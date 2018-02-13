GÃ¼ncelleme: 19:45, 13 Åžubat 2018 SalÄ±

Gambiya CumhurbaÅŸkanÄ± Barrow'dan IRCICA'ya ziyaret

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Gambiya CumhurbaÅŸkanÄ± Adama Barrow, Ä°slam Tarih, Sanat ve KÃ¼ltÃ¼r AraÅŸtÄ±rma Merkezi'ne (IRCICA) ziyarette bulundu.

Barrow ve beraberindeki heyeti, IRCICA Genel DirektÃ¶rÃ¼ Halit Eren karÅŸÄ±ladÄ±.

Konuk CumhurbaÅŸkanÄ± Barrow, Genel DirektÃ¶rlÃ¼k binasÄ±nÄ±n alt katÄ±nda yer alan, IRCICA'nÄ±n Ã¶nceki yÄ±llarda dÃ¼zenlediÄŸi milletler arasÄ± hat yarÄ±ÅŸmalarÄ±nda derece alan hat levhalarÄ± sergisi, Sultan II. AbdÃ¼lhamid koleksiyonundan alÄ±nan OsmanlÄ± dÃ¶nemine ait Tarihi Mekke ve Medine FotoÄŸraflarÄ± Sergisi ve KudÃ¼s FotoÄŸraflarÄ± Sergisi ile IRCICA KÃ¼tÃ¼phanesi'ni gezdi.

Barrow'a IRCICA'ya ve faaliyetlerine iliÅŸkin bilgi veren Eren, konuk cumhurbaÅŸkanÄ±na hattat Hasan Ã‡elebi'nin yazÄ±sÄ±yla bir tabak ve TopkapÄ± SarayÄ± MÃ¼zesi'nde muhafaza edilen "Hz. Osman'a nispet edilen mushafÄ±n tÄ±pkÄ± basÄ±mÄ±" ile "Sultan II. AbdÃ¼lhamid ve Fahreddin PaÅŸa koleksiyonundan alÄ±nan OsmanlÄ± dÃ¶nemine ait "Tarihi Mekke ve Medine FotoÄŸraflarÄ± AlbÃ¼mÃ¼" hediye etti.

Gambiya CumhurbaÅŸkanÄ± Barrow, ÅŸeref defterini imzalamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan IRCICA yÃ¶netimi ve Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±yla hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirdi.