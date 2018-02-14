09:31, 14 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

ABD'den Netanyahu ile ilgili yolsuzluk iddialarÄ±na kaÃ§amak yorum!

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Netanyahu'nun rÃ¼ÅŸvet aldÄ±ÄŸÄ±, yolsuzluk yaptÄ±ÄŸÄ± ve gÃ¶revi kÃ¶tÃ¼ye kullandÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki iddialar hakkÄ±nda yorum yapmaktan kaÃ§Ä±nan Nauert, "ABD'nin sadece BaÅŸbakan Binyamin Netanyahu ile deÄŸil, aynÄ± zamanda Ä°srail hÃ¼kÃ¼metiyle Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ iliÅŸkileri var. GeliÅŸmeleri biliyoruz, fakat bu konunun iÃ§ mesele olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz." diye konuÅŸtu.

Ä°srail polisi, Netanyahu hakkÄ±nda yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ iki farklÄ± yolsuzluk soruÅŸturmasÄ±nÄ± tamamladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Polis tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Netanyahu'nun "rÃ¼ÅŸvet aldÄ±ÄŸÄ±, yolsuzluk yaptÄ±ÄŸÄ± ve gÃ¶revi kÃ¶tÃ¼ye kullandÄ±ÄŸÄ±" iddialarÄ± doÄŸrultusunda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len ve "1000 numaralÄ± konu" olarak bilinen soruÅŸturma kapsamÄ±nda yeterli delile ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸti.

Netanyahu ise hakkÄ±ndaki iddialarÄ±n "asÄ±lsÄ±z" olduÄŸunu ve sonunda hiÃ§bir ÅŸey Ã§Ä±kmayacaÄŸÄ±nÄ± savunmuÅŸ, "Ben bugÃ¼ne kadar ne yaptÄ±ysam Ä°srail'in Ã§Ä±karÄ± iÃ§in yaptÄ±m. BugÃ¼nden sonra da bunu yapacaÄŸÄ±m. Ä°srail'e liderlik etmeye devam edeceÄŸim" ÅŸeklinde konuÅŸmuÅŸtu.