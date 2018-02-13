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Afrin'deki operasyonu protesto hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki 40 kiÅŸiye gÃ¶zaltÄ±
Afrin'deki operasyonu protesto hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki 40 kiÅŸiye gÃ¶zaltÄ±
Foto: ArÅŸiv

Erzurum kent merkezi ile HÄ±nÄ±s, Tekman, KarayazÄ±, KaraÃ§oban ve KÃ¶prÃ¼kÃ¶y ilÃ§elerindeki operasyonda, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±nÄ± protesto amaÃ§lÄ± eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla aralarÄ±nda DBP ve HDP'li yÃ¶neticilerin de olduÄŸu 40 kiÅŸi yakalandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Erzurum'da dÃ¼zenlenen operasyonda, TÃ¼rk SilahlÄ± KuvvetlerininÂ Afrin'de yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼Â Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± protesto amaÃ§lÄ± eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduklarÄ± iddiasÄ±yla aralarÄ±nda DBP Erzurum Ä°l BaÅŸkanÄ± Muhlis KÄ±rmacÄ± ve HDP Erzurum Ä°l BaÅŸkanÄ± Muammer Duman ile Ã§ok sayÄ±da ilÃ§e yÃ¶neticisinin de olduÄŸu 40 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Erzurum Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n faaliyetlerinin Ã¶nlenmesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Ekipler, bu kapsamda TSK'nÄ±n Suriye'nin Afrin bÃ¶lgesinde yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± protesto amaÃ§lÄ± eylemler yapÄ±lacaÄŸÄ± bilgisi Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

Kent merkezi ile HÄ±nÄ±s, Tekman, KarayazÄ±, KaraÃ§oban ve KÃ¶prÃ¼kÃ¶y ilÃ§elerinde eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenleyen ekipler, HDP Erzurum Ä°l BaÅŸkanÄ± Muammer Duman, DBP Erzurum Ä°l BaÅŸkanÄ± Muhlis KÄ±rmacÄ± ile bu partilerin il ve ilÃ§e yÃ¶neticilerinin de aralarÄ±nda olduÄŸu 40 zanlÄ±yÄ± gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

Bu kiÅŸilerin bulunduklarÄ± yerlerde yapÄ±lan aramalarda ise 5 av tÃ¼feÄŸi, 2 kurusÄ±kÄ± tabanca, bu silahlara ait Ã§ok sayÄ±da mermi ile Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼manlar ele geÃ§irildi.

ZanlÄ±lar, ifade iÅŸlemleri iÃ§in TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.



Ä°lgili Konular zeytin dalÄ± harekatÄ± Afrin Erzurum TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri
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