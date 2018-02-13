16:57, 13 Åžubat 2018 SalÄ±

MeriÃ§ Nehri'nde muhacirleri taÅŸÄ±yan bot battÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Edirne'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Yunanistan'a geÃ§mek isteyen muhacirleriÂ taÅŸÄ±yan botun battÄ±ÄŸÄ± ihbarÄ± Ã¼zerine nehirde arama yapÄ±ldÄ±. Nehirde 5-6 yaÅŸlarÄ±nda bir erkek Ã§ocuk cesedinin bulunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 3 yaÅŸÄ±nda bir erkek Ã§ocuÄŸun daha cesedi bulundu.

Ä°ddiaya gÃ¶re, aralarÄ±nda kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±n da bulunduÄŸu bot, MeriÃ§ Nehri Ã¼zerinden yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Yunanistan'a geÃ§mek isterken alabora oldu. SÄ±nÄ±rda nÃ¶bet tutan hudut askerlerinin yardÄ±m Ã§Ä±ÄŸlÄ±klarÄ± duyduklarÄ±nÄ± belirtmeleri Ã¼zerine olay yerine AFAD ekipleri Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±.

GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ± lastik botta 8-10 kiÅŸilik bir grubun olduÄŸunu anlattÄ±. Ekipler, nehirde botlarla arama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlattÄ±. Arama sÄ±rasÄ±nda muhacirlere ait olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len patlamÄ±ÅŸ lastik bot da bulundu.

Nehirde su seviyesinin Ã§ok yÃ¼ksek ve akÄ±ntÄ±nÄ±n fazla olmasÄ± nedeniyle AFAD ekipleri yaklaÅŸÄ±k 12 kilometrelik bir alanda arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ sÄ±rada Dr. Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu KÃ¶prÃ¼sÃ¼ yakÄ±nlarÄ±nda bir Ã§ocuk cesedine ulaÅŸÄ±ldÄ±.

AynÄ± noktanÄ±n yakÄ±nÄ±nda 3 yaÅŸlarÄ±nda bir Ã§ocuÄŸun daha cesedi bulundu.

Cesetlerin, sabah saatlerinde battÄ±ÄŸÄ± belirtilen kaÃ§ak grubundan olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor.