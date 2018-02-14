CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Suudi Arabistan KralÄ± Selman ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile Suudi Arabistan KralÄ± Selman bin AbdÃ¼laziz Al Suud'un telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±Â kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye gÃ¶re, akÅŸam geÃ§ saatlerde gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶rÃ¼ÅŸmede ikili iliÅŸkiler ve Suriye meselesi ele alÄ±ndÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, gÃ¶rÃ¼ÅŸme vesilesiyleÂ TÃ¼rkiye'ninÂ Afrin'de terÃ¶r unsurlarÄ±na karÅŸÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Zeytin DalÄ± HarekatÄ± hakkÄ±nda bilgi paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulundu.
Afrin'de terÃ¶ristler tarafÄ±ndan evlerini terke zorlanan Arap, KÃ¼rt ve TÃ¼rkmenlerin de harekatÄ± desteklediklerini belirten CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, operasyonlarÄ±n yerli halkÄ±n evlerine dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ de beraberinde getireceÄŸini belirtti.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan veÂ Suudi Arabistan KralÄ± Selman, Suriye'nin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne ve siyasi Ã§Ã¶zÃ¼me Ã¶nem verdiklerinden bahisle bu konularda ortak Ã§abayÄ± ve iÅŸ birliÄŸini artÄ±rmanÄ±n faydalÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±lar.
Suudi Arabistan KralÄ± Selman'Ä±n Cenevre sÃ¼recini ve Suriye konusundaki uluslararasÄ± Ã§abalarÄ± desteklediklerini ifade etmesine mukabil CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Astana sÃ¼recini ve SoÃ§i Kongresi'ni Cenevre'nin mÃ¼temmim cÃ¼zleri olarak gÃ¶rdÃ¼klerine dikkati Ã§ekti.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Kral Selman, TÃ¼rkiye ve Suudi Arabistan arasÄ±ndaki ikili iliÅŸkileri daha da gÃ¼Ã§lendirme hususundaki kararlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± teyit ettiler.
GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n aralÄ±k ayÄ±nda Suudi Arabistan'a verimli bir ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸine de deÄŸinildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Kral Selman, daha Ã¶nce mutabÄ±k kalÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ã¼zere Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'Ä±n ilerki sÃ¼reÃ§te TÃ¼rkiye'ye yapacaÄŸÄ± ziyaretin, ikili ve bÃ¶lgesel konularda gÃ¶rÃ¼ÅŸ teatisi iÃ§in bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ifade ettiler.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Suudi Arabistan KralÄ± Selman bin AbdÃ¼laziz Al Suud'un telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, ikili iliÅŸkilerin yanÄ± sÄ±ra Suriye meselesi ele alÄ±ndÄ±.
Adana'da ÅŸehit annesi olduÄŸunu belirten yolcuya ve devlete hakaret ettiÄŸi iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ã¶zel halk otobÃ¼sÃ¼ ÅŸofÃ¶rÃ¼ Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklandÄ±
Erzurum kent merkezi ile HÄ±nÄ±s, Tekman, KarayazÄ±, KaraÃ§oban ve KÃ¶prÃ¼kÃ¶y ilÃ§elerindeki operasyonda, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±nÄ± protesto amaÃ§lÄ± eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla aralarÄ±nda DBP ve HDP'li yÃ¶neticilerin de olduÄŸu 40 kiÅŸi yakalandÄ±.
Gambiya CumhurbaÅŸkanÄ± Adama Barrow, Ä°slam Tarih, Sanat ve KÃ¼ltÃ¼r AraÅŸtÄ±rma Merkezi'ne (IRCICA) ziyarette bulundu.
AK Parti-MHP Milli Mutabakat Komisyonunun ittifak konusundaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± tamamlandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Sudan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Gandur ile bir araya geldi.
Eski HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Serpil Kemalbay, Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Aksoy, "(Ä°srail'de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan TÃ¼rk akademisyen) GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan vatandaÅŸÄ±mÄ±zdan hangi koÅŸullarda alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirsiz bazÄ± ifadelere dayanÄ±larak ortaya atÄ±lan gerÃ§ek dÄ±ÅŸÄ± ve ciddiyetsiz iddialarÄ± reddediyoruz" dedi
MeriÃ§ Nehri'nde muhacirleri taÅŸÄ±yan botun batmasÄ± sonrasÄ± iki Ã§ocuÄŸun cesedi bulundu
Benzinin litre fiyatÄ±nda bu gece yarÄ±sÄ±ndan geÃ§erli olmak Ã¼zere 11, motorinin litresinde ise 17 kuruÅŸluk indirime gidildi
TÃ¼rk Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± unsurlarÄ±, Bodrum aÃ§Ä±klarÄ±ndaki Kardak kayalÄ±klarÄ± civarÄ±nda Ã¶nleme devriyesine devam ediyor
CHP Ä°stanbul Milletvekili Enis BerberoÄŸlu'nu 5 yÄ±l 10 ay hapisle cezalandÄ±rdÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n TÃ¼rkiye-Belarus iliÅŸkilerine ivme kazandÄ±ran Minsk ziyareti sonrasÄ±nda iki Ã¼lke arasÄ±nda belirlenen hedefe doÄŸru hÄ±zla ilerleniyor
Hrant Dink cinayeti davasÄ±nÄ±n tutuklu sanÄ±klarÄ±ndan dÃ¶nemin Trabzon Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revlileri Veysel Åžahin ve Okan ÅžimÅŸek'in, tutukluluklarÄ±na yapÄ±lan itirazÄ±n ardÄ±ndan tahliyelerine karar verildi.
TSK ve Ã–SO'nun Afrin'in Ã–mer Simo kÃ¶yÃ¼nÃ¼ de PYD/PKK'dan kurtardÄ±ÄŸÄ± bildirildi
ErdoÄŸan "KÄ±brÄ±s'ta ve Ege'de haddini aÅŸanlarÄ± yanlÄ±ÅŸ hesap yapmamalarÄ± konusunda buradan ikaz ediyoruz." dedi