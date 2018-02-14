09:37, 14 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

Macron'dan Ã§ok sert Suriye aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Elysee SarayÄ±'nda gazetecilerle bir araya gelenÂ Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, Esad rejiminin Suriye'de kimyasal silah kullandÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Suriye'de sivillere karÅŸÄ± kimyasal silah kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n Fransa'nÄ±n "kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgisi" olduÄŸunu ifade eden Macron, Esad rejiminin Suriye'de sivillere karÅŸÄ± kimyasal silah kullandÄ±ÄŸÄ±na dair kanÄ±tlarÄ±n olmasÄ± halinde kimyasal silahlarÄ±n bulunduÄŸu yeri vuracaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Macron, bugÃ¼n ellerinde kimyasal silahlarÄ±n sivillere karÅŸÄ± kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair kanÄ±t bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu konuyu ciddi bir ÅŸekilde takip ettiklerini belirtti.

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile cuma gÃ¼nÃ¼ telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸen Macron, DoÄŸu Guta ve Ä°dlib'de insani durumunun sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lemeyeceÄŸini ve Putin'den Esad rejiminin bunu durdurmasÄ±nÄ± istemiÅŸti.

Macron, Putin'e Esad rejiminin Suriye'de sivillere karÅŸÄ± son haftalarda olasÄ± klor gazÄ± kullanÄ±mÄ±na dair endiÅŸelerini dile getirmiÅŸti.

Suriye Ä°nsan HaklarÄ± AÄŸÄ± (SNHR), Esad rejiminin ÅŸimdiye kadar 211 kez sivil yerleÅŸimlerine yÃ¶nelik kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlediÄŸini, bin 357'si sivil, toplam bin 421 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Esad rejiminin kimyasal silah kullanÄ±mÄ±nÄ±n 19 AÄŸustos 2014 itibarÄ±yla sona ermiÅŸ olmasÄ± gerekiyordu. Zira rejim, 21 AÄŸustos 2013'te Åžam'Ä±n DoÄŸu Guta bÃ¶lgesinde bin 400'Ã¼n Ã¼zerinde sivili kimyasal silah ile Ã¶ldÃ¼rmesinin ardÄ±ndan Kimyasal SilahlarÄ± Yasaklama Ã–rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n (KSYÃ–) devraldÄ±ÄŸÄ± stokunu imha sÃ¼recine dahil olmuÅŸtu. Bu sÃ¼recin yolunu Rusya, ABD'nin daha Ã¶nce ilan ettiÄŸi "kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgisi" gereÄŸince mÃ¼dahalesini engellemek iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± teklifle aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±. Ancak KSYÃ–'nÃ¼n tÃ¼m stokun imha iÅŸleminin tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Esad rejimi, Ã¶ldÃ¼rmenin yanÄ± sÄ±ra korkutup gÃ¶Ã§ ettirmek iÃ§in de kimyasal saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

BM ile KSYÃ– ortak soruÅŸturma misyonu (JIM), 27 Ekim 2017'de, rejimi, Han Åžeyhun'da en az 100 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ 4 Nisan 2017 tarihli kimyasal silah katliamÄ±ndan sorumlu bulduÄŸu raporunu BM GÃ¼venlik Konseyine (BMGK) sundu.

JIM'in kararÄ±, tek baÅŸÄ±na katliamÄ±n sorumlularÄ±nÄ±n UluslararasÄ± Ceza Mahkemesinde (UCM) yargÄ±lanmasÄ±na yetmiyor. Suriye'nin UCM Ã¼yesi olmamasÄ± nedeniyle, rejimi BMGK'nin UCM'ye sevk etmesi gerekiyor. HenÃ¼z BMGK'de bÃ¶yle bir adÄ±m atÄ±lmazken, Esad rejimi kimyasal silaha baÅŸvurmaya devam ediyor.