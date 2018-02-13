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Ankara Üniversitesi Tarihi Müzesi açıldı
Ankara Üniversitesi Tarihi Müzesi açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından özel statüsüne alınan, mezuniyet belgeleri, Arapça harfli daktilo ve ilk cübbeler gibi birçok tarihi objenin sergilendiği AÜ Tarihi Müzesi'nin açılışı yapıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca özel statüsüne alınan Ankara Üniversitesi Tarihi Müzesi'nin (AÜM) açılışı gerçekleştirildi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, rektörlük binasındaki müzenin açılışında yaptığı konuşmada, göreve başladığı zamanlarda böyle bir müze açmaya karar verdiklerini söyledi.

Müzenin açılışını yapmanın bugüne nasip olduğunu belirten İbiş, şöyle devam etti:

"Üniversitenin özellikle sosyal tarihini anlatması bakımından bu müzeyi önemsiyoruz. Bugün 14 müzemiz var. Bunların belki bir kısmını koleksiyon, sergi olarak yorumluyorsunuz ama anatomiden tutun, tarım müzesine kadar doğa müzesinden tutun herbaryuma kadar jeolojideki müzeden tutun eczacılıktaki ilaç müzesine kadar pek çok müzemiz var. Gurur duyuyoruz. Müzeler zengini bir üniversiteyiz. Yeter mi? Yetmez. Daha fazlası olması lazım."

Bunların yanında eksik olanın üniversitenin sosyal tarihini anlatan bir müze olduğunun altını çizen İbiş, "Ben inanıyorum ki bugün açıyoruz ama bundan 10, 20 sene sonra çok farklı boyuta ulaşacak. Buralar yetmeyecek bile, belki tümüyle binaya doğru yayılacak, çok daha anlamlı olacak. Ama asıl anlamlı olan üniversitemizin kurucu rektörü Şevket Aziz Kansu, üniversitenin ilk açılışında 1946'da böyle bir müzeden bahsetmiş. Biz 70. yılına yetiştirmek için çok çabaladık ancak 71. yılımızda müzemizi açtık." dedi.

Müzede, üniversitenin ilk yıllarına ait mezuniyet belgeleri, Adnan Menderes'in Ankara Üniversitesi 1952 akademik yılı açılışında oturduğu sandalye, el yazması Kuran-ı Kerim, Arapça harfli daktilo, ilk cübbeler ve çeşitli yıllara ait fotoğraflar gibi birçok eser yer alıyor.



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Ankara Üniversitesi Tarihi Müzesi açıldı
Ankara Üniversitesi Tarihi Müzesi açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından özel statüsüne alınan, mezuniyet belgeleri, Arapça harfli daktilo ve ilk cübbeler gibi birçok tarihi objenin sergilendiği AÜ Tarihi Müzesi'nin açılışı yapıldı
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