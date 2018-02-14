GÃ¼ncelleme: 09:50, 14 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

Polislikten KomiserliÄŸe GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ± soruÅŸturmasÄ±nda 12 tutuklama



Foto: ArÅŸiv

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, 2011'deki sÄ±nav sorularÄ±nÄ±n FETÃ– Ã¼yelerine sÄ±zdÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 37 kiÅŸiden 12'sinin tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, 2011'dekiÂ Polislikten KomiserliÄŸe GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ±Â sorularÄ±nÄ±n FETÃ–Â tarafÄ±ndan Ã¼yelerine sÄ±zdÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±ndaÂ 37 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, bunlardanÂ 12'sinin tutuklandÄ±ÄŸÄ±Â duyuruldu. BaÅŸsavcÄ±lÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ankara'nÄ±n da arasÄ±nda bulunduÄŸu 27 ilde 40 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, bunlarÄ±n 37'inin yakalandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. YakalananlarÄ±n 21'inin etkin piÅŸmanlÄ±k hÃ¼kÃ¼mlerinden yararlanarak, adli kontrolle emniyetten salÄ±verildiÄŸi bildirilen aÃ§Ä±klamada, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 16 ÅŸÃ¼pheliden 12'sinin tutuklandÄ±ÄŸÄ±, 4'Ã¼nÃ¼n adli kontrolle salÄ±verildiÄŸi ve bunlardan birinin de Sulh Ceza HakimliÄŸinde itirafÃ§Ä± olduÄŸu kaydedildi. AÃ§Ä±klamada, firari 3 ÅŸÃ¼phelinin yakalanmasÄ±na Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

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