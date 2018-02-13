Filistin lideri Mahmud Abbas'tan 'Kudüs' çağrısı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Moskova’da bulunan Merkez Camisi’nde kılınan öğle namazının ardından yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Filistin ve İsrail arasındaki sorunları müzakereler aracılığıyla çözüme ulaştırmak için çalışmalara devam etme konusunda anlaştıklarını söyledi.
Filistin olarak şiddete ve teröre inanmadıklarının altını çizen Abbas, "Aynı şekilde yerli, bölgesel ve uluslararası şiddet ve terörle mücadele konusunda da hemfikiriz. Bunun sonucu olarak yan yana hareket ediyoruz. Tutumumuz bu. Biz elbette aynı zamanda Arap ve İslam dünyasının tutumuna da destek veriyoruz." diye konuştu.
Bir süre önce İstanbul’da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'nde de bu konuda kararlar alındığını anımsatan Abbas, "Tüm Müslümanlar da bu konuda aynı düşüncede. Buna ek olarak Rusya'daki dostlarımız da hemfikir. Aynı şekilde Avrupa Birliği, Afrika Birliği de tümü bu konularda bizimle aynı fikirde." ifadelerini kullandı.
Putin’e, ABD'yi "tek arabulucu" olarak kabul etmediklerini net bir şekilde aktardıklarını belirten Abbas, "Ama ABD'yi tamamen reddetmedik. Bu nedenle biz uluslararası bir konferans sonucunda oluşturulacak çeşitli bir arabulucu mekanizması istiyoruz." dedi.
Abbas, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin olması gerektiğinin altını çizerek, “Filistin davasının çözümü için 1967 sınırlarında, Filistin ve İsrail olmak üzere iki devletli çözüm gerekiyor. İsrail ve Filistin arasındaki kalan meseleler sonrasında tartışılabilir.” değerlendirmesinde bulundu.
Kudüs meselesinin tüm Müslümanlar için bir sınav olduğuna işaret eden Abbas, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Tüm dünya, aldığı tüm kararlarıyla Doğu Kudüs'ün işgal altında bir yer olduğunu, 1967'de işgal edildiğini söylüyor. Ayrıca BM Genel Kurulu'nda ve başka platformlarda alınan Kudüs'ün Filistin devletinin başkenti olduğunu belirten pek çok karar var. Kudüs meselesi şu an masada. Şu an hepimiz bir sınavın içindeyiz. İlk kıblemiz, ikinci mescidimiz ve üçüncü haremimizi savunmamız lazım. Hakkımızı elimizden almamaları için savunmamız lazım. Biz Kudüs üzerinde Filistin üzerinde hak sahibiyiz.”
ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve Tel Aviv'deki büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması için Dışişleri Bakanlığına talimat verdiğini açıklamıştı.
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Araby Camisi yetkililerinin dün emniyet müdürlüğüne, ezan okunması için yaptığı başvurunun ardından İsveç kilisesinden açıklama geldi. Başpiskopos Modeus, "İsveç Kilisesi adına Müslümanların ezanını sabırsızlıkla bekliyorum. Şehrimizde kilise çanının yanı sıra ezan sesini duymayı umut ediyorum." ifadelerini kullandı.
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Filistin Devlet Başkanı Abbas,"Filistin davasının çözümü için 1967 sınırlarında, Filistin ve İsrail olmak üzere iki devletli çözüm gerekiyor. İsrail ve Filistin arasındaki kalan meseleler sonrasında tartışılabilir" dedi.
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