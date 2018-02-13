GÃ¼ncelleme: 18:14, 13 Åžubat 2018 SalÄ±

NATO'dan 'Zeytin DalÄ± HarekatÄ±' aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, BrÃ¼kselâ€™dekiÂ NATOÂ karargahÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, TÃ¼rkiye'ninÂ Zeytin DalÄ± HarekatÄ±Â konusunda NATO'yu geÃ§tiÄŸimiz hafta bilgilendirdiÄŸine dikkati Ã§ekerek, kendisinin de Suriye'deki durum hakkÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan dahil TÃ¼rk liderlerle dÃ¼zenli iletiÅŸim halinde olduÄŸunu kaydetti.

Stoltenberg, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"TÃ¼rkiye'nin NATO mÃ¼ttefiklerini bilgilendirmeye devam etmesini bekliyoruz. TÃ¼rkiye'nin meÅŸru gÃ¼venlik kaygÄ±larÄ± bulunuyor. HiÃ§bir NATO Ã¼yesi TÃ¼rkiye kadar terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na maruz kalmadÄ±. TÃ¼rkiye, bu gÃ¼venlik endiÅŸelerini Ã§Ã¶zme hakkÄ±na sahiptir ancak bunu orantÄ±lÄ± ve Ã¶lÃ§Ã¼lÃ¼ biÃ§imde yapmalÄ±lar."

"TÃœRKÄ°YE Ä°LE ABD ARASINDA GÃ–RÃœÅžMELER MEMNUNÄ°YET VERÄ°CÄ°"

Ã–te yandan Stoltenberg, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin, "TÃ¼rkiye ile ABD arasÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin olmasÄ±ndan memnuniyet duyuyorum." dedi.

TÃ¼rkiye ile Rusya arasÄ±ndaki S-400 fÃ¼ze savunma sistemi anlaÅŸmasÄ± hakkÄ±nda da Stoltenberg, "AnlaÅŸmanÄ±n detaylarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamak TÃ¼rkiye'ye kalmÄ±ÅŸ. Ã–te yandan, TÃ¼rkiye'nin iki NATO mÃ¼ttefiki Ä°talya ve Fransa ile ortak hava savunma sistemi geliÅŸtirilmesini memnuniyetle karÅŸÄ±lÄ±yoruz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

AVRUPA SAVUNMA PLANI

Avrupa'nÄ±n savunma harcamalarÄ±nÄ± ve kapasitesini artÄ±rmasÄ±nÄ±n NATO'yu da kuvvetlendireceÄŸini ve adil yÃ¼k paylaÅŸÄ±mÄ±na katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren Stoltenberg, Avrupa BirliÄŸi'nin (AB) gayretlerinin NATO'ya "alternatif" yerine "tamamlayÄ±cÄ±" ÅŸekilde geliÅŸtirilmesi gerektiÄŸini vurguladÄ±.

Stoltenberg, AB'nin savunma yÃ¶nÃ¼nde attÄ±ÄŸÄ± adÄ±mlara iliÅŸkin, "AB ve NATO aynÄ± Ã¼yeleri paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÃ§in rekabet etmeye baÅŸlamasÄ± kesinlikle anlamsÄ±z olur. AB'de yaÅŸayan insanlarÄ±n yÃ¼zde 90'Ä±ndan fazlasÄ± NATO topraklarÄ±nda yaÅŸÄ±yor." diye konuÅŸtu.

Avrupa'nÄ±n savunmasÄ±nÄ±n NATO'ya baÄŸlÄ± olduÄŸuna dikkati Ã§eken Stoltenberg, "Ã–zellikle Brexit'ten sonra savunma harcamalarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 80'i AB dÄ±ÅŸÄ±ndaki NATO mÃ¼ttefiklerden gelecektir." ifadelerini kullandÄ±.

YarÄ±n baÅŸlayacak NATO Savunma BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'nda TÃ¼rkiye'yi Savunma BakanÄ± Nurettin Canikli temsil edecek. Bakan Canikli, ABD'li mevkidaÅŸÄ± James Mattis,Â