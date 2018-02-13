GÃ¼ncelleme: 23:36, 13 Åžubat 2018 SalÄ±

BelÃ§ika'da PKK'lÄ±larÄ±n terÃ¶rden yargÄ±lanmasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ aÃ§Ä±ldÄ±



Foto: ArÅŸiv

BelÃ§ika YargÄ±tayÄ±, alt mahkemenin "PKK'lÄ±larÄ±n terÃ¶rden yargÄ±lanamayacaÄŸÄ±" yÃ¶nÃ¼ndeki kararÄ±nÄ± bozdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BelÃ§ika Federal SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n istinaf mahkemesinin "PKK'lÄ±larÄ±n terÃ¶rden yargÄ±lanamayacaÄŸÄ±" yÃ¶nÃ¼ndeki kararÄ±na itirazÄ±, YargÄ±tay tarafÄ±ndan karara baÄŸlandÄ±. Karara gÃ¶re, alt mahkemenin kararÄ± bozularak, dosya soruÅŸturma dairesine iade edildi. YargÄ±tayÄ±n, savcÄ±lÄ±k itirazÄ± Ã¼zerine vermiÅŸ olduÄŸu karar doÄŸrultusunda, PKK'nÄ±n Avrupa'daki Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticilerinden Remzi Kartal ve ZÃ¼beyir Aydar'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 36 kiÅŸinin terÃ¶rle mÃ¼cadele kanunlarÄ± Ã§erÃ§evesinde yargÄ±lanmasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ aÃ§Ä±ldÄ±. KasÄ±m ayÄ± baÅŸÄ±nda, BelÃ§ika Federal SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n temyiz mahkemesine yaptÄ±ÄŸÄ± itirazda, "silahlÄ± mÃ¼cadele ve terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼" ayrÄ±mÄ±nÄ± yapan ilgili kanunun PKK'lÄ±lara uygulanamayacaÄŸÄ±, suÃ§lanan PKK'lÄ±larÄ±n yaptÄ±klarÄ±nÄ±n terÃ¶r eylemi olduÄŸu belirtilmiÅŸti. DAVA SÃœRECÄ° SavcÄ±lÄ±k, 2010'da baÅŸlayan soruÅŸturmanÄ±n ardÄ±ndan Ekim 2015'te iddianamesini sunmuÅŸtu. Ä°ddianamede PKK Ã¼yeleri, BelÃ§ika ve diÄŸer BatÄ± Avrupa Ã¼lkelerinden genÃ§ ve Ã§ocuk yaÅŸtakileri ailelerinden koparttÄ±ktan sonra BelÃ§ika'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Yunanistan ve Irak'taki kamplarda eÄŸitim vermekle suÃ§lanÄ±yordu. SanÄ±klara yÃ¶nelik suÃ§lamalar arasÄ±nda sahte evrak dÃ¼zenlemek ve haraÃ§ toplamak da bulunuyordu. BrÃ¼ksel SoruÅŸturma Dairesi, geÃ§en sene kasÄ±m ayÄ±nda bu suÃ§lamalar kapsamÄ±nda yapÄ±lanlarÄ±n "terÃ¶r eylemi" olmadÄ±ÄŸÄ±na hÃ¼kmederek davanÄ±n ceza mahkemesine sevkine yÃ¶nelik talebi reddetmiÅŸti. KararÄ±n gerekÃ§esinde, "silahlÄ± mÃ¼cadele, terÃ¶r suÃ§lamasÄ± kapsamÄ±nda deÄŸerlendirilemez" ifadeleri yer almÄ±ÅŸtÄ±. TÃ¼rkiye'nin de tepki gÃ¶sterdiÄŸi karara federal savcÄ± itiraz etmiÅŸti. Ä°stinaf mahkemesi 14 EylÃ¼l'de de BrÃ¼ksel SoruÅŸturma Dairesinin "PKK'nÄ±n terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olmadÄ±ÄŸÄ±" yÃ¶nÃ¼nde geÃ§en yÄ±l aldÄ±ÄŸÄ± karara yapÄ±lan itirazÄ± reddetmiÅŸti.

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