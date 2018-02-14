Belarus'tan KGAÃ– ordularÄ±nÄ± modernize Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Beyaz Rusya CumhurbaÅŸkanÄ± Alexander Lukashenko SalÄ± gÃ¼nÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Kollektif GÃ¼venlik AntlaÅŸmasÄ± Ã–rgÃ¼tÃ¼ (KGAÃ–) Ã¼ye Ã¼lkelerinin ordularÄ±nÄ± modernleÅŸtirmek iÃ§in birlikte Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.
Belta haber ajansÄ±nda yer alan habere gÃ¶re,Â Belarus GÃ¼venlik Konseyi toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Lukashenko, "KGAÃ– Ã¼lkelerinin silahlÄ± kuvvetlerini geliÅŸtirmek, askeri ve teknik iÅŸbirliÄŸini gÃ¼Ã§lendirmek, dÃ¼nyadaki konumlarÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirmek amacÄ±yla bir dizi Ã¶nlem almayÄ± baÅŸardÄ±k. Ancak kendi aramÄ±zda bÃ¼yÃ¼k maliyetleri Ã¶ngÃ¶ren konularda uzlaÅŸmak zor oluyor" dedi.
Lukashenko "AÃ§Ä±kÃ§a konuÅŸmalÄ±yÄ±m, "KGAÃ– olarak ÅŸu anda geliÅŸmekte olan tehlikeleri ciddiye alamÄ±yoruz. Rusya kendi iÃ§inde silahlÄ± kuvvetlerini modernleÅŸtiriyor. Biz de baÅŸkalarÄ±yla beraber silahlanmaya ve modernize olmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Herkes kendi baÅŸÄ±nÄ±n Ã§aresine bakmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor" diye de sÃ¶zlerine ekledi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson, ÃœrdÃ¼n'de yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ä°ran'dan Suriye'deki gÃ¼Ã§lerini geri Ã§ekmesini istiyoruz" dedi
Avrupa BirliÄŸi'nin ABD'den baÄŸÄ±msÄ±z PESCO savunma iÅŸbirliÄŸi kurmasÄ± sonrasÄ±, Amerikan savunma ÅŸirketlerinin AB projelerine dahil edilmesi istendi
BM Ä°nsani Durum Koordinasyon Ofisi'nin raporunda, Afrin ile ilgili bir Ã§ok yanlÄ±ÅŸ bilgi yer aldÄ±
ABD 2019 mali yÄ±lÄ± bÃ¼tÃ§esinden SDG ismini kullanan PYD/PKKâ€™nÄ±n da faydalanacaÄŸÄ± Suriyeâ€™de DEAÅž ile mÃ¼cadele kapsamÄ±nda 550 milyon dolar ayrÄ±lmasÄ±, "ABD'nin Suriyeâ€™ye silah yÄ±ÄŸmaya devam edeceÄŸi" anlamÄ±na geliyor.
Ä°srail istihbarat birimlerinin Trump yÃ¶netimi ile bilgi paylaÅŸÄ±mÄ± konusunda eski baÅŸkan Obama'nÄ±n ekibi tarafÄ±ndan uyarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi
Ä°ran'Ä±n eski cumhurbaÅŸkanÄ± Ahmedinejad, cezaevlerindeki ÅŸÃ¼pheli Ã¶lÃ¼mlerle ilgili Ã¼lkenin lideri Hamaney'in tutumunu eleÅŸtirdi.
Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Zarif, nÃ¼kleer mÃ¼zakereler sÄ±rasÄ±nda telefonunun dinlendiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼
EtrafÄ±ndaki sularÄ±n balÄ±k zengini olmasÄ± sebebiyle Uganda ve Kenya arasÄ±nda anlaÅŸmazlÄ±ÄŸa sebep olan Migingo adasÄ±nda en bÃ¼yÃ¼k sÄ±kÄ±ntÄ±yÄ± balÄ±kÃ§Ä±lar Ã§ekiyor
ABD Kongresine sunulan istihbarat raporunda YPG'nin "PKK'nÄ±n Suriye'deki milis gÃ¼cÃ¼" ve "otonom bir bÃ¶lge arayÄ±ÅŸÄ±nda" olduÄŸu belirtildi
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK yanlÄ±sÄ± sosyal medya hesaplarÄ±, DoÄŸu GutalÄ± ve Filistinli Ã§ocuklarÄ± Afrin'de gibi paylaÅŸÄ±rken Esad rejimi askerlerine ait fotoÄŸrafÄ± TÃ¼rk askerine aitmiÅŸ gibi gÃ¶stermeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±
Belarus Devlet BaÅŸkanÄ± KGAÃ– ordularÄ±nÄ± modernize etmeye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±
Hamas Siyasi BÃ¼ro Ãœyesi Hayye, MÄ±sÄ±r Ä°stihbarat BaÅŸkanÄ± Kamil ile ABD'nin KudÃ¼s kararÄ±, Filistin meselesi, Gazze Åžeridi'ndeki krizler, Ä°srail'in Yahudi iÅŸgal birimleri ve Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± ile ilgili meseleleri gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Pentagon sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BinbaÅŸÄ± Galloway, Suriyeâ€™de sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸi iÃ§in talep edilen 250 milyon dolarÄ±n ana odaÄŸÄ±nÄ±n Irak-Suriye sÄ±nÄ±rÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti. Galloway, kÄ±sa bir sÃ¼re sonra AA muhabirine ulaÅŸarak sÃ¶z konusu fon hakkÄ±nda dÃ¼zeltme yaptÄ±.
Ã–zbekistan'da Ä°ngiltere merkezli Ã¼cretsiz hukuki yardÄ±m portalÄ± aÃ§Ä±lacak
BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Kurulu'nun, Venezuela ve Libya'nÄ±n oy kullanma hakkÄ±nÄ± 3 sene iÃ§inde Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kez askÄ±ya aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, Esad rejiminin Suriye'de sivillere karÅŸÄ± kimyasal silah kullandÄ±ÄŸÄ±na dair kanÄ±tlar olmasÄ± halinde kimyasal silahlarÄ±n bulunduÄŸu yeri vuracaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±