GÃ¼ncelleme: 10:48, 14 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

BingÃ¶l'de yolcu otobÃ¼sÃ¼ hafif ticari araÃ§la Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±: 4 Ã¶lÃ¼, 7 yaralÄ±





BingÃ¶l'de yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n hafif ticari araÃ§la Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu meydana gelen trafik kazasÄ±nda 4 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 7 kiÅŸi yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BingÃ¶l'deÂ meydana gelenÂ trafik kazasÄ±ndaÂ 4 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 7 kiÅŸi yaralandÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, BingÃ¶l ElazÄ±ÄŸ karayolunda sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n kimliÄŸi henÃ¼z Ã¶ÄŸrenilemeyen 12 AD 298 plakalÄ± hafif ticari araÃ§, BilaloÄŸlu KÃ¶yÃ¼ mevkisinde karÅŸÄ± ÅŸeride geÃ§erek Kamil KoÃ§ firmasÄ±na ait M.Y'nin idaresindeki 16 KE 592 plakalÄ± yolcu otobÃ¼sÃ¼yle Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Kazada, hafif ticari araÃ§ta bulunan 4 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 7 kiÅŸi yaralandÄ±. YaralÄ±lar BingÃ¶l Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Kazada yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlerin cenazesi, BingÃ¶l KadÄ±n DoÄŸum ve Ã‡ocuk HastalÄ±klarÄ± Hastanesi morguna gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Kaza nedeniyle karayolunda ulaÅŸÄ±m tek ÅŸeritten saÄŸlanÄ±yor.

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