GÃ¼ncelleme: 19:29, 13 Åžubat 2018 SalÄ±

Suriyeli muhalifler 400 DEAÅž'lÄ±yÄ± esir aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriyeli muhalifÂ gruplar ortak operasyonlarla Esad rejiminin kontrol ettiÄŸi bÃ¶lgeden, Ä°dlib'e ilerlemeye Ã§alÄ±ÅŸan DEAÅž'Ä± durdurdu.

"Ä°ÅŸgalcileri pÃ¼skÃ¼rtme" adÄ± verilen ortak operasyon odasÄ± kuran Suriyeli 12 muhalif grup, Ä°dlib gÃ¼ney ve doÄŸu kÄ±rsalÄ±nda Ã§ok sayÄ±da DEAÅž'lÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼.

Ã‡atÄ±ÅŸmalarla Ä°dlib'e giremeyen ve aÄŸÄ±r kayÄ±plar verenÂ DEAÅž'ta Ã§Ã¶zÃ¼lme baÅŸladÄ±.

YÃœZLERCE DEAÅž'LI ESÄ°R

Muhaliflerin kurduÄŸu ortak operasyon odasÄ± sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Naci Ebu Huzeyfe, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Esad rejiminin kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgelerden Ä°dlib'e ilerlemeye Ã§alÄ±ÅŸan DEAÅž'a karÅŸÄ± baÅŸlattÄ±klarÄ± operasyonun devam ettiÄŸini sÃ¶yledi.

Ebu Huzeyfe, "BugÃ¼n, Ä°dlib'in gÃ¼ney ve doÄŸu kÄ±rsalÄ±nda 80'i yaralÄ± yaklaÅŸÄ±k 400 DEAÅž'lÄ±yÄ± esir aldÄ±k."dedi.

DEAÅž'a ve Esad rejiminin saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± 12 Suriyeli muhalif grubun kurduÄŸu ortak operasyon odasÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 2 bin savaÅŸÃ§Ä±sÄ± olduÄŸunu kaydeden Ebu Huzeyfe, "Ä°lk Ã¶nce savunma hatlarÄ± oluÅŸturup DEAÅž'Ä±n ilerlemelerini durdurduk. Daha sonra taarruz ettik. Ä°dlib'in gÃ¼neydoÄŸu kÄ±rsalÄ±ndaki Um Halahil, Huveyin ve Ard Zerzur kÃ¶ylerini de geÃ§irdik." dedi.

Ebu Huzeyfe, "Son 4 gÃ¼nde Ä°dlib'in gÃ¼ney ve doÄŸusundaki kÃ¶ylerde muhalifler ve DEAÅž arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸmalar yoÄŸunlaÅŸtÄ±. AÄŸÄ±r kayÄ±plar veren DEAÅž'ta Ã§Ã¶zÃ¼lmeler baÅŸladÄ±.Emir komuta zincirini kaybeden terÃ¶ristler, bireysel hareket etmeye baÅŸladÄ±." diye konuÅŸtu.

BÃ¶lgedeki muhalifler gruplar, DEAÅž'Ä±n daÄŸÄ±lma sÃ¼recinde olduÄŸunu ve hÃ¼cre evlerine Ã§ekildiÄŸi bilgisini paylaÅŸtÄ±.

Esad rejimi ve DEAÅž bir sÃ¼redir, Suriye'nin Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesinde muhaliflere karÅŸÄ± ilerlemek iÃ§in taktik iÅŸbirliÄŸi yapÄ±yor.

Rejim, ekim 2017'de Hama'nÄ±n doÄŸusundaki Hunayfis bÃ¶lgesinden DEAÅž'lÄ± terÃ¶ristlere yol aÃ§arak, Ä°dlib'de muhaliflerin ve rejim karÅŸÄ±tÄ± silahlÄ± gruplarÄ±n kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgelere geÃ§iÅŸlerini saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Koordineli hareket eden DEAÅž ve rejim, 3 ay boyunca Rusya'nÄ±n muhaliflere ve rejim karÅŸÄ±tÄ± askeri gruplara karÅŸÄ± dÃ¼zenlediÄŸi Ã¶ncÃ¼ hava saldÄ±rÄ±larÄ± sayesinde geniÅŸ bir alanda ilerlemiÅŸti.

DEAÅž, 30 kilometre uzunluktaki koridordan Ä°dlib'in iÃ§ine sokularak Deribiye ve Niha kÃ¶ylerinde konuÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±.

Rejim ve DEAÅž, Ä°dlib'in gÃ¼neydoÄŸusunda yer yer ilerlerken Rusya muhaliflere karÅŸÄ± yoÄŸun hava desteÄŸi vermiÅŸti.