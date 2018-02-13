Suriyeli muhalifler 400 DEAÅž'lÄ±yÄ± esir aldÄ±

Suriyeli muhalifÂ gruplar ortak operasyonlarla Esad rejiminin kontrol ettiÄŸi bÃ¶lgeden, Ä°dlib'e ilerlemeye Ã§alÄ±ÅŸan DEAÅž'Ä± durdurdu.
"Ä°ÅŸgalcileri pÃ¼skÃ¼rtme" adÄ± verilen ortak operasyon odasÄ± kuran Suriyeli 12 muhalif grup, Ä°dlib gÃ¼ney ve doÄŸu kÄ±rsalÄ±nda Ã§ok sayÄ±da DEAÅž'lÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼.
Ã‡atÄ±ÅŸmalarla Ä°dlib'e giremeyen ve aÄŸÄ±r kayÄ±plar verenÂ DEAÅž'ta Ã§Ã¶zÃ¼lme baÅŸladÄ±.
Muhaliflerin kurduÄŸu ortak operasyon odasÄ± sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Naci Ebu Huzeyfe, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Esad rejiminin kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgelerden Ä°dlib'e ilerlemeye Ã§alÄ±ÅŸan DEAÅž'a karÅŸÄ± baÅŸlattÄ±klarÄ± operasyonun devam ettiÄŸini sÃ¶yledi.
Ebu Huzeyfe, "BugÃ¼n, Ä°dlib'in gÃ¼ney ve doÄŸu kÄ±rsalÄ±nda 80'i yaralÄ± yaklaÅŸÄ±k 400 DEAÅž'lÄ±yÄ± esir aldÄ±k."dedi.
DEAÅž'a ve Esad rejiminin saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± 12 Suriyeli muhalif grubun kurduÄŸu ortak operasyon odasÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 2 bin savaÅŸÃ§Ä±sÄ± olduÄŸunu kaydeden Ebu Huzeyfe, "Ä°lk Ã¶nce savunma hatlarÄ± oluÅŸturup DEAÅž'Ä±n ilerlemelerini durdurduk. Daha sonra taarruz ettik. Ä°dlib'in gÃ¼neydoÄŸu kÄ±rsalÄ±ndaki Um Halahil, Huveyin ve Ard Zerzur kÃ¶ylerini de geÃ§irdik." dedi.
Ebu Huzeyfe, "Son 4 gÃ¼nde Ä°dlib'in gÃ¼ney ve doÄŸusundaki kÃ¶ylerde muhalifler ve DEAÅž arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸmalar yoÄŸunlaÅŸtÄ±. AÄŸÄ±r kayÄ±plar veren DEAÅž'ta Ã§Ã¶zÃ¼lmeler baÅŸladÄ±.Emir komuta zincirini kaybeden terÃ¶ristler, bireysel hareket etmeye baÅŸladÄ±." diye konuÅŸtu.
BÃ¶lgedeki muhalifler gruplar, DEAÅž'Ä±n daÄŸÄ±lma sÃ¼recinde olduÄŸunu ve hÃ¼cre evlerine Ã§ekildiÄŸi bilgisini paylaÅŸtÄ±.
Esad rejimi ve DEAÅž bir sÃ¼redir, Suriye'nin Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesinde muhaliflere karÅŸÄ± ilerlemek iÃ§in taktik iÅŸbirliÄŸi yapÄ±yor.
Rejim, ekim 2017'de Hama'nÄ±n doÄŸusundaki Hunayfis bÃ¶lgesinden DEAÅž'lÄ± terÃ¶ristlere yol aÃ§arak, Ä°dlib'de muhaliflerin ve rejim karÅŸÄ±tÄ± silahlÄ± gruplarÄ±n kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgelere geÃ§iÅŸlerini saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Koordineli hareket eden DEAÅž ve rejim, 3 ay boyunca Rusya'nÄ±n muhaliflere ve rejim karÅŸÄ±tÄ± askeri gruplara karÅŸÄ± dÃ¼zenlediÄŸi Ã¶ncÃ¼ hava saldÄ±rÄ±larÄ± sayesinde geniÅŸ bir alanda ilerlemiÅŸti.
DEAÅž, 30 kilometre uzunluktaki koridordan Ä°dlib'in iÃ§ine sokularak Deribiye ve Niha kÃ¶ylerinde konuÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±.
Rejim ve DEAÅž, Ä°dlib'in gÃ¼neydoÄŸusunda yer yer ilerlerken Rusya muhaliflere karÅŸÄ± yoÄŸun hava desteÄŸi vermiÅŸti.
Irak TÃ¼rkmen Cephesi'nin Bulava kÃ¶yÃ¼ bÃ¼ro sorumlusu ve ailesinin bulunduÄŸu araca dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 3 kiÅŸi yaralandÄ±
Araby Camisi yetkililerinin dÃ¼n emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne, ezan okunmasÄ± iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvurunun ardÄ±ndan Ä°sveÃ§ kilisesinden aÃ§Ä±klama geldi. BaÅŸpiskopos Modeus, "Ä°sveÃ§ Kilisesi adÄ±na MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n ezanÄ±nÄ± sabÄ±rsÄ±zlÄ±kla bekliyorum. Åžehrimizde kilise Ã§anÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra ezan sesini duymayÄ± umut ediyorum." ifadelerini kullandÄ±.
Ä°srail polisi, BaÅŸbakan Netanyahu'nun "rÃ¼ÅŸvet aldÄ±ÄŸÄ±, yolsuzluk yaptÄ±ÄŸÄ± ve gÃ¶revi kÃ¶tÃ¼ye kullandÄ±ÄŸÄ± ÅŸÃ¼phesine" dair yeterli delil bulunduÄŸunu belirterek, savcÄ±ya iddianame hazÄ±rlamasÄ±nÄ± tavsiye etti.
BelÃ§ika YargÄ±tayÄ±, alt mahkemenin "PKK'lÄ±larÄ±n terÃ¶rden yargÄ±lanamayacaÄŸÄ±" yÃ¶nÃ¼ndeki kararÄ±nÄ± bozdu
ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyonun Suriye'nin Deyrizor kentinin gÃ¼neyinde yer alan Tebiye kÃ¶yÃ¼ yakÄ±nlarÄ±nda koalisyon askerlerinin de bulunduÄŸu alana ateÅŸ aÃ§an bir Rus yapÄ±mÄ± T-72 tankÄ±nÄ± vurduÄŸu bildirildi.
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas,"Filistin davasÄ±nÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in 1967 sÄ±nÄ±rlarÄ±nda, Filistin ve Ä°srail olmak Ã¼zere iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼m gerekiyor. Ä°srail ve Filistin arasÄ±ndaki kalan meseleler sonrasÄ±nda tartÄ±ÅŸÄ±labilir" dedi.
Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te yÄ±lbaÅŸÄ±ndan bu yana 18 evsizin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klandÄ±.
Suriyeli muhalifler, Esed rejiminin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± koridorla Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesine girmeye Ã§alÄ±ÅŸan DEAÅž'la Ã§atÄ±ÅŸmalarda 400 terÃ¶risti esir alÄ±rken, pek Ã§oÄŸunu etkisiz hale getirdi
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson, "KÃ¶rfez birliÄŸinin yeniden tesis edilmesi, bÃ¶lgedeki tÃ¼m taraflarÄ±n Ã§Ä±karÄ±na." dedi.
Ä°ngiltere'de mahkeme, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'Ä±n Ã¼lkede hakkÄ±nda verilen yakalama kararÄ±na yÃ¶nelik yaptÄ±ÄŸÄ± itirazÄ±nÄ± reddetti.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin, "HiÃ§bir NATO Ã¼yesi TÃ¼rkiye kadar terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na maruz kalmadÄ±. TÃ¼rkiye, bu gÃ¼venlik endiÅŸelerini Ã§Ã¶zme hakkÄ±na sahiptir." dedi.
Yahyava KampÄ± MÃ¼dÃ¼rÃ¼ KasapoÄŸlu, "Telafer'in kurtarÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan evlerine dÃ¶nmek isteyen TÃ¼rkmenlerin ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼ bugÃ¼n itibariyle yola Ã§Ä±ktÄ±. Kamptan ayrÄ±lan 152 kiÅŸilik 26 aileyi evlerine uÄŸurladÄ±k" dedi
Ä°ngiliz Milletler TopluluÄŸunun, KraliÃ§e 2. Elizabethâ€™in ardÄ±ndan yeni baÅŸkanÄ±nÄ±n kim olacaÄŸÄ±na iliÅŸkin gizli Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, "TÃ¼rkiyeâ€™nin farklÄ± KÃ¼rt gruplara yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ± biliyoruz. Bu yaklaÅŸÄ±m bir gerÃ§ek ve bunu tamamen gÃ¶z ardÄ± etmek dar bir bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±" dedi
Nijerya'da Boko Haram'la mÃ¼cadele kapsamÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n "kalesi" olarak bilinen Sambisa OrmanÄ±'na dÃ¼zenlenen operasyonda 46 kadÄ±n ve Ã§ocuk kurtarÄ±ldÄ±
Eski Devlet BaÅŸkanÄ± Park'Ä±n yakÄ±n dostu ve gayriresmi danÄ±ÅŸmanÄ± Ã‡oi, rÃ¼ÅŸvet ve suistimal suÃ§larÄ±ndan 20 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±