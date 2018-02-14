09:26, 14 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan Ã‡ipras'a 'gerginlik' uyarÄ±sÄ±





BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Ã‡ipras'a gerginliklerden uzak kalÄ±nmasÄ±nÄ±n iki Ã¼lke iliÅŸkileri aÃ§Ä±sÄ±ndan daha hayÄ±rlÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±k sÃ¶zlÃ¼lÃ¼kle ifade ettik." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, resmi ziyarette bulanacaÄŸÄ±Â Belarus'un baÅŸkenti Minsk'e hareket etmeden Ã¶nceÂ EsenboÄŸa HavalimanÄ±'nda dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, "Yunanistan BaÅŸbakanÄ± AleksisÂ Ã‡ipras'a gerginliklerden uzak kalÄ±nmasÄ±nÄ±n iki Ã¼lke iliÅŸkileri aÃ§Ä±sÄ±ndan daha hayÄ±rlÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±k sÃ¶zlÃ¼lÃ¼kle ifade ettik." dedi. Â Â

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