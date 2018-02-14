GÃ¼ncelleme: 11:38, 14 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

ABD'nin istihbaratÄ±na gÃ¶re YPG/PKK iliÅŸkisi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD Ulusal Ä°stihbarat DirektÃ¶rÃ¼ (DNI) Daniel Coats tarafÄ±ndanÂ ABD Kongresi'ne sunulan "ABD Ä°stihbarat TopluluÄŸunun DÃ¼nya Genelinde Tehditler DeÄŸerlendirmesi" raporundaÂ YPG'nin "PKK'nÄ±n Suriye'deki milis gÃ¼cÃ¼ olduÄŸu" belirtildi.

ABD Ulusal Ä°stihbarat DirektÃ¶rÃ¼ Coats, Senato Ä°stihbarat Komitesi'ndeki oturumda senatÃ¶rlere ABD Ä°stihbarat TopluluÄŸunun DÃ¼nya Genelinde Tehditler DeÄŸerlendirmesi baÅŸlÄ±klÄ± raporu sundu.

Raporun Suriye ile ilgili bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde "PKK'nÄ±n Suriye'deki milis gÃ¼cÃ¼ olan YPG, muhtemelen bir tÃ¼r otonom yapÄ± arayÄ±ÅŸÄ±nda olacak ancak TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran'Ä±n direnciyle karÅŸÄ±laÅŸacak." ifadelerine yer verildi.

YPG'nin PKK'nÄ±n Suriye'deki uzantÄ±sÄ± olduÄŸu aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde belirtilen raporda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n otonom bir yapÄ± kurma peÅŸinde olduÄŸunun belirtilmesi de dikkati Ã§ekti.

CIA DE "PKK UZANTISI" DEMÄ°ÅžTÄ°

Son dÃ¶nemde ABD'nin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'ya verdiÄŸi desteÄŸe iliÅŸkin Ã§arpÄ±cÄ± "itiraflar" ortaya Ã§Ä±karken ABD Merkezi Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ±nÄ±n (CIA) internet sayfasÄ±nda geÃ§en ay sonunda yapÄ±lan gÃ¼ncellemede Ã¼lke profilleri bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde PYD/PKK'nÄ±n, "Suriye'deki yabancÄ± kaynaklÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri" arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Buna gÃ¶re, Suriye'deki yabancÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri arasÄ±nda PKK'yÄ± da sayan CIA, Salih MÃ¼slim'i de "PKK'nÄ±n Suriye kolunun lideri" olarak gÃ¶stermiÅŸti.

Ã–nceki hafta kamuya aÃ§Ä±k basÄ±n brifinginde ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Heather Nauert'in Afrin'deki PYD/PKK unsurlarÄ±yla ilgili konuÅŸurken doÄŸrudan "PKK" ifadesini kullanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yalanlama yapÄ±lmamasÄ± da dikkati Ã§ekmiÅŸti.