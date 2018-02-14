Ä°srail polisi, Netanyahu'nun yolsuzluklarÄ±ndan emin

Ä°srailÂ polisi,Â BaÅŸbakan Binyamin Netanyahu'nun "rÃ¼ÅŸvetÂ aldÄ±ÄŸÄ±, yolsuzluk yaptÄ±ÄŸÄ± ve gÃ¶revi kÃ¶tÃ¼ye kullandÄ±ÄŸÄ± ÅŸÃ¼phesine" dair yeterli delil bulunduÄŸunu belirterek, savcÄ±ya iddianame hazÄ±rlamasÄ± tavsiyesinde bulundu.
Ä°srail polisi, Netanyahu hakkÄ±nda yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ iki farklÄ± yolsuzluk soruÅŸturmasÄ±nÄ± tamamladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Polisten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Netanyahu'nun "rÃ¼ÅŸvet aldÄ±ÄŸÄ±, yolsuzluk yaptÄ±ÄŸÄ± ve gÃ¶revi kÃ¶tÃ¼ye kullandÄ±ÄŸÄ±" ÅŸÃ¼phesiyle yÃ¼rÃ¼tÃ¼len ve "1000 numaralÄ± konu" olarak bilinen soruÅŸturma kapsamÄ±nda, baÅŸbakan aleyhine yeterli delile ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. SÃ¶z konusu soruÅŸturmanÄ±n iÅŸ adamÄ± Arnon Milchan ve AvustralyalÄ± bir diÄŸer iÅŸ adamÄ± James Packer ile baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸu belirtildi.
Tamamlanan bir diÄŸer yolsuzluk soruÅŸturmasÄ± olan ve "2000 numaralÄ± konu" olarak bilinen meselede de Netanyahu'nun "rÃ¼ÅŸvet aldÄ±ÄŸÄ±, yolsuzluk yaptÄ±ÄŸÄ± ve gÃ¶revi kÃ¶tÃ¼ye kullandÄ±ÄŸÄ± ÅŸÃ¼phesine" dair yeterli delile ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
Bu ikinci konunun Netanyahu ile Ä°srail'in en bÃ¼yÃ¼k gazetelerinden Yedioth Ahronoth'un sahibi ve yayÄ±ncÄ±sÄ± Arnon Moses hakkÄ±nda olduÄŸu ifade edildi. Polis aÃ§Ä±klamasÄ±nda bu konuda da rÃ¼ÅŸvet verildiÄŸi ÅŸÃ¼phesine dair yeterli delil bulunduÄŸu dile getirildi.
BaÅŸbakan Netanyahu ise polisin aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada hakkÄ±ndaki iddialarÄ±n "asÄ±lsÄ±z" olduÄŸunu ve sonunda hiÃ§bir ÅŸey Ã§Ä±kmayacaÄŸÄ±nÄ± savunarak, "Ben bugÃ¼ne kadar ne yaptÄ±ysam Ä°srail'in Ã§Ä±karÄ± iÃ§in yaptÄ±m. BugÃ¼nden sonra da bunu yapacaÄŸÄ±m. Ä°srail'e liderlik etmeye devam edeceÄŸim." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
HakkÄ±ndaki soruÅŸturmayÄ± yÃ¼rÃ¼ten emniyet birimlerinin tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sorgulayan Netanyahu, "EÄŸer ki sizi araÅŸtÄ±ran kiÅŸiler onlarÄ± sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± sÃ¶ylÃ¼yorsa, nasÄ±l tarafsÄ±z bir soruÅŸturma yÃ¼rÃ¼tebilirler?" ifadelerini kullandÄ±.
GÃ¶revde bulunduÄŸu sÃ¼re iÃ§inde birÃ§ok suÃ§lama ve saldÄ±rÄ±ya maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Netanyahu, kendisini gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rma Ã§abalarÄ±nÄ±n tÃ¼mÃ¼nÃ¼n baÅŸarÄ±sÄ±z olduÄŸunu bunun da baÅŸarÄ±sÄ±z olacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.
Netanyahu hakkÄ±nda devam eden soruÅŸturmalar, "iÅŸ adamlarÄ±ndan pahalÄ± hediyeler aldÄ±ÄŸÄ±, Yedioth Ahronoth sahibi ve yayÄ±ncÄ±sÄ± Arnon Moses ile kendi lehine yayÄ±n yapmasÄ± iÃ§in pazarlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± ve Almanya'dan alÄ±nan denizaltÄ±larda adÄ±nÄ±n yolsuzluÄŸa karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±" iddialarÄ±nÄ± iÃ§eriyor.
Netanyahu'nun, yolsuzluk yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kesinleÅŸmesi durumunda gÃ¶revinden istifa etmek zorunda kalabileceÄŸi belirtiliyor.
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Araby Camisi yetkililerinin dÃ¼n emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne, ezan okunmasÄ± iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvurunun ardÄ±ndan Ä°sveÃ§ kilisesinden aÃ§Ä±klama geldi. BaÅŸpiskopos Modeus, "Ä°sveÃ§ Kilisesi adÄ±na MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n ezanÄ±nÄ± sabÄ±rsÄ±zlÄ±kla bekliyorum. Åžehrimizde kilise Ã§anÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra ezan sesini duymayÄ± umut ediyorum." ifadelerini kullandÄ±.
Ä°srail polisi, BaÅŸbakan Netanyahu'nun "rÃ¼ÅŸvet aldÄ±ÄŸÄ±, yolsuzluk yaptÄ±ÄŸÄ± ve gÃ¶revi kÃ¶tÃ¼ye kullandÄ±ÄŸÄ± ÅŸÃ¼phesine" dair yeterli delil bulunduÄŸunu belirterek, savcÄ±ya iddianame hazÄ±rlamasÄ±nÄ± tavsiye etti.
BelÃ§ika YargÄ±tayÄ±, alt mahkemenin "PKK'lÄ±larÄ±n terÃ¶rden yargÄ±lanamayacaÄŸÄ±" yÃ¶nÃ¼ndeki kararÄ±nÄ± bozdu
ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyonun Suriye'nin Deyrizor kentinin gÃ¼neyinde yer alan Tebiye kÃ¶yÃ¼ yakÄ±nlarÄ±nda koalisyon askerlerinin de bulunduÄŸu alana ateÅŸ aÃ§an bir Rus yapÄ±mÄ± T-72 tankÄ±nÄ± vurduÄŸu bildirildi.
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas,"Filistin davasÄ±nÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in 1967 sÄ±nÄ±rlarÄ±nda, Filistin ve Ä°srail olmak Ã¼zere iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼m gerekiyor. Ä°srail ve Filistin arasÄ±ndaki kalan meseleler sonrasÄ±nda tartÄ±ÅŸÄ±labilir" dedi.
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