Macron'dan Ã§ok sert Suriye aÃ§Ä±klamasÄ±

Elysee SarayÄ±'nda gazetecilerle bir araya gelenÂ Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, Esad rejiminin Suriye'de kimyasal silah kullandÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
Suriye'de sivillere karÅŸÄ± kimyasal silah kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n Fransa'nÄ±n "kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgisi" olduÄŸunu ifade eden Macron, Esad rejiminin Suriye'de sivillere karÅŸÄ± kimyasal silah kullandÄ±ÄŸÄ±na dair kanÄ±tlarÄ±n olmasÄ± halinde kimyasal silahlarÄ±n bulunduÄŸu yeri vuracaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Macron, bugÃ¼n ellerinde kimyasal silahlarÄ±n sivillere karÅŸÄ± kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair kanÄ±t bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu konuyu ciddi bir ÅŸekilde takip ettiklerini belirtti.
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile cuma gÃ¼nÃ¼ telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸen Macron, DoÄŸu Guta ve Ä°dlib'de insani durumunun sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lemeyeceÄŸini ve Putin'den Esad rejiminin bunu durdurmasÄ±nÄ± istemiÅŸti.
Macron, Putin'e Esad rejiminin Suriye'de sivillere karÅŸÄ± son haftalarda olasÄ± klor gazÄ± kullanÄ±mÄ±na dair endiÅŸelerini dile getirmiÅŸti.
Suriye Ä°nsan HaklarÄ± AÄŸÄ± (SNHR), Esad rejiminin ÅŸimdiye kadar 211 kez sivil yerleÅŸimlerine yÃ¶nelik kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlediÄŸini, bin 357'si sivil, toplam bin 421 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
Esad rejiminin kimyasal silah kullanÄ±mÄ±nÄ±n 19 AÄŸustos 2014 itibarÄ±yla sona ermiÅŸ olmasÄ± gerekiyordu. Zira rejim, 21 AÄŸustos 2013'te Åžam'Ä±n DoÄŸu Guta bÃ¶lgesinde bin 400'Ã¼n Ã¼zerinde sivili kimyasal silah ile Ã¶ldÃ¼rmesinin ardÄ±ndan Kimyasal SilahlarÄ± Yasaklama Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n (KSYÃ–) devraldÄ±ÄŸÄ± stokunu imha sÃ¼recine dahil olmuÅŸtu. Bu sÃ¼recin yolunu Rusya, ABD'nin daha Ã¶nce ilan ettiÄŸi "kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgisi" gereÄŸince mÃ¼dahalesini engellemek iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± teklifle aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±. Ancak KSYÃ–'nÃ¼n tÃ¼m stokun imha iÅŸleminin tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Esad rejimi, Ã¶ldÃ¼rmenin yanÄ± sÄ±ra korkutup gÃ¶Ã§ ettirmek iÃ§in de kimyasal saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.
BM ile KSYÃ– ortak soruÅŸturma misyonu (JIM), 27 Ekim 2017'de, rejimi, Han Åžeyhun'da en az 100 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ 4 Nisan 2017 tarihli kimyasal silah katliamÄ±ndan sorumlu bulduÄŸu raporunu BM GÃ¼venlik Konseyine (BMGK) sundu.
JIM'in kararÄ±, tek baÅŸÄ±na katliamÄ±n sorumlularÄ±nÄ±n UluslararasÄ± Ceza Mahkemesinde (UCM) yargÄ±lanmasÄ±na yetmiyor. Suriye'nin UCM Ã¼yesi olmamasÄ± nedeniyle, rejimi BMGK'nin UCM'ye sevk etmesi gerekiyor. HenÃ¼z BMGK'de bÃ¶yle bir adÄ±m atÄ±lmazken, Esad rejimi kimyasal silaha baÅŸvurmaya devam ediyor.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson, ÃœrdÃ¼n'de yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ä°ran'dan Suriye'deki gÃ¼Ã§lerini geri Ã§ekmesini istiyoruz" dedi
Avrupa BirliÄŸi'nin ABD'den baÄŸÄ±msÄ±z PESCO savunma iÅŸbirliÄŸi kurmasÄ± sonrasÄ±, Amerikan savunma ÅŸirketlerinin AB projelerine dahil edilmesi istendi
BM Ä°nsani Durum Koordinasyon Ofisi'nin raporunda, Afrin ile ilgili bir Ã§ok yanlÄ±ÅŸ bilgi yer aldÄ±
ABD 2019 mali yÄ±lÄ± bÃ¼tÃ§esinden SDG ismini kullanan PYD/PKKâ€™nÄ±n da faydalanacaÄŸÄ± Suriyeâ€™de DEAÅž ile mÃ¼cadele kapsamÄ±nda 550 milyon dolar ayrÄ±lmasÄ±, "ABD'nin Suriyeâ€™ye silah yÄ±ÄŸmaya devam edeceÄŸi" anlamÄ±na geliyor.
Ä°srail istihbarat birimlerinin Trump yÃ¶netimi ile bilgi paylaÅŸÄ±mÄ± konusunda eski baÅŸkan Obama'nÄ±n ekibi tarafÄ±ndan uyarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi
Ä°ran'Ä±n eski cumhurbaÅŸkanÄ± Ahmedinejad, cezaevlerindeki ÅŸÃ¼pheli Ã¶lÃ¼mlerle ilgili Ã¼lkenin lideri Hamaney'in tutumunu eleÅŸtirdi.
Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Zarif, nÃ¼kleer mÃ¼zakereler sÄ±rasÄ±nda telefonunun dinlendiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼
EtrafÄ±ndaki sularÄ±n balÄ±k zengini olmasÄ± sebebiyle Uganda ve Kenya arasÄ±nda anlaÅŸmazlÄ±ÄŸa sebep olan Migingo adasÄ±nda en bÃ¼yÃ¼k sÄ±kÄ±ntÄ±yÄ± balÄ±kÃ§Ä±lar Ã§ekiyor
ABD Kongresine sunulan istihbarat raporunda YPG'nin "PKK'nÄ±n Suriye'deki milis gÃ¼cÃ¼" ve "otonom bir bÃ¶lge arayÄ±ÅŸÄ±nda" olduÄŸu belirtildi
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK yanlÄ±sÄ± sosyal medya hesaplarÄ±, DoÄŸu GutalÄ± ve Filistinli Ã§ocuklarÄ± Afrin'de gibi paylaÅŸÄ±rken Esad rejimi askerlerine ait fotoÄŸrafÄ± TÃ¼rk askerine aitmiÅŸ gibi gÃ¶stermeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±
Belarus Devlet BaÅŸkanÄ± KGAÃ– ordularÄ±nÄ± modernize etmeye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±
Hamas Siyasi BÃ¼ro Ãœyesi Hayye, MÄ±sÄ±r Ä°stihbarat BaÅŸkanÄ± Kamil ile ABD'nin KudÃ¼s kararÄ±, Filistin meselesi, Gazze Åžeridi'ndeki krizler, Ä°srail'in Yahudi iÅŸgal birimleri ve Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± ile ilgili meseleleri gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Pentagon sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BinbaÅŸÄ± Galloway, Suriyeâ€™de sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸi iÃ§in talep edilen 250 milyon dolarÄ±n ana odaÄŸÄ±nÄ±n Irak-Suriye sÄ±nÄ±rÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti. Galloway, kÄ±sa bir sÃ¼re sonra AA muhabirine ulaÅŸarak sÃ¶z konusu fon hakkÄ±nda dÃ¼zeltme yaptÄ±.
Ã–zbekistan'da Ä°ngiltere merkezli Ã¼cretsiz hukuki yardÄ±m portalÄ± aÃ§Ä±lacak
BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Kurulu'nun, Venezuela ve Libya'nÄ±n oy kullanma hakkÄ±nÄ± 3 sene iÃ§inde Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kez askÄ±ya aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, Esad rejiminin Suriye'de sivillere karÅŸÄ± kimyasal silah kullandÄ±ÄŸÄ±na dair kanÄ±tlar olmasÄ± halinde kimyasal silahlarÄ±n bulunduÄŸu yeri vuracaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±