GÃ¼ncelleme: 21:29, 13 Åžubat 2018 SalÄ±

ABD, Deyrizor'da Rus yapÄ±mÄ± tankÄ± vurdu



Foto: ArÅŸiv

ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyonun Suriye'nin Deyrizor kentinin gÃ¼neyinde yer alan Tebiye kÃ¶yÃ¼ yakÄ±nlarÄ±nda koalisyon askerlerinin de bulunduÄŸu alana ateÅŸ aÃ§an bir Rus yapÄ±mÄ± T-72 tankÄ±nÄ± vurduÄŸu bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BirleÅŸik GÃ¶rev GÃ¼cÃ¼ DoÄŸal KararlÄ±lÄ±k Operasyonu sÃ¶zcÃ¼sÃ¼Â Albay Ryan Dillon, "Koalisyon kuvvetleri 10 Åžubat'ta nefsi mÃ¼dafaa amacÄ±yla hareket ederek Tebiye yakÄ±nlarÄ±nda bir T-72 tankÄ±nÄ± vurdu." ifadelerini kullandÄ±. Albay Dillon, tankÄ±n koordinasyonlu bir ÅŸekilde SDG (PYD/PKK paravanÄ±) ve koalisyon gÃ¼Ã§lerinin bulunduÄŸu konumlara dolaylÄ± atÄ±ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve koalisyon mevzilerinin tankÄ±n menzilinde olduÄŸunu kaydetti. Dillon, "Koalisyon yetkilileri, birbirimizin kuvvetlerini tehlikeye sokacak yanlÄ±ÅŸ algÄ± ve hesaplamalardan kaÃ§Ä±nmak Ã¼zere Rus mevkidaÅŸlarÄ± ile temas saÄŸladÄ±." ifadesini kullandÄ±. Albay Dillon tankÄ±n kime ait olduÄŸuna dair detaylar vermedi.

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