GÃ¼ncelleme: 10:26, 14 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

Filistin'deki bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸlÃ¼ÄŸÃ¼ bitirme Ã§abalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor





Hamas Siyasi BÃ¼ro Ãœyesi Hayye, MÄ±sÄ±r Ä°stihbarat BaÅŸkanÄ± Kamil ile ABD'nin KudÃ¼s kararÄ±, Filistin meselesi, Gazze Åžeridi'ndeki krizler, Ä°srail'in Yahudi iÅŸgal birimleri ve Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± ile ilgili meseleleri gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hamas Siyasi BÃ¼ro Ãœyesi Halil el-Hayye'nin, MÄ±sÄ±r Ä°stihbarat BaÅŸkanÄ± Abbas Kamil ile bir araya geldiÄŸi bildirildi. Hamas'a baÄŸlÄ± El-Aksa televizyon kanalÄ±na baÄŸlanan Hayye, MÄ±sÄ±r ziyaretinin "bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ±" belirterek, Kamil ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmede "ABD'nin KudÃ¼s kararÄ±, Filistin meselesi, Gazze Åžeridi'ndeki krizler, Ä°srail'in Yahudi iÅŸgal birimleri ve Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± ile ilgili meseleler baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok konuyu ele aldÄ±klarÄ±nÄ±" sÃ¶yledi. Hayye, "MÄ±sÄ±rlÄ±lara, tutumuzun net olduÄŸunu, ABD yÃ¶netiminin Filistin'in kutsal deÄŸerleriyle Ã§atÄ±ÅŸan dayatmalarÄ±na izin vermeyeceÄŸimizi ve kabul etmeyeceÄŸimizi vurguladÄ±k. Trump'Ä±n tasfiyeci projelerine karÅŸÄ± olduÄŸumuzu ifade ettik." ifadelerini kullandÄ±. Filistin uzlaÅŸÄ± dosyasÄ±na iliÅŸkin Hayye, "Hamas, bÃ¶lÃ¼nmenin son bulmasÄ± iÃ§in Ã§ok fedakarlÄ±k yaptÄ±. UzlaÅŸÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±yla sonuÃ§lanmasÄ± iÃ§in gerekeni yapmak iÃ§in gayret edeceÄŸimizi vurguladÄ±k." diye konuÅŸtu. Hayye, Ä°stihbarat BaÅŸkanÄ± Kamil'in de MÄ±sÄ±r'Ä±n, Filistin meselesine yÃ¶nelik sabit tutumunu vurguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve uzlaÅŸÄ± konusunda Ã§abalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼receklerini belirttiÄŸini kaydetti. Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Ä°smail Heniyye, beraberindeki heyetle Filistin uzlaÅŸÄ±sÄ±na dair konularÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere geÃ§en cuma gÃ¼nÃ¼ Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndan geÃ§erek MÄ±sÄ±r'a gitmiÅŸti. Hamas ve Fetih heyetleri, MÄ±sÄ±r'Ä±n baÅŸkenti Kahire'deki mÃ¼zakereler kapsamÄ±nda geÃ§en yÄ±l 12 Ekim'de, Filistin'deki bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸlÃ¼ÄŸÃ¼ bitirmek iÃ§in "uzlaÅŸÄ± anlaÅŸmasÄ±" imzalamÄ±ÅŸtÄ±.

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