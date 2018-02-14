GÃ¼ncelleme: 09:58, 14 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

Libya ve Venezuela'nÄ±n BM Genel Kurulu'nda oy kullanma hakkÄ± askÄ±ya alÄ±ndÄ±



Libya ve Venezuela'nÄ±n oy kullanma hakkÄ± askÄ±ya alÄ±ndÄ±

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Kurulu'nun, Venezuela ve Libya'nÄ±n oy kullanma hakkÄ±nÄ± 3 sene iÃ§inde Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kez askÄ±ya aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Kurulu,Â VenezuelaÂ veÂ Libya'nÄ±nÂ oyÂ kullanmaÂ hakkÄ±nÄ± askÄ±ya aldÄ±. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'inÂ ocak sonunda aralarÄ±nda Venezuela ve Libya'nÄ±n da olduÄŸu 14 Ã¼lkenin BM'ye borcu olduÄŸunu aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n akabinde Genel Kurul SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Brenden Varma, Venezuela ve Libya'nÄ±n oy kullanma hakkÄ±nÄ±n askÄ±ya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Guterres'in Genel Kurul BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶nderdiÄŸi mektupta, oy kullanma haklarÄ±nÄ± geri kazanabilmek iÃ§in Venezuela'nÄ±n asgari 25 milyon dolar, Libya'nÄ±n da en az 6,5 milyon dolar Ã¶deme yapmasÄ± gerektiÄŸi ifade edildi. Ãœyelik aidatÄ±nÄ± Ã¶demediÄŸi iÃ§in Genel Kurulda oy kullanma hakkÄ± askÄ±ya alÄ±nan diÄŸer Ã¼lkeler Orta Afrika Cumhuriyeti, Dominika, Dominik Cumhuriyeti, Grenada, Marshall AdalarÄ±, Surinam, Yemen ve Ekvator Ginesi oldu. Genel Kurulda alÄ±nan karara gÃ¶re, Komorlar, Gine-Bissau, Sao Tome ve Principe ile Somali'ye borÃ§lu olmalarÄ±na raÄŸmen oy kullanma hakkÄ± verilecek.

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