10:33, 14 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

Belarus'tan KGAÃ– ordularÄ±nÄ± modernize Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Beyaz Rusya CumhurbaÅŸkanÄ± Alexander Lukashenko SalÄ± gÃ¼nÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Kollektif GÃ¼venlik AntlaÅŸmasÄ± Ã–rgÃ¼tÃ¼ (KGAÃ–) Ã¼ye Ã¼lkelerinin ordularÄ±nÄ± modernleÅŸtirmek iÃ§in birlikte Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

Belta haber ajansÄ±nda yer alan habere gÃ¶re,Â Belarus GÃ¼venlik Konseyi toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Lukashenko, "KGAÃ– Ã¼lkelerinin silahlÄ± kuvvetlerini geliÅŸtirmek, askeri ve teknik iÅŸbirliÄŸini gÃ¼Ã§lendirmek, dÃ¼nyadaki konumlarÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirmek amacÄ±yla bir dizi Ã¶nlem almayÄ± baÅŸardÄ±k. Ancak kendi aramÄ±zda bÃ¼yÃ¼k maliyetleri Ã¶ngÃ¶ren konularda uzlaÅŸmak zor oluyor" dedi.

Lukashenko "AÃ§Ä±kÃ§a konuÅŸmalÄ±yÄ±m, "KGAÃ– olarak ÅŸu anda geliÅŸmekte olan tehlikeleri ciddiye alamÄ±yoruz. Rusya kendi iÃ§inde silahlÄ± kuvvetlerini modernleÅŸtiriyor. Biz de baÅŸkalarÄ±yla beraber silahlanmaya ve modernize olmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Herkes kendi baÅŸÄ±nÄ±n Ã§aresine bakmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor" diye de sÃ¶zlerine ekledi.



