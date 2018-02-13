GÃ¼ncelleme: 19:15, 13 Åžubat 2018 SalÄ±

Milli Mutabakat Komisyonu Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± tamamladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AK Parti-MHP Milli Mutabakat Komisyonunun ittifak konusundaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± tamamlandÄ±.

Milli Mutabakat Komisyonunun AK Parti Heyeti BaÅŸkanÄ± Mustafa Åžentop, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, komisyonun Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± bugÃ¼n tamamladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak uyumla ilgili diÄŸer konularÄ± ele almaya devam edeceklerini ifade ederek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Biz Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± bitirdik. Komisyon, seÃ§im ittifakÄ± ve aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak yerel seÃ§imlere yÃ¶nelik dÃ¼zenlemelerle ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± tamamladÄ±. Bunu ÅŸu an liderlere arz edebilecek durumdayÄ±z. Ne zaman mÃ¼sait olursa arz edeceÄŸiz."

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli ile komisyonun AK Parti ve MHP heyeti baÅŸkanlarÄ±nÄ±n da yer alacaÄŸÄ± bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirten Åžentop, "Zaten CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n sÃ¶ylediÄŸi gibi 'DÃ¶rtlÃ¼ bir toplantÄ± yaparÄ±z.' demiÅŸti. Liderler ve heyet baÅŸkanlarÄ± olarak biz yapacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.