16:48, 13 Åžubat 2018 SalÄ±

Telafer'e dÃ¶nÃ¼ÅŸler baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak'ta DEAÅž nedeniyle Musul'un Telafer ilÃ§esinden kaÃ§arak KerkÃ¼k'teki Yahyava KampÄ±'na sÄ±ÄŸÄ±nan TÃ¼rkmenler evlerine dÃ¶nmeye baÅŸladÄ±.

Yahyava KampÄ± MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Åžuayib KasapoÄŸlu, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ''Telafer'in kurtarÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan evlerine dÃ¶nmek isteyen TÃ¼rkmenlerin ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼ bugÃ¼n itibariyle yola Ã§Ä±ktÄ±. Kamptan ayrÄ±lan 152 kiÅŸilik 26 aileyi evlerine uÄŸurladÄ±k." dedi.

SÃ¶z konusu ailelerin evlerine geri dÃ¶nmeleri konusunda KerkÃ¼k GÃ¶Ã§ ve GÃ¶Ã§men Dairesi'nin kendilerine destek verdiÄŸini kaydeden KasapoÄŸlu, ''KerkÃ¼k GÃ¶Ã§ ve GÃ¶Ã§men Dairesi, sÃ¶z konusu aileler ve eÅŸyalarÄ±nÄ±n taÅŸÄ±nmasÄ± iÃ§in Ã¼Ã§ otobÃ¼s ile dÃ¶rt yÃ¼k aracÄ± tahsis etti. BugÃ¼n Telafer'e dÃ¶nmek iÃ§in yola Ã§Ä±kan bu ilk grup oldukÃ§a Ã¶nemli ve anlamlÄ±. Ãœlkenin birÃ§ok yerindeki gÃ¶Ã§menlerin evlerine geri dÃ¶nmeleri konusunda bu ilk ayaÄŸÄ± oluÅŸturacaktÄ±r.'' ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Ã‡atÄ±ÅŸma bÃ¶lgelerinde tahrip olan altyapÄ± ve binalarÄ±n yeniden imar edilmesi gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izen KasapoÄŸlu, "HÃ¼kÃ¼metten yÄ±kÄ±lan veya tahrip edilen evlerin yeniden inÅŸasÄ± yahut onarÄ±mÄ±nÄ± istiyoruz. Ä°mar ve kalkÄ±nmaya dÃ¶nÃ¼k Ã§alÄ±ÅŸmalar evlerine geri dÃ¶nmeleri konusunda halkÄ± teÅŸvik edecektir.'' ifadelerini kullandÄ±.

Ã–te yandan Yas HÄ±dÄ±r isimli Telaferli de evlerinden uzakta geÃ§irdikleri bu sÃ¼re iÃ§inde gÃ¶sterdiÄŸi destek ve yardÄ±mlarÄ±ndan dolayÄ± TÃ¼rkiye'ye ÅŸÃ¼kran borÃ§lu olduklarÄ±nÄ± ifade etti.

HÄ±dÄ±r, "YaklaÅŸÄ±k 4 yÄ±ldan bu yana yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu kampÄ±n inÅŸaatÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren TÃ¼rkiye'nin yardÄ±m ve desteklerini unutmayacaÄŸÄ±z." dedi.

Fuat Cerrah isimli Telaferli de evlerine dÃ¶nmenin heyecanÄ± iÃ§inde olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Cerrah, "Onlarca aile 4 yÄ±l aradan sonra ilk kez memleketine geri dÃ¶necek olmanÄ±n mutluluÄŸunu yaÅŸÄ±yor. DuygularÄ±mÄ± ifade edecek sÃ¶z bulmakta zorlanÄ±yorum. Bu gerÃ§ekten bÃ¼yÃ¼k bir mutluluk." diye konuÅŸtu.