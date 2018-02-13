NATO'dan 'Zeytin DalÄ± HarekatÄ±' aÃ§Ä±klamasÄ±

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, BrÃ¼kselâ€™dekiÂ NATOÂ karargahÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, TÃ¼rkiye'ninÂ Zeytin DalÄ± HarekatÄ±Â konusunda NATO'yu geÃ§tiÄŸimiz hafta bilgilendirdiÄŸine dikkati Ã§ekerek, kendisinin de Suriye'deki durum hakkÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan dahil TÃ¼rk liderlerle dÃ¼zenli iletiÅŸim halinde olduÄŸunu kaydetti.
Stoltenberg, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:
"TÃ¼rkiye'nin NATO mÃ¼ttefiklerini bilgilendirmeye devam etmesini bekliyoruz. TÃ¼rkiye'nin meÅŸru gÃ¼venlik kaygÄ±larÄ± bulunuyor. HiÃ§bir NATO Ã¼yesi TÃ¼rkiye kadar terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na maruz kalmadÄ±. TÃ¼rkiye, bu gÃ¼venlik endiÅŸelerini Ã§Ã¶zme hakkÄ±na sahiptir ancak bunu orantÄ±lÄ± ve Ã¶lÃ§Ã¼lÃ¼ biÃ§imde yapmalÄ±lar."
Ã–te yandan Stoltenberg, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin, "TÃ¼rkiye ile ABD arasÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin olmasÄ±ndan memnuniyet duyuyorum." dedi.
TÃ¼rkiye ile Rusya arasÄ±ndaki S-400 fÃ¼ze savunma sistemi anlaÅŸmasÄ± hakkÄ±nda da Stoltenberg, "AnlaÅŸmanÄ±n detaylarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamak TÃ¼rkiye'ye kalmÄ±ÅŸ. Ã–te yandan, TÃ¼rkiye'nin iki NATO mÃ¼ttefiki Ä°talya ve Fransa ile ortak hava savunma sistemi geliÅŸtirilmesini memnuniyetle karÅŸÄ±lÄ±yoruz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
Avrupa'nÄ±n savunma harcamalarÄ±nÄ± ve kapasitesini artÄ±rmasÄ±nÄ±n NATO'yu da kuvvetlendireceÄŸini ve adil yÃ¼k paylaÅŸÄ±mÄ±na katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren Stoltenberg, Avrupa BirliÄŸi'nin (AB) gayretlerinin NATO'ya "alternatif" yerine "tamamlayÄ±cÄ±" ÅŸekilde geliÅŸtirilmesi gerektiÄŸini vurguladÄ±.
Stoltenberg, AB'nin savunma yÃ¶nÃ¼nde attÄ±ÄŸÄ± adÄ±mlara iliÅŸkin, "AB ve NATO aynÄ± Ã¼yeleri paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÃ§in rekabet etmeye baÅŸlamasÄ± kesinlikle anlamsÄ±z olur. AB'de yaÅŸayan insanlarÄ±n yÃ¼zde 90'Ä±ndan fazlasÄ± NATO topraklarÄ±nda yaÅŸÄ±yor." diye konuÅŸtu.
Avrupa'nÄ±n savunmasÄ±nÄ±n NATO'ya baÄŸlÄ± olduÄŸuna dikkati Ã§eken Stoltenberg, "Ã–zellikle Brexit'ten sonra savunma harcamalarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 80'i AB dÄ±ÅŸÄ±ndaki NATO mÃ¼ttefiklerden gelecektir." ifadelerini kullandÄ±.
YarÄ±n baÅŸlayacak NATO Savunma BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'nda TÃ¼rkiye'yi Savunma BakanÄ± Nurettin Canikli temsil edecek. Bakan Canikli, ABD'li mevkidaÅŸÄ± James Mattis,Â
Irak TÃ¼rkmen Cephesi'nin Bulava kÃ¶yÃ¼ bÃ¼ro sorumlusu ve ailesinin bulunduÄŸu araca dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 3 kiÅŸi yaralandÄ±
Araby Camisi yetkililerinin dÃ¼n emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne, ezan okunmasÄ± iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvurunun ardÄ±ndan Ä°sveÃ§ kilisesinden aÃ§Ä±klama geldi. BaÅŸpiskopos Modeus, "Ä°sveÃ§ Kilisesi adÄ±na MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n ezanÄ±nÄ± sabÄ±rsÄ±zlÄ±kla bekliyorum. Åžehrimizde kilise Ã§anÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra ezan sesini duymayÄ± umut ediyorum." ifadelerini kullandÄ±.
Ä°srail polisi, BaÅŸbakan Netanyahu'nun "rÃ¼ÅŸvet aldÄ±ÄŸÄ±, yolsuzluk yaptÄ±ÄŸÄ± ve gÃ¶revi kÃ¶tÃ¼ye kullandÄ±ÄŸÄ± ÅŸÃ¼phesine" dair yeterli delil bulunduÄŸunu belirterek, savcÄ±ya iddianame hazÄ±rlamasÄ±nÄ± tavsiye etti.
BelÃ§ika YargÄ±tayÄ±, alt mahkemenin "PKK'lÄ±larÄ±n terÃ¶rden yargÄ±lanamayacaÄŸÄ±" yÃ¶nÃ¼ndeki kararÄ±nÄ± bozdu
ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyonun Suriye'nin Deyrizor kentinin gÃ¼neyinde yer alan Tebiye kÃ¶yÃ¼ yakÄ±nlarÄ±nda koalisyon askerlerinin de bulunduÄŸu alana ateÅŸ aÃ§an bir Rus yapÄ±mÄ± T-72 tankÄ±nÄ± vurduÄŸu bildirildi.
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas,"Filistin davasÄ±nÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in 1967 sÄ±nÄ±rlarÄ±nda, Filistin ve Ä°srail olmak Ã¼zere iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼m gerekiyor. Ä°srail ve Filistin arasÄ±ndaki kalan meseleler sonrasÄ±nda tartÄ±ÅŸÄ±labilir" dedi.
Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te yÄ±lbaÅŸÄ±ndan bu yana 18 evsizin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klandÄ±.
Suriyeli muhalifler, Esed rejiminin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± koridorla Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesine girmeye Ã§alÄ±ÅŸan DEAÅž'la Ã§atÄ±ÅŸmalarda 400 terÃ¶risti esir alÄ±rken, pek Ã§oÄŸunu etkisiz hale getirdi
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson, "KÃ¶rfez birliÄŸinin yeniden tesis edilmesi, bÃ¶lgedeki tÃ¼m taraflarÄ±n Ã§Ä±karÄ±na." dedi.
Ä°ngiltere'de mahkeme, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'Ä±n Ã¼lkede hakkÄ±nda verilen yakalama kararÄ±na yÃ¶nelik yaptÄ±ÄŸÄ± itirazÄ±nÄ± reddetti.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin, "HiÃ§bir NATO Ã¼yesi TÃ¼rkiye kadar terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na maruz kalmadÄ±. TÃ¼rkiye, bu gÃ¼venlik endiÅŸelerini Ã§Ã¶zme hakkÄ±na sahiptir." dedi.
Yahyava KampÄ± MÃ¼dÃ¼rÃ¼ KasapoÄŸlu, "Telafer'in kurtarÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan evlerine dÃ¶nmek isteyen TÃ¼rkmenlerin ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼ bugÃ¼n itibariyle yola Ã§Ä±ktÄ±. Kamptan ayrÄ±lan 152 kiÅŸilik 26 aileyi evlerine uÄŸurladÄ±k" dedi
Ä°ngiliz Milletler TopluluÄŸunun, KraliÃ§e 2. Elizabethâ€™in ardÄ±ndan yeni baÅŸkanÄ±nÄ±n kim olacaÄŸÄ±na iliÅŸkin gizli Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, "TÃ¼rkiyeâ€™nin farklÄ± KÃ¼rt gruplara yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ± biliyoruz. Bu yaklaÅŸÄ±m bir gerÃ§ek ve bunu tamamen gÃ¶z ardÄ± etmek dar bir bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±" dedi
Nijerya'da Boko Haram'la mÃ¼cadele kapsamÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n "kalesi" olarak bilinen Sambisa OrmanÄ±'na dÃ¼zenlenen operasyonda 46 kadÄ±n ve Ã§ocuk kurtarÄ±ldÄ±
Eski Devlet BaÅŸkanÄ± Park'Ä±n yakÄ±n dostu ve gayriresmi danÄ±ÅŸmanÄ± Ã‡oi, rÃ¼ÅŸvet ve suistimal suÃ§larÄ±ndan 20 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±