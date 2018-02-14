GÃ¼ncelleme: 02:30, 14 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

KerkÃ¼k'te ITC yÃ¶neticisi ve ailesine silahlÄ± saldÄ±rÄ±





Irak TÃ¼rkmen Cephesi'nin Bulava kÃ¶yÃ¼ bÃ¼ro sorumlusu ve ailesinin bulunduÄŸu araca dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 3 kiÅŸi yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Irak'Ä±n KerkÃ¼k kentindeÂ Irak TÃ¼rkmen Cephesi (ITC) PartisiÂ yÃ¶neticilerindenÂ Ahmet BulavalÄ±Â ve ailesinin bulunduÄŸu araca dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 3 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. KerkÃ¼k Polis MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ BasÄ±n Sorumlusu Afrasyav Kamil, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Irak TÃ¼rkmen Cephesi yÃ¶neticilerinden Ahmet BulavalÄ± ve ailesinin de bulunduÄŸu araca kimliÄŸi henÃ¼z belirlenemeyen kiÅŸilerce silahlÄ± saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.'' ifadesini kullandÄ±. Kamil, saldÄ±rÄ±da yaralanan Irak TÃ¼rkmen Cephesi Bulava kÃ¶yÃ¼ bÃ¼ro sorumlusu BulavalÄ±, eÅŸi ve kardeÅŸinin KerkÃ¼k Devlet Hastanesinde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. KERKÃœK'TE 4 AYDA 19 TÃœRKMEN SUÄ°KASTA KURBAN GÄ°TTÄ° KerkÃ¼kÂ kentinde son dÃ¶nemde TÃ¼rkmenlere yÃ¶nelik suikastlar dikkati Ã§ekiyor. KerkÃ¼k'te 4 ay iÃ§inde 19 TÃ¼rkmen silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti. Zengin petrol yataklarÄ±na sahip KerkÃ¼k'teki TÃ¼rkmenlere karÅŸÄ± 16 Ekim 2017'den bu yana farklÄ± tarihlerde Ã§eÅŸitli silahlÄ± saldÄ±rÄ±lar gerÃ§ekleÅŸtirildi. SaldÄ±rÄ±larÄ±n "suikast" ÅŸeklinde dÃ¼zenlenmesi ve Ã§oÄŸunun "faili meÃ§hul" kalmasÄ±, kentteki tÃ¼m TÃ¼rkmenleri tedirgin etmeye baÅŸladÄ±. SaldÄ±rÄ±larÄ±n hedefinde siyasetÃ§i ve Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlileri baÅŸta olmak Ã¼zere TÃ¼rkmenler iÃ§inde farklÄ± sosyal altyapÄ±ya sahip kiÅŸiler yer alÄ±yor. KerkÃ¼klÃ¼ TÃ¼rkmen siyasetÃ§iler, saldÄ±rÄ±larÄ±n arkasÄ±nda bÃ¶lgede etnik bir Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n fitilini yakmaya Ã§alÄ±ÅŸan, TÃ¼rkmen kimliÄŸini savunan kiÅŸileri hedef alan "karanlÄ±k eller"in bulunduÄŸunu, bunun yaklaÅŸan genel seÃ§imler Ã¶ncesi yÄ±ldÄ±rma amaÃ§lÄ± uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyor.

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