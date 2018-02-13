GÃ¼ncelleme: 18:42, 13 Åžubat 2018 SalÄ±

Assange'Ä±n Ä°ngiltere'de yakalama emri itirazÄ±na ret





Ä°ngiltere'de mahkeme, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'Ä±n Ã¼lkede hakkÄ±nda verilen yakalama kararÄ±na yÃ¶nelik yaptÄ±ÄŸÄ± itirazÄ±nÄ± reddetti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ngiltere'de mahkeme,Â Wikileaks'in kurucusuÂ Julian Assange'Ä±n Ã¼lkede hakkÄ±nda verilen yakalama kararÄ±na yÃ¶nelik yaptÄ±ÄŸÄ± itirazÄ±nÄ± reddetti. Londra'daki Westminster Sulh Ceza Mahkemesinde bugÃ¼n gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmada YargÄ±Ã§ Emma Arbuthnot, Assange hakkÄ±ndaki yakalama emrinin devam etmesine karar verdi. Mahkeme, Assange'Ä±n kefaletle serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ±na karÅŸÄ±n mahkeme huzuruna gelmemesinden dolayÄ± suÃ§ iÅŸlediÄŸine hÃ¼kmederek, hakkÄ±ndaki yakalama emrinin devam ettiÄŸini bildirdi. Assange'Ä±n hukuk ekibi geÃ§en hafta gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmada, 46 yaÅŸÄ±ndaki Avustralya vatandaÅŸÄ±nÄ±n "Ã¶zel durumunu" Ã¶ne sÃ¼rerek yakalama kararÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± talebinde bulunmuÅŸtu. Avukatlar, Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, mÃ¼vekkillerinin Ã¼lke topraklarÄ±nda ABD'ye iade emri olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ÅŸu aÅŸamada ne teyit ne de reddetiÄŸini belirterek, Assange'Ä±n ABD'ye iade edilme riski ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bulunduÄŸunu belirtiyor. Ä°ngiltere, Assange'a, ABD'ye iade edilmeyeceÄŸinin garantisini vermeyi reddediyor. Bu nedenle Assange, elÃ§ilikten Ã§Ä±kmasÄ± halinde Ä°ngiliz yetkililer tarafÄ±ndan ABD makamlarÄ±na teslim edilmekten korkuyor. Ä°ngiliz mahkemesi, Assange'Ä±n 2010 yÄ±lÄ±nda iki kadÄ±na tecavÃ¼zle suÃ§landÄ±ÄŸÄ± Ä°sveÃ§'e iadesine karar vermiÅŸti. Assange, hakkÄ±ndaki iade kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Haziran 2012'de Ä°sveÃ§'e iade edilmesi halinde ABD'ye gÃ¶nderilme riski bulunduÄŸu iÃ§in Ekvador'un Londra BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine sÄ±ÄŸÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. â€¨ Ä°sveÃ§ mahkemesi geÃ§en yÄ±l Assange hakkÄ±ndaki davalarÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. Assange'Ä±n avukatlarÄ±, Ä°sveÃ§'teki davalarÄ±n dÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndan Ä°ngiltere'deki yakalama emrinin iÅŸlevini ve amacÄ±nÄ± kaybettiÄŸini savunuyor. AralÄ±k ayÄ±nda Ekvador, Assange'Ä±n siyasi iltica baÅŸvurusunu kabul etmiÅŸ ve son olarak geÃ§en ay vatandaÅŸlÄ±k vermiÅŸti. Ä°ngiltere ise Assange'a diplomatik statÃ¼ isteyen Ekvador'un talebini geri Ã§evirmiÅŸti.

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