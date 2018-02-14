Hileli Ã¼rÃ¼n satanlarÄ±n ifÅŸasÄ± devam etmeli

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Esnaf ve Sanatkarlar DerneÄŸi (ESDER) Genel BaÅŸkanÄ± Mahmut Ã‡elikus, GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n hileli gÄ±da Ã¼reten ve ithal eden firmalarÄ±n kamuoyu ile paylaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ±n durdurulmasÄ± kararÄ±na tepki gÃ¶sterdi.
''Hileli gÄ±da Ã¼retimi toplum saÄŸlÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan gerek kÄ±sa gerekse uzun vadede oldukÃ§a tehlike yaratan bir durumdur. Åžu ana kadar bu Ã¼rÃ¼nlerin kaÃ§ insan Ã¼zerinde hangi rahatsÄ±zlÄ±klara sebep olduÄŸu bilinmemekle beraber vahim boyutlarda olduÄŸu aÅŸikardÄ±r, hileli Ã¼rÃ¼n satan ve ithal edenlerin halk ile paylaÅŸÄ±lmasÄ±na kesinlikle devam edilmelidir.'' diyen Ã‡elikus, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada ''Toplum ahlakÄ± ve dÃ¼zeni aÃ§Ä±sÄ±ndan da bu durum oldukÃ§a tehlikeli bir durumdur. Ticaret hayatÄ± ve toplumsal hayattaki nizamÄ±yla birÃ§ok medeniyete Ã¶rnek olan OsmanlÄ±' da aynÄ± uygulama vardÄ±.''diyerek sÃ¶zlerine devam etti.
GÄ±da, TarÄ±m Ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ±na bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda konuyla ilgili en son aÃ§Ä±klamanÄ±n 2016 aralÄ±k ayÄ± sonunda yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dikkat Ã§ekiyor. Ã–te yandan GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkililerince yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada,'' Evet bir sÃ¼redir yayÄ±nlanmÄ±yor. Kamuoyuna aÃ§Ä±klanacak listelerle ilgili yeni bir Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tÃ¼yoruz. UygulamayÄ± deÄŸiÅŸtireceÄŸiz, o nedenle ÅŸuan listeler yayÄ±nlanmÄ±yor'' sÃ¶zlerine yer verildi.
Hileli Ã¼rÃ¼n ve Ã¼reticilerin kamuoyu ile paylaÅŸÄ±lmasÄ± uygulamasÄ±na 2010 yÄ±lÄ±nda 5996 sayÄ±lÄ± kanun ile baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±. 2011 yÄ±lÄ±nda kanunun ikincil mevzuatÄ± olarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren 'GÄ±da ve Yemin Resmi KontrolÃ¼ne Dair YÃ¶netmelik' te " Laboratuar sonucuyla taklit ve taÄŸsiÅŸ yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kesinleÅŸen gÄ±dalarÄ± Ã¼reten/ithal eden firma ve Ã¼rÃ¼n bilgileriyle , kiÅŸilerin hayatÄ±nÄ± ve saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tehlikeye dÃ¼ÅŸÃ¼recek ÅŸekilde bozulmuÅŸ, deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ gÄ±dalarÄ± Ã¼reten ve/veya satan firma ve Ã¼rÃ¼n bilgilerinin BakanlÄ±k resmi internet sitesinde kamuoyuna sunulacaÄŸÄ± "hÃ¼kmÃ¼ yer aldÄ±. Bu durum gÄ±da gÃ¼venliÄŸi ve toplum saÄŸlÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan oldukÃ§a Ã¶nemli bir hizmet olarak gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Uygulamayla birlikte 2012' den bu yana 2016 AralÄ±k ayÄ±na kadar, 586 firma ve 173 Ã¼rÃ¼n, hileli olduÄŸu gerekÃ§esiyle kamuoyuyla paylaÅŸÄ±ldÄ±. Ancak AralÄ±k 2016 dan bu yana BakanlÄ±k yÃ¶netmelikte herhangi bir madde deÄŸiÅŸikliÄŸi olmamasÄ±na raÄŸmen bu paylaÅŸÄ±mlarÄ± durdurdu.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ile saat 12.10'da Belarus'un baÅŸkenti Minsk'e vardÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Irak'Ä±n yeniden imarÄ± iÃ§in TÃ¼rkiye'nin 5 milyar dolar kredi kolaylÄ±ÄŸÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
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FETÃ– tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan Yunanistan'a kaÃ§an askerlerin sÄ±ÄŸÄ±nma taleplerine iliÅŸkin itirazÄ±n Yunan yargÄ±tayÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼leceÄŸi tarihler aÃ§Ä±klandÄ±.
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Esder'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada; "Hileli Ã¼rÃ¼n satan ve ithal edenlerin halk ile paylaÅŸÄ±lmasÄ± durdurulmamalÄ±dÄ±r" dedi
HakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan, aranan terÃ¶ristler listesinde "yeÅŸil" kategoride yer alan Nurhan YÄ±lmaz, ÅžiÅŸli'de dÃ¼zenlenen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
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BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Ã‡ipras'a gerginliklerden uzak kalÄ±nmasÄ±nÄ±n iki Ã¼lke iliÅŸkileri aÃ§Ä±sÄ±ndan daha hayÄ±rlÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±k sÃ¶zlÃ¼lÃ¼kle ifade ettik." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Suudi Arabistan KralÄ± Selman bin AbdÃ¼laziz Al Suud'un telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, ikili iliÅŸkilerin yanÄ± sÄ±ra Suriye meselesi ele alÄ±ndÄ±.
Adana'da ÅŸehit annesi olduÄŸunu belirten yolcuya ve devlete hakaret ettiÄŸi iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ã¶zel halk otobÃ¼sÃ¼ ÅŸofÃ¶rÃ¼ Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklandÄ±
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