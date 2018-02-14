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05:06, 14 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba
Avrupa
GÃ¼ncelleme: 01:48, 14 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

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'MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n ezanÄ±nÄ± sabÄ±rsÄ±zlÄ±kla bekliyorum'
'MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n ezanÄ±nÄ± sabÄ±rsÄ±zlÄ±kla bekliyorum'

Araby Camisi yetkililerinin dÃ¼n emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne, ezan okunmasÄ± iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvurunun ardÄ±ndan Ä°sveÃ§ kilisesinden aÃ§Ä±klama geldi. BaÅŸpiskopos Modeus, "Ä°sveÃ§ Kilisesi adÄ±na MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n ezanÄ±nÄ± sabÄ±rsÄ±zlÄ±kla bekliyorum. Åžehrimizde kilise Ã§anÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra ezan sesini duymayÄ± umut ediyorum." ifadelerini kullandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°sveÃ§'in gÃ¼neyinde bulunan VaxjÃ¶ kenti BaÅŸpiskoposu Fredrik Modeus, "Åžehrimizde kilise Ã§anÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra ezan sesini duymayÄ± umut ediyorum. MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n ezanÄ±nÄ± sabÄ±rsÄ±zlÄ±kla bekliyorum" ifadelerini kullandÄ±.

VaxjÃ¶ kentindeki Araby Camisi yetkililerinin dÃ¼n emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne, ezan okunmasÄ± iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvurunun ardÄ±ndan Ä°sveÃ§ kilisesinden aÃ§Ä±klama geldi.

Kilise adÄ±na sosyal medya hesabÄ±ndan aÃ§Ä±klama yapan BaÅŸpiskopos Modeus, "Ä°sveÃ§ Kilisesi adÄ±na MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n ezanÄ±nÄ± sabÄ±rsÄ±zlÄ±kla bekliyorum. Åžehrimizde kilise Ã§anÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra ezan sesini duymayÄ± umut ediyorum." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Konu ile ilgili Ä°sveÃ§ devlet televizyonu SVT'ye aÃ§Ä±klama yapan VaxjÃ¶ Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Pia Ringius, sadece haftada bir gÃ¼n cuma namazÄ± Ã¶ncesi hoparlÃ¶rle ezan okunmasÄ± iÃ§in baÅŸvuru yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Ringius, ''Ã–ncelikle bÃ¶lgenin durumu ve gÃ¼venliÄŸi araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. Ã–nceden bÃ¶yle bir izin vermediÄŸimiz iÃ§in ÅŸu an baÅŸvuru incelemede. Stockholm'de bir cami iÃ§in bÃ¶yle bir izin verilmiÅŸ. Bu da gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde tutuluyor'' dedi.

Ä°sveÃ§'te hoparlÃ¶rden ezan ilk kez beÅŸ yÄ±l Ã¶nce Stockholm'Ã¼n Botkyrka ilÃ§esindeki Fittja Mahallesi'nde bulunan Fittja Ulu Camisi'nde okundu. Camide 2013 yÄ±lÄ±ndan bu yana sadece cuma gÃ¼nleri namazdan Ã¶nce hoparlÃ¶rle ezan okunuyor.

Ã–te yandan Ã¼Ã§ ay Ã¶nce de Ä°sveÃ§'in Blekinge bÃ¶lgesindeki Karlskrona kentinde BoÅŸnaklara ait Ä°slam KÃ¼ltÃ¼r DerneÄŸinin minareli camisinde beÅŸ vakit hoparlÃ¶rle ezan okunmasÄ±na izin Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular isveÃ§ Fredrik Modeus
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Araby Camisi yetkililerinin dÃ¼n emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne, ezan okunmasÄ± iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvurunun ardÄ±ndan Ä°sveÃ§ kilisesinden aÃ§Ä±klama geldi. BaÅŸpiskopos Modeus, "Ä°sveÃ§ Kilisesi adÄ±na MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n ezanÄ±nÄ± sabÄ±rsÄ±zlÄ±kla bekliyorum. Åžehrimizde kilise Ã§anÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra ezan sesini duymayÄ± umut ediyorum." ifadelerini kullandÄ±.
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