meselesi ele alÄ±ndÄ±.
Adana'da ÅŸehit annesi olduÄŸunu belirten yolcuya ve devlete hakaret ettiÄŸi iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ã¶zel halk otobÃ¼sÃ¼ ÅŸofÃ¶rÃ¼ Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklandÄ±
Erzurum kent merkezi ile HÄ±nÄ±s, Tekman, KarayazÄ±, KaraÃ§oban ve KÃ¶prÃ¼kÃ¶y ilÃ§elerindeki operasyonda, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±nÄ± protesto amaÃ§lÄ± eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla aralarÄ±nda DBP ve HDP'li yÃ¶neticilerin de olduÄŸu 40 kiÅŸi yakalandÄ±.
Gambiya CumhurbaÅŸkanÄ± Adama Barrow, Ä°slam Tarih, Sanat ve KÃ¼ltÃ¼r AraÅŸtÄ±rma Merkezi'ne (IRCICA) ziyarette bulundu.
AK Parti-MHP Milli Mutabakat Komisyonunun ittifak konusundaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± tamamlandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Sudan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gandur ile bir araya geldi.
Eski HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Serpil Kemalbay, Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Aksoy, "(Ä°srail'de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan TÃ¼rk akademisyen) GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan vatandaÅŸÄ±mÄ±zdan hangi koÅŸullarda alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirsiz bazÄ± ifadelere dayanÄ±larak ortaya atÄ±lan gerÃ§ek dÄ±ÅŸÄ± ve ciddiyetsiz iddialarÄ± reddediyoruz" dedi
MeriÃ§ Nehri'nde muhacirleri taÅŸÄ±yan botun batmasÄ± sonrasÄ± iki Ã§ocuÄŸun cesedi bulundu
Benzinin litre fiyatÄ±nda bu gece yarÄ±sÄ±ndan geÃ§erli olmak Ã¼zere 11, motorinin litresinde ise 17 kuruÅŸluk indirime gidildi
TÃ¼rk Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± unsurlarÄ±, Bodrum aÃ§Ä±klarÄ±ndaki Kardak kayalÄ±klarÄ± civarÄ±nda Ã¶nleme devriyesine devam ediyor
CHP Ä°stanbul Milletvekili Enis BerberoÄŸlu'nu 5 yÄ±l 10 ay hapisle cezalandÄ±rdÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n TÃ¼rkiye-Belarus iliÅŸkilerine ivme kazandÄ±ran Minsk ziyareti sonrasÄ±nda iki Ã¼lke arasÄ±nda belirlenen hedefe doÄŸru hÄ±zla ilerleniyor
Hrant Dink cinayeti davasÄ±nÄ±n tutuklu sanÄ±klarÄ±ndan dÃ¶nemin Trabzon Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revlileri Veysel Åžahin ve Okan ÅžimÅŸek'in, tutukluluklarÄ±na yapÄ±lan itirazÄ±n ardÄ±ndan tahliyelerine karar verildi.
TSK ve Ã–SO'nun Afrin'in Ã–mer Simo kÃ¶yÃ¼nÃ¼ de PYD/PKK'dan kurtardÄ±ÄŸÄ± bildirildi
ErdoÄŸan "KÄ±brÄ±s'ta ve Ege'de haddini aÅŸanlarÄ± yanlÄ±ÅŸ hesap yapmamalarÄ± konusunda buradan ikaz ediyoruz." dedi