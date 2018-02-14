Polislikten KomiserliÄŸe GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ± soruÅŸturmasÄ±nda 12 tutuklama

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, 2011'dekiÂ Polislikten KomiserliÄŸe GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ±Â sorularÄ±nÄ±n FETÃ–Â tarafÄ±ndan Ã¼yelerine sÄ±zdÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±ndaÂ 37 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, bunlardanÂ 12'sinin tutuklandÄ±ÄŸÄ±Â duyuruldu.
BaÅŸsavcÄ±lÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ankara'nÄ±n da arasÄ±nda bulunduÄŸu 27 ilde 40 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, bunlarÄ±n 37'inin yakalandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
YakalananlarÄ±n 21'inin etkin piÅŸmanlÄ±k hÃ¼kÃ¼mlerinden yararlanarak, adli kontrolle emniyetten salÄ±verildiÄŸi bildirilen aÃ§Ä±klamada, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 16 ÅŸÃ¼pheliden 12'sinin tutuklandÄ±ÄŸÄ±, 4'Ã¼nÃ¼n adli kontrolle salÄ±verildiÄŸi ve bunlardan birinin de Sulh Ceza HakimliÄŸinde itirafÃ§Ä± olduÄŸu kaydedildi.
AÃ§Ä±klamada, firari 3 ÅŸÃ¼phelinin yakalanmasÄ±na Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ile saat 12.10'da Belarus'un baÅŸkenti Minsk'e vardÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Irak'Ä±n yeniden imarÄ± iÃ§in TÃ¼rkiye'nin 5 milyar dolar kredi kolaylÄ±ÄŸÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Milli Mutabakat Komisyonu'nun AK Parti Heyeti BaÅŸkanÄ± Åžentop, komisyonun Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla ilgili dÃ¼n akÅŸam CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a sunum yaptÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi
FETÃ– tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan Yunanistan'a kaÃ§an askerlerin sÄ±ÄŸÄ±nma taleplerine iliÅŸkin itirazÄ±n Yunan yargÄ±tayÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼leceÄŸi tarihler aÃ§Ä±klandÄ±.
Milli Savunma BakanÄ± Canikli, BrÃ¼ksel'de dÃ¼zenlenen NATO Savunma BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ± kapsamÄ±nda TSÄ° 20.00'de ABD Savunma BakanÄ± Mattis ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
Son 7 yÄ±lda dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k insani krizlerden birinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Suriye'den TÃ¼rkiye'ye sÄ±ÄŸÄ±nan muhacirlerin sayÄ±sÄ±, 3 milyon 506 bin 532 oldu
Esder'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada; "Hileli Ã¼rÃ¼n satan ve ithal edenlerin halk ile paylaÅŸÄ±lmasÄ± durdurulmamalÄ±dÄ±r" dedi
HakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan, aranan terÃ¶ristler listesinde "yeÅŸil" kategoride yer alan Nurhan YÄ±lmaz, ÅžiÅŸli'de dÃ¼zenlenen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
BingÃ¶l'de yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n hafif ticari araÃ§la Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu meydana gelen trafik kazasÄ±nda 4 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 7 kiÅŸi yaralandÄ±
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, 2011'deki sÄ±nav sorularÄ±nÄ±n FETÃ– Ã¼yelerine sÄ±zdÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 37 kiÅŸiden 12'sinin tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Ã‡ipras'a gerginliklerden uzak kalÄ±nmasÄ±nÄ±n iki Ã¼lke iliÅŸkileri aÃ§Ä±sÄ±ndan daha hayÄ±rlÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±k sÃ¶zlÃ¼lÃ¼kle ifade ettik." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Suudi Arabistan KralÄ± Selman bin AbdÃ¼laziz Al Suud'un telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, ikili iliÅŸkilerin yanÄ± sÄ±ra Suriye meselesi ele alÄ±ndÄ±.
Adana'da ÅŸehit annesi olduÄŸunu belirten yolcuya ve devlete hakaret ettiÄŸi iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ã¶zel halk otobÃ¼sÃ¼ ÅŸofÃ¶rÃ¼ Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklandÄ±
Erzurum kent merkezi ile HÄ±nÄ±s, Tekman, KarayazÄ±, KaraÃ§oban ve KÃ¶prÃ¼kÃ¶y ilÃ§elerindeki operasyonda, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±nÄ± protesto amaÃ§lÄ± eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla aralarÄ±nda DBP ve HDP'li yÃ¶neticilerin de olduÄŸu 40 kiÅŸi yakalandÄ±.
Gambiya CumhurbaÅŸkanÄ± Adama Barrow, Ä°slam Tarih, Sanat ve KÃ¼ltÃ¼r AraÅŸtÄ±rma Merkezi'ne (IRCICA) ziyarette bulundu.
AK Parti-MHP Milli Mutabakat Komisyonunun ittifak konusundaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± tamamlandÄ±.