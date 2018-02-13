GÃ¼ncelleme: 20:14, 13 Åžubat 2018 SalÄ±

Paris'te yÄ±lbaÅŸÄ±ndan beri 18 evsiz Ã¶ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Evsizlere ve sokakta yaÅŸayanlara destek derneÄŸi SokaÄŸÄ±n Ã–lÃ¼leri Kolektifince (CMDR) yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada,Â ParisÂ ve Ã§evresindeki banliyÃ¶lerde yÄ±lbaÅŸÄ±ndan bu yana 18 kiÅŸinin sokakta hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.

Sahipsiz ve hayatÄ±nÄ± sokaklarda geÃ§iren kiÅŸilerin saÄŸlÄ±k durumlarÄ±yla ilgili bilgi paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ± hedefleyen derneÄŸin aÃ§Ä±klamasÄ±nda, sÃ¶z konusu 18 kiÅŸinin sadece kendilerine bildirilen Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± olduÄŸu, gerÃ§ek sayÄ±nÄ±n Ã§ok daha fazla olabileceÄŸi belirtildi.

Fransa'da son bir aydÄ±r etkili olan aÅŸÄ±rÄ± soÄŸuklar nedeniyle sokakta yaÅŸayanlarÄ±n bÃ¼yÃ¼k tehdit altÄ±nda olduÄŸu belirtiliyor.

Paris ValiliÄŸi, aÅŸÄ±rÄ± soÄŸuklar nedeniyle daha Ã¶nce belirlenen 3 bin 682 kiÅŸi kapasiteli acil barÄ±nma merkezlerine bin 691 yatak eklendiÄŸini duyurmuÅŸtu.

CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, geÃ§en yaz yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "2017 sonuna kadar sokakta yaÅŸayan kimsenin kalmayacaÄŸÄ±" sÃ¶zÃ¼nÃ¼ vermiÅŸti.

PerÅŸembe akÅŸamÄ±, "DayanÄ±ÅŸma Gecesi" Ã§erÃ§evesinde oluÅŸturulacak bir Ã§alÄ±ÅŸmayla bin 700 gÃ¶nÃ¼llÃ¼, baÅŸkent Paris'teki sokaklarÄ± tarayarak evsizlerin sayÄ±sÄ±nÄ± belirlemeye Ã§alÄ±ÅŸacak. Paris'in 350 mahallesinde otobÃ¼s ve metro duraklarÄ±, kÃ¶prÃ¼ altlarÄ± veya terk edilmiÅŸ binalar ile tren garlarÄ±nÄ± dolaÅŸacak gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler, rastladÄ±klarÄ± evsizlerle konuÅŸarak yaÅŸ, saÄŸlÄ±k durumu ve aile bilgilerini iÃ§eren bir form dolduracak. Paris Belediyesi, bu sayede ÅŸehirdeki evsizlerin belirlenerek somut Ã§arelerin Ã¼retilmesinin hedefleneceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Fransa'da en son 2012'de yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada 143 bin kiÅŸinin sokaklarda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± tespit edilmiÅŸti. Sosyal yardÄ±mlaÅŸma ve dayanÄ±ÅŸma dernekleri ise bu sayÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼k gÃ¶sterilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rerek yeniden sayÄ±m yapÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.