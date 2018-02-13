GÃ¼ncelleme: 18:56, 13 Åžubat 2018 SalÄ±

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson, Kuveyt'te





ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson, "KÃ¶rfez birliÄŸinin yeniden tesis edilmesi, bÃ¶lgedeki tÃ¼m taraflarÄ±n Ã§Ä±karÄ±na." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson, yeniden KÃ¶rfez birliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±nÄ±n, bÃ¶lgedeki tÃ¼m taraflarÄ±n Ã§Ä±karÄ±na olduÄŸunu belirtti. Kuveyt'te dÃ¼zenlenen terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'la MÃ¼cadele UluslararasÄ± Koalisyonu DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ± arasÄ±nda basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yapan Tillerson, Haziran 2017'den bu yana sÃ¼ren KÃ¶rfez krizine iliÅŸkin, "KÃ¶rfez birliÄŸinin yeniden tesis edilmesi, bÃ¶lgedeki tÃ¼m taraflarÄ±n Ã§Ä±karÄ±na." dedi. Suudi Arabistan, BirleÅŸik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve MÄ±sÄ±r yÃ¶netimlerinin 5 Haziran 2017'de Katar ile tÃ¼m diplomatik iliÅŸkilerini kesmeleri KÃ¶rfez bÃ¶lgesinde krize yol aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±. TÄ°LLERSON, TERÃ–RLE MÃœCADELE KONUSU GÃ–RÃœÅžMEK ÃœZERE TÃœRKÄ°YE'YE GELECEK Tillerson, ayrÄ±ca terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle mÃ¼cadeleye odaklanma yollarÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere TÃ¼rkiye'ye geleceÄŸini sÃ¶yledi. ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Bakan Rex Tillerson'Ä±n 11-16 Åžubat'ta OrtadoÄŸu'ya yapacaÄŸÄ± ziyaret Ã§erÃ§evesinde Ankara'ya da giderek Ã¼st dÃ¼zey yetkililerle gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

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