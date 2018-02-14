10:10, 14 Şubat 2018 Çarşamba

İngiliz Demokrasi Vakfı'ndan Özbekistan'a ücretsiz hizmet





Özbekistan'da İngiltere merkezli ücretsiz hukuki yardım portalı açılacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Özbekistan'ın başkenti Taşkent'deki “Kalkınma Stratejisi” Merkezi'nde Büyük Britanya Westminster Demokrasi Fonu heyetinin temsilcileri ile bir toplantı düzenlendi. Toplantıda İngiliz konuklara “Kalkınma Merkezi”'in faaliyetleri ve Özbekistan hükümetinin Eylem Stratejisi çerçevesinde ülkede uygulanan reformlar hakkında bilgi verildi. Westminster Demokrasi Vakfı programı direktörü Devin Oshonessi ülkesinde ihtiyacı olan kişilere ücretsiz hukuki hizmet veren www.citizensadvice.org.uk portalı hakkında bilgi verdi. Oshonessi yaptığı açıklamada Özbekistan'da da benzer bir hizmetin ve diğer ortak projelerin uygulanmasına yardımcı olmaya hazır olduğunu belirtti.





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