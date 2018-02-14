00:49, 14 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Suudi Arabistan KralÄ± Selman ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile Suudi Arabistan KralÄ± Selman bin AbdÃ¼laziz Al Suud'un telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±Â kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye gÃ¶re, akÅŸam geÃ§ saatlerde gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶rÃ¼ÅŸmede ikili iliÅŸkiler ve Suriye meselesi ele alÄ±ndÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, gÃ¶rÃ¼ÅŸme vesilesiyleÂ TÃ¼rkiye'ninÂ Afrin'de terÃ¶r unsurlarÄ±na karÅŸÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Zeytin DalÄ± HarekatÄ± hakkÄ±nda bilgi paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulundu.

Afrin'de terÃ¶ristler tarafÄ±ndan evlerini terke zorlanan Arap, KÃ¼rt ve TÃ¼rkmenlerin de harekatÄ± desteklediklerini belirten CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, operasyonlarÄ±n yerli halkÄ±n evlerine dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ de beraberinde getireceÄŸini belirtti.

ORTAK Ã‡ABA VE Ä°Åž BÄ°RLÄ°ÄžÄ°NÄ° ARTIRMANIN FAYDALI OLACAÄžI VURGULANDI

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan veÂ Suudi Arabistan KralÄ± Selman, Suriye'nin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne ve siyasi Ã§Ã¶zÃ¼me Ã¶nem verdiklerinden bahisle bu konularda ortak Ã§abayÄ± ve iÅŸ birliÄŸini artÄ±rmanÄ±n faydalÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±lar.

Suudi Arabistan KralÄ± Selman'Ä±n Cenevre sÃ¼recini ve Suriye konusundaki uluslararasÄ± Ã§abalarÄ± desteklediklerini ifade etmesine mukabil CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Astana sÃ¼recini ve SoÃ§i Kongresi'ni Cenevre'nin mÃ¼temmim cÃ¼zleri olarak gÃ¶rdÃ¼klerine dikkati Ã§ekti.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Kral Selman, TÃ¼rkiye ve Suudi Arabistan arasÄ±ndaki ikili iliÅŸkileri daha da gÃ¼Ã§lendirme hususundaki kararlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± teyit ettiler.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n aralÄ±k ayÄ±nda Suudi Arabistan'a verimli bir ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸine de deÄŸinildi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Kral Selman, daha Ã¶nce mutabÄ±k kalÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ã¼zere Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'Ä±n ilerki sÃ¼reÃ§te TÃ¼rkiye'ye yapacaÄŸÄ± ziyaretin, ikili ve bÃ¶lgesel konularda gÃ¶rÃ¼ÅŸ teatisi iÃ§in bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ifade ettiler.