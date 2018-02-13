21:10, 13 Åžubat 2018 SalÄ±

Åžehit annesine hakaret eden otobÃ¼s ÅŸofÃ¶rÃ¼ tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Adana'daÂ ÅŸehit annesiÂ olduÄŸunu belirten yolcuya ve devlete hakaret ettiÄŸi iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ã¶zel halk otobÃ¼sÃ¼Â ÅŸofÃ¶rÃ¼ Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklandÄ±.

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, sÃ¶z konusu otobÃ¼steki kameraya yansÄ±yan olayÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinin ulusal basÄ±n ile sosyal medyada yayÄ±mlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ÅŸofÃ¶r Eren G. hakkÄ±nda Adana ValiliÄŸince inceleme baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, ÅŸehit yakÄ±nÄ± olduÄŸu iÃ§in devlet tarafÄ±ndan verilen kartla otobÃ¼se binen ve ismi Ã¶ÄŸrenilemeyen kadÄ±n yolcudan 2,5 liralÄ±k Ã¼creti isteyen, ayrÄ±ca hem ona hem de devlete yÃ¶nelik aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ± ve hakaret iÃ§eren ifadeler kullandÄ±ÄŸÄ± belirlenen ÅŸofÃ¶r iÃ§in harekete geÃ§ti. Eren G, BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talimatÄ± doÄŸrultusunda Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Adana Adli TÄ±p Biriminde saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilen Eren G, emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan sevkedildiÄŸi NÃ¶betÃ§i Sulh Ceza HakimliÄŸi tarafÄ±ndan tutuklandÄ±.

Eren G'nin kullandÄ±ÄŸÄ± Ã¶zel halk otobÃ¼sÃ¼nde Adana Trafik Denetleme Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce eksiklikler tespit edilerek KarayollarÄ± Trafik Kanunu'na istinaden idari para cezasÄ± uygulandÄ±ÄŸÄ±, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ZabÄ±ta Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca da kendisi hakkÄ±nda kÄ±lÄ±k kÄ±yafet eksikliÄŸi ve yolcuya kÃ¶tÃ¼ davranmaktan idari iÅŸlem yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

Bu arada, otobÃ¼s kamerasÄ± kayÄ±tlarÄ±nda, Ã¼cretsiz biniÅŸ kartÄ±nÄ± gÃ¶stererek ÅŸehit annesi olduÄŸunu sÃ¶yleyen kadÄ±n ile Ã¼cret isteyen ÅŸofÃ¶r arasÄ±nda yaÅŸanan diyaloÄŸun yanÄ± sÄ±ra bazÄ± yolcularÄ±n ÅŸofÃ¶re tepkilerini dile getirdiÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.