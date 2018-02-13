16:37, 13 Åžubat 2018 SalÄ±

Benzin ve motorinde indirim





Benzinin litre fiyatÄ±nda bu gece yarÄ±sÄ±ndan geÃ§erli olmak Ã¼zere 11, motorinin litresinde ise 17 kuruÅŸluk indirime gidildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Benzinin litre fiyatÄ±nda bu gece yarÄ±sÄ±ndan geÃ§erli olmak Ã¼zere 11, motorinin litre fiyatÄ±nda ise 17 kuruÅŸluk indirim yapÄ±ldÄ±. AA muhabirinin edindiÄŸi bilgiye gÃ¶re, Ankara'da litresi ortalama 5,69 liradan satÄ±lan benzinin litre fiyatÄ± 5,58 lira olacak. Benzinin litresi Ä°stanbul'da 5,63 liradan 5,52 liraya, Ä°zmir'de 5,65 liradan 5,54 liraya dÃ¼ÅŸecek. Motorinin litre fiyatÄ± ise Ankara'da ortalama 5,16 liradan 4,99 liraya, Ä°stanbul'da 5,11 liradan 4,94 liraya, Ä°zmir'de 5,15 liradan 4,98 liraya inecek. DaÄŸÄ±tÄ±m firmalarÄ±nÄ±n belirlediÄŸi fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle ÅŸirketler ve kentlere gÃ¶re kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§aplÄ± deÄŸiÅŸiklikler gÃ¶steriyor. Benzinin litre fiyatÄ±nda en son 9 Åžubat'ta 16 kuruÅŸ indirime gidilmiÅŸti. Motorinin litre fiyatÄ±na ise 6 Ocak'ta 8 kuruÅŸ zam yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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