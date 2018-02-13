GÃ¼ncelleme: 17:23, 13 Åžubat 2018 SalÄ±

Akademisyen Tekeli hakkÄ±ndaki 'Hamas iddialarÄ±' asÄ±lsÄ±z





DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Aksoy, "(Ä°srail'de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan TÃ¼rk akademisyen) GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan vatandaÅŸÄ±mÄ±zdan hangi koÅŸullarda alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirsiz bazÄ± ifadelere dayanÄ±larak ortaya atÄ±lan gerÃ§ek dÄ±ÅŸÄ± ve ciddiyetsiz iddialarÄ± reddediyoruz" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Hami Aksoy, Ä°srail Ä°Ã§ Ä°stihbarat AjansÄ±nca basÄ±na servis edilen iddialarÄ±n "gerÃ§ek dÄ±ÅŸÄ± ve ciddiyetsiz olduÄŸunu" bildirdi. Aksoy, Ä°srailâ€™de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±p serbest bÄ±rakÄ±lan Cemil Tekeliâ€™den alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iddia edilen ifadelere dayanÄ±larak Ä°srail Ä°Ã§ Ä°stihbarat AjansÄ±nca basÄ±na servis edilen iddialara tepki gÃ¶sterdi. Ä°ddialarla ilgili soruya cevabÄ±nda Aksoy, "GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan vatandaÅŸÄ±mÄ±zdan hangi koÅŸullarda alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirsiz bazÄ± ifadelere dayanÄ±larak ortaya atÄ±lan gerÃ§ek dÄ±ÅŸÄ± ve ciddiyetsiz iddialarÄ± reddediyoruz. TÃ¼rkiye'nin kendi topraklarÄ±nda, baÅŸka bir Ã¼lkenin gÃ¼venliÄŸini tehlikeye atacak bir faaliyete izin vermesi sÃ¶z konusu deÄŸildir." ifadelerine yer verdi. Ä°stanbul Medeniyet Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Yrd. DoÃ§. Dr. Tekeli, KudÃ¼s programÄ±na katÄ±ldÄ±ktan sonra 15 Ocak'ta Ä°stanbul'a dÃ¶nerken, Tel Aviv HavalimanÄ±'nda Ä°srail polisi tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°srail'de askeri cezaevinde tutulan Tekeli, 11 Åžubat'ta serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ktan sonra TÃ¼rkiye'ye dÃ¶nmÃ¼ÅŸtÃ¼. Ä°srail, Tekeli hakkÄ±ndaki soruÅŸturmada, Hamasâ€™Ä±n askeri ve finansal aÃ§Ä±dan gÃ¼Ã§lenmesi iÃ§in bazÄ± ÅŸirketler Ã¼zerinden ve doÄŸrudan Hamas yetkililerine destek saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± bulgusuna ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etmiÅŸti.

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