Esad askerlerinin hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± TSK'ye mal edilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
PYD/PKK destekÃ§ileri, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± karalamak iÃ§in farklÄ± bÃ¶lgelerde yaralanan Ã§ocuklarÄ± Afrin'deymiÅŸ gibi gÃ¶sterirken, Esad rejimi askerlerinin Hama'da yaptÄ±ÄŸÄ± hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± da TSK yapmÄ±ÅŸ gibi sunmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yandaÅŸlarÄ±nÄ±n, sosyal medyada "TSK'nÄ±n Ã§ocuklarÄ± hedef aldÄ±ÄŸÄ±" yalanÄ±yla paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafÄ±n, DoÄŸu Guta'da Esad rejimi saldÄ±rÄ±larÄ±nda yaralanan bir bebeÄŸe ait olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
"Afrin'de yine Ã§ocuklar hedef alÄ±ndÄ±" yalanÄ±yla paylaÅŸÄ±lan yaralÄ± Ã§ocuklara ait baÅŸka bir fotoÄŸrafÄ±n da 8 Temmuz 2014'te Esad rejiminin sivil katliamÄ±na iliÅŸkin bir haberde kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlendi.
"Afrin'de katliamÄ± durdurun" etiketiyle paylaÅŸÄ±lan yararlÄ± Ã§ocuk gÃ¶rselinin ise 30 Temmuz 2014'te, Ä°srail'in hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda yaralanan Filistinli bir bebeÄŸe ait olduÄŸu tespit edildi.
BÃ¶ylece terÃ¶r destekÃ§ilerinin, farklÄ± yer ve zamanlarda Ã§ekilmiÅŸ Ã§ocuk gÃ¶rsellerini kara propagandalarÄ±na alet etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
Ã–te yandan, PYD/PKK yandaÅŸlarÄ±, Esad rejimi askerlerinin yaptÄ±ÄŸÄ± hÄ±rsÄ±zlÄ±k Ã¼zerinden de TSK ve Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ± karalamak istedi.
Ã–rgÃ¼te yakÄ±n hesaplarÄ±n, "TÃ¼rk askerinin tavuk hÄ±rsÄ±zÄ± olduÄŸu" yalanÄ±yla servis ettiÄŸi fotoÄŸrafÄ±n, Suriye'nin Hama iline baÄŸlÄ± El Kuseyr ilÃ§esinde Ã§ekildiÄŸi ve 19 MayÄ±s 2014'te "Esad ordusunun askerleri hÄ±rsÄ±zlÄ±k yapÄ±yor" baÅŸlÄ±klÄ± bir haberde kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ortaya kondu.
FotoÄŸrafta, Esad rejimine baÄŸlÄ± askerler, ellerinde Ã¶lÃ¼ tavuklarla yÃ¼rÃ¼rken gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
Ã–rgÃ¼tle baÄŸlantÄ±lÄ± hesaplar, daha Ã¶nce de DoÄŸu Guta'da Ã¶len Ãœmame bebeÄŸi Afrinli gibi gÃ¶stermeye Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ, AA'nÄ±n Afrin'de stratejik Ã¶neme sahip Burseya DaÄŸÄ±'nda Ã§ektiÄŸi ve harekatÄ±n sembolÃ¼ haline gelen TÃ¼rk bayraklÄ± asker fotoÄŸrafÄ± Ã¼zerinden kara propaganda yapmaya kalkmÄ±ÅŸtÄ±.
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TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK yanlÄ±sÄ± sosyal medya hesaplarÄ±, DoÄŸu GutalÄ± ve Filistinli Ã§ocuklarÄ± Afrin'de gibi paylaÅŸÄ±rken Esad rejimi askerlerine ait fotoÄŸrafÄ± TÃ¼rk askerine aitmiÅŸ gibi gÃ¶stermeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±
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