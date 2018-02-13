17:30, 13 Åžubat 2018 SalÄ±

Eski HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Kemalbay gÃ¶zaltÄ±nda





Eski HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Serpil Kemalbay, Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Eski HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Serpil Kemalbay, Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re,Â Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca HDP'nin pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lan 3. OlaÄŸan BÃ¼yÃ¼k Kongresi'nde terÃ¶r propagandasÄ± iÃ§erikli konuÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle baÅŸlatÄ±lanÂ soruÅŸturma kapsamÄ±nda eski HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Serpil Kemalbay hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi. Bu kapsamda, Kemalbay Ankara Emniyet TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince Ã‡ankaya ilÃ§esinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Kemalbay'Ä±n yanÄ±nda bulunanlardan bazÄ±larÄ±nÄ±nÂ polise direnerek, gÃ¶zaltÄ± iÅŸlemini engellemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Kemalbay, saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan ifadesi alÄ±nmak Ã¼zere Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼neÂ gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

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