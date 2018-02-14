11:05, 14 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

DHKP/C'nin Ã¼st dÃ¼zey sorumlusu Ä°stanbul'da yakalandÄ±





HakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan, aranan terÃ¶ristler listesinde "yeÅŸil" kategoride yer alan Nurhan YÄ±lmaz, ÅžiÅŸli'de dÃ¼zenlenen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Aranan terÃ¶ristler listesinde "yeÅŸil" kategoride yer alan DHKP/C'nin Ã¼st dÃ¼zey sorumlusu Nurhan YÄ±lmaz, Ä°stanbul'da yakalandÄ±. Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerinin, Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, DHKP/C terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n faaliyetlerinin deÅŸifre edilmesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ettiÄŸi belirtildi. AÃ§Ä±klamada, bu kapsamda, hakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan, yakÄ±n zamanda eylem yapabileceÄŸi deÄŸerlendirilen, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Ã¼st dÃ¼zey sorumlularÄ±ndan ve aranan terÃ¶ristler listesinde "yeÅŸil" kategoride yer alan Nurhan YÄ±lmaz'Ä±n, ÅžiÅŸli'de yapÄ±lan operasyonda yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. ÅžÃ¼phelinin adresinde yapÄ±lan aramalarda Ã§ok sayÄ±da dijital materyale incelenmek Ã¼zere el konulduÄŸu bildirildi. Nurhan YÄ±lmaz'Ä±n emniyetteki iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor.

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