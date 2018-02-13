GÃ¼ncelleme: 18:28, 13 Åžubat 2018 SalÄ±

ErdoÄŸan, Sudan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gandur'u BeÅŸtepe'de kabul etti





CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Sudan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gandur ile bir araya geldi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Sudan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±Â Ä°brahim Gandur'u kabul etti. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸen kabul, yaklaÅŸÄ±k yarÄ±m saat sÃ¼rdÃ¼.

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