KerkÃ¼k'te ITC yÃ¶neticisi ve ailesine silahlÄ± saldÄ±rÄ±

Irak'Ä±n KerkÃ¼k kentindeÂ Irak TÃ¼rkmen Cephesi (ITC) PartisiÂ yÃ¶neticilerindenÂ Ahmet BulavalÄ±Â ve ailesinin bulunduÄŸu araca dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 3 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
KerkÃ¼k Polis MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ BasÄ±n Sorumlusu Afrasyav Kamil, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Irak TÃ¼rkmen Cephesi yÃ¶neticilerinden Ahmet BulavalÄ± ve ailesinin de bulunduÄŸu araca kimliÄŸi henÃ¼z belirlenemeyen kiÅŸilerce silahlÄ± saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.'' ifadesini kullandÄ±.
Kamil, saldÄ±rÄ±da yaralanan Irak TÃ¼rkmen Cephesi Bulava kÃ¶yÃ¼ bÃ¼ro sorumlusu BulavalÄ±, eÅŸi ve kardeÅŸinin KerkÃ¼k Devlet Hastanesinde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
KerkÃ¼kÂ kentinde son dÃ¶nemde TÃ¼rkmenlere yÃ¶nelik suikastlar dikkati Ã§ekiyor. KerkÃ¼k'te 4 ay iÃ§inde 19 TÃ¼rkmen silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Zengin petrol yataklarÄ±na sahip KerkÃ¼k'teki TÃ¼rkmenlere karÅŸÄ± 16 Ekim 2017'den bu yana farklÄ± tarihlerde Ã§eÅŸitli silahlÄ± saldÄ±rÄ±lar gerÃ§ekleÅŸtirildi. SaldÄ±rÄ±larÄ±n "suikast" ÅŸeklinde dÃ¼zenlenmesi ve Ã§oÄŸunun "faili meÃ§hul" kalmasÄ±, kentteki tÃ¼m TÃ¼rkmenleri tedirgin etmeye baÅŸladÄ±.
SaldÄ±rÄ±larÄ±n hedefinde siyasetÃ§i ve Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlileri baÅŸta olmak Ã¼zere TÃ¼rkmenler iÃ§inde farklÄ± sosyal altyapÄ±ya sahip kiÅŸiler yer alÄ±yor.
KerkÃ¼klÃ¼ TÃ¼rkmen siyasetÃ§iler, saldÄ±rÄ±larÄ±n arkasÄ±nda bÃ¶lgede etnik bir Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n fitilini yakmaya Ã§alÄ±ÅŸan, TÃ¼rkmen kimliÄŸini savunan kiÅŸileri hedef alan "karanlÄ±k eller"in bulunduÄŸunu, bunun yaklaÅŸan genel seÃ§imler Ã¶ncesi yÄ±ldÄ±rma amaÃ§lÄ± uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyor.
Irak TÃ¼rkmen Cephesi'nin Bulava kÃ¶yÃ¼ bÃ¼ro sorumlusu ve ailesinin bulunduÄŸu araca dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 3 kiÅŸi yaralandÄ±
Araby Camisi yetkililerinin dÃ¼n emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne, ezan okunmasÄ± iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvurunun ardÄ±ndan Ä°sveÃ§ kilisesinden aÃ§Ä±klama geldi. BaÅŸpiskopos Modeus, "Ä°sveÃ§ Kilisesi adÄ±na MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n ezanÄ±nÄ± sabÄ±rsÄ±zlÄ±kla bekliyorum. Åžehrimizde kilise Ã§anÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra ezan sesini duymayÄ± umut ediyorum." ifadelerini kullandÄ±.
Ä°srail polisi, BaÅŸbakan Netanyahu'nun "rÃ¼ÅŸvet aldÄ±ÄŸÄ±, yolsuzluk yaptÄ±ÄŸÄ± ve gÃ¶revi kÃ¶tÃ¼ye kullandÄ±ÄŸÄ± ÅŸÃ¼phesine" dair yeterli delil bulunduÄŸunu belirterek, savcÄ±ya iddianame hazÄ±rlamasÄ±nÄ± tavsiye etti.
BelÃ§ika YargÄ±tayÄ±, alt mahkemenin "PKK'lÄ±larÄ±n terÃ¶rden yargÄ±lanamayacaÄŸÄ±" yÃ¶nÃ¼ndeki kararÄ±nÄ± bozdu
ABD Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyonun Suriye'nin Deyrizor kentinin gÃ¼neyinde yer alan Tebiye kÃ¶yÃ¼ yakÄ±nlarÄ±nda koalisyon askerlerinin de bulunduÄŸu alana ateÅŸ aÃ§an bir Rus yapÄ±mÄ± T-72 tankÄ±nÄ± vurduÄŸu bildirildi.
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas,"Filistin davasÄ±nÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in 1967 sÄ±nÄ±rlarÄ±nda, Filistin ve Ä°srail olmak Ã¼zere iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼m gerekiyor. Ä°srail ve Filistin arasÄ±ndaki kalan meseleler sonrasÄ±nda tartÄ±ÅŸÄ±labilir" dedi.
Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te yÄ±lbaÅŸÄ±ndan bu yana 18 evsizin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klandÄ±.
Suriyeli muhalifler, Esed rejiminin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± koridorla Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesine girmeye Ã§alÄ±ÅŸan DEAÅž'la Ã§atÄ±ÅŸmalarda 400 terÃ¶risti esir alÄ±rken, pek Ã§oÄŸunu etkisiz hale getirdi
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson, "KÃ¶rfez birliÄŸinin yeniden tesis edilmesi, bÃ¶lgedeki tÃ¼m taraflarÄ±n Ã§Ä±karÄ±na." dedi.
Ä°ngiltere'de mahkeme, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'Ä±n Ã¼lkede hakkÄ±nda verilen yakalama kararÄ±na yÃ¶nelik yaptÄ±ÄŸÄ± itirazÄ±nÄ± reddetti.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin, "HiÃ§bir NATO Ã¼yesi TÃ¼rkiye kadar terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na maruz kalmadÄ±. TÃ¼rkiye, bu gÃ¼venlik endiÅŸelerini Ã§Ã¶zme hakkÄ±na sahiptir." dedi.
Yahyava KampÄ± MÃ¼dÃ¼rÃ¼ KasapoÄŸlu, "Telafer'in kurtarÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan evlerine dÃ¶nmek isteyen TÃ¼rkmenlerin ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼ bugÃ¼n itibariyle yola Ã§Ä±ktÄ±. Kamptan ayrÄ±lan 152 kiÅŸilik 26 aileyi evlerine uÄŸurladÄ±k" dedi
Ä°ngiliz Milletler TopluluÄŸunun, KraliÃ§e 2. Elizabethâ€™in ardÄ±ndan yeni baÅŸkanÄ±nÄ±n kim olacaÄŸÄ±na iliÅŸkin gizli Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, "TÃ¼rkiyeâ€™nin farklÄ± KÃ¼rt gruplara yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ± biliyoruz. Bu yaklaÅŸÄ±m bir gerÃ§ek ve bunu tamamen gÃ¶z ardÄ± etmek dar bir bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±" dedi
Nijerya'da Boko Haram'la mÃ¼cadele kapsamÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n "kalesi" olarak bilinen Sambisa OrmanÄ±'na dÃ¼zenlenen operasyonda 46 kadÄ±n ve Ã§ocuk kurtarÄ±ldÄ±
Eski Devlet BaÅŸkanÄ± Park'Ä±n yakÄ±n dostu ve gayriresmi danÄ±ÅŸmanÄ± Ã‡oi, rÃ¼ÅŸvet ve suistimal suÃ§larÄ±ndan 20 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±