ErdoÄŸan, Sudan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gandur'u BeÅŸtepe'de kabul etti

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Sudan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±Â Ä°brahim Gandur'u kabul etti.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸen kabul, yaklaÅŸÄ±k yarÄ±m saat sÃ¼rdÃ¼.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Suudi Arabistan KralÄ± Selman bin AbdÃ¼laziz Al Suud'un telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, ikili iliÅŸkilerin yanÄ± sÄ±ra Suriye meselesi ele alÄ±ndÄ±.
Adana'da ÅŸehit annesi olduÄŸunu belirten yolcuya ve devlete hakaret ettiÄŸi iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ã¶zel halk otobÃ¼sÃ¼ ÅŸofÃ¶rÃ¼ Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklandÄ±
Erzurum kent merkezi ile HÄ±nÄ±s, Tekman, KarayazÄ±, KaraÃ§oban ve KÃ¶prÃ¼kÃ¶y ilÃ§elerindeki operasyonda, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±nÄ± protesto amaÃ§lÄ± eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla aralarÄ±nda DBP ve HDP'li yÃ¶neticilerin de olduÄŸu 40 kiÅŸi yakalandÄ±.
Gambiya CumhurbaÅŸkanÄ± Adama Barrow, Ä°slam Tarih, Sanat ve KÃ¼ltÃ¼r AraÅŸtÄ±rma Merkezi'ne (IRCICA) ziyarette bulundu.
AK Parti-MHP Milli Mutabakat Komisyonunun ittifak konusundaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± tamamlandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Sudan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gandur ile bir araya geldi.
Eski HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Serpil Kemalbay, Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Aksoy, "(Ä°srail'de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan TÃ¼rk akademisyen) GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan vatandaÅŸÄ±mÄ±zdan hangi koÅŸullarda alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirsiz bazÄ± ifadelere dayanÄ±larak ortaya atÄ±lan gerÃ§ek dÄ±ÅŸÄ± ve ciddiyetsiz iddialarÄ± reddediyoruz" dedi
MeriÃ§ Nehri'nde muhacirleri taÅŸÄ±yan botun batmasÄ± sonrasÄ± iki Ã§ocuÄŸun cesedi bulundu
Benzinin litre fiyatÄ±nda bu gece yarÄ±sÄ±ndan geÃ§erli olmak Ã¼zere 11, motorinin litresinde ise 17 kuruÅŸluk indirime gidildi
TÃ¼rk Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± unsurlarÄ±, Bodrum aÃ§Ä±klarÄ±ndaki Kardak kayalÄ±klarÄ± civarÄ±nda Ã¶nleme devriyesine devam ediyor
CHP Ä°stanbul Milletvekili Enis BerberoÄŸlu'nu 5 yÄ±l 10 ay hapisle cezalandÄ±rdÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n TÃ¼rkiye-Belarus iliÅŸkilerine ivme kazandÄ±ran Minsk ziyareti sonrasÄ±nda iki Ã¼lke arasÄ±nda belirlenen hedefe doÄŸru hÄ±zla ilerleniyor
Hrant Dink cinayeti davasÄ±nÄ±n tutuklu sanÄ±klarÄ±ndan dÃ¶nemin Trabzon Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revlileri Veysel Åžahin ve Okan ÅžimÅŸek'in, tutukluluklarÄ±na yapÄ±lan itirazÄ±n ardÄ±ndan tahliyelerine karar verildi.
TSK ve Ã–SO'nun Afrin'in Ã–mer Simo kÃ¶yÃ¼nÃ¼ de PYD/PKK'dan kurtardÄ±ÄŸÄ± bildirildi
ErdoÄŸan "KÄ±brÄ±s'ta ve Ege'de haddini aÅŸanlarÄ± yanlÄ±ÅŸ hesap yapmamalarÄ± konusunda buradan ikaz ediyoruz." dedi