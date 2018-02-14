11:27, 14 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

Hileli Ã¼rÃ¼n satanlarÄ±n ifÅŸasÄ± devam etmeli

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Esnaf ve Sanatkarlar DerneÄŸi (ESDER) Genel BaÅŸkanÄ± Mahmut Ã‡elikus, GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n hileli gÄ±da Ã¼reten ve ithal eden firmalarÄ±n kamuoyu ile paylaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ±n durdurulmasÄ± kararÄ±na tepki gÃ¶sterdi.

''Hileli gÄ±da Ã¼retimi toplum saÄŸlÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan gerek kÄ±sa gerekse uzun vadede oldukÃ§a tehlike yaratan bir durumdur. Åžu ana kadar bu Ã¼rÃ¼nlerin kaÃ§ insan Ã¼zerinde hangi rahatsÄ±zlÄ±klara sebep olduÄŸu bilinmemekle beraber vahim boyutlarda olduÄŸu aÅŸikardÄ±r, hileli Ã¼rÃ¼n satan ve ithal edenlerin halk ile paylaÅŸÄ±lmasÄ±na kesinlikle devam edilmelidir.'' diyen Ã‡elikus, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada ''Toplum ahlakÄ± ve dÃ¼zeni aÃ§Ä±sÄ±ndan da bu durum oldukÃ§a tehlikeli bir durumdur. Ticaret hayatÄ± ve toplumsal hayattaki nizamÄ±yla birÃ§ok medeniyete Ã¶rnek olan OsmanlÄ±' da aynÄ± uygulama vardÄ±.''diyerek sÃ¶zlerine devam etti.

GÄ±da, TarÄ±m Ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ±na bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda konuyla ilgili en son aÃ§Ä±klamanÄ±n 2016 aralÄ±k ayÄ± sonunda yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dikkat Ã§ekiyor. Ã–te yandan GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkililerince yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada,'' Evet bir sÃ¼redir yayÄ±nlanmÄ±yor. Kamuoyuna aÃ§Ä±klanacak listelerle ilgili yeni bir Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tÃ¼yoruz. UygulamayÄ± deÄŸiÅŸtireceÄŸiz, o nedenle ÅŸuan listeler yayÄ±nlanmÄ±yor'' sÃ¶zlerine yer verildi.

Hileli Ã¼rÃ¼n ve Ã¼reticilerin kamuoyu ile paylaÅŸÄ±lmasÄ± uygulamasÄ±na 2010 yÄ±lÄ±nda 5996 sayÄ±lÄ± kanun ile baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±. 2011 yÄ±lÄ±nda kanunun ikincil mevzuatÄ± olarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren 'GÄ±da ve Yemin Resmi KontrolÃ¼ne Dair YÃ¶netmelik' te " Laboratuar sonucuyla taklit ve taÄŸsiÅŸ yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kesinleÅŸen gÄ±dalarÄ± Ã¼reten/ithal eden firma ve Ã¼rÃ¼n bilgileriyle , kiÅŸilerin hayatÄ±nÄ± ve saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tehlikeye dÃ¼ÅŸÃ¼recek ÅŸekilde bozulmuÅŸ, deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ gÄ±dalarÄ± Ã¼reten ve/veya satan firma ve Ã¼rÃ¼n bilgilerinin BakanlÄ±k resmi internet sitesinde kamuoyuna sunulacaÄŸÄ± "hÃ¼kmÃ¼ yer aldÄ±. Bu durum gÄ±da gÃ¼venliÄŸi ve toplum saÄŸlÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan oldukÃ§a Ã¶nemli bir hizmet olarak gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Uygulamayla birlikte 2012' den bu yana 2016 AralÄ±k ayÄ±na kadar, 586 firma ve 173 Ã¼rÃ¼n, hileli olduÄŸu gerekÃ§esiyle kamuoyuyla paylaÅŸÄ±ldÄ±. Ancak AralÄ±k 2016 dan bu yana BakanlÄ±k yÃ¶netmelikte herhangi bir madde deÄŸiÅŸikliÄŸi olmamasÄ±na raÄŸmen bu paylaÅŸÄ±mlarÄ± durdurdu.

