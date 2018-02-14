TÃ¼rkiye'deki Suriyeli muhacir sayÄ±sÄ± 3,5 milyonu geÃ§ti

Suriye'de 2011'de baÅŸlayan iÃ§ savaÅŸ nedeniyle 500 binden fazla insan hayatÄ±nÄ± kaybederken 5 milyondan fazla Suriyeli Ã¼lkelerini terk etmek zorunda kaldÄ±. AyrÄ±ca 7 milyon Suriyeli, Ã¼lke iÃ§erisinde yurtlarÄ±nÄ± terk edip baÅŸka bÃ¶lgelerde yaÅŸamaya mecbur bÄ±rakÄ±ldÄ±. Binlerce muhacir, Akdeniz ve Ege'nin sularÄ±nda can verdi. Avrupa'ya gÃ¶Ã§ yolunda kaybedilen hayatlar, ancak Aylan bebeÄŸin sahile vuran cansÄ±z bedeniyle fark edilebildi.Â
TÃ¼rkiye, Suriye'deki iÃ§ savaÅŸtan kaÃ§an milyonlarca insana kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§arak gÃ¶Ã§ yolunda, Suriye iÃ§inde varil bombalarÄ± ve kimyasal silahlarla Ã¶lmesini engelledi.
TÃ¼rkiye, savaÅŸtan kaÃ§anÂ Suriyeli muhacirlere BaÅŸbakanlÄ±k Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (AFAD) koordinasyonunda yeni bir hayat sundu.
TÃ¼rkiye, Suriyeli muhacirlerin yaralarÄ±nÄ±n sarÄ±lmasÄ± ve yeniden hayata tutunmalarÄ± iÃ§in BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) standartlarÄ±nda hizmet veriyor.
AFAD verilerinden derlenen bilgiye gÃ¶re, TÃ¼rkiye'deki toplam Suriyeli muhacir sayÄ±sÄ± 3 milyon 506 bin 532 oldu.
Hatay, Gaziantep, ÅžanlÄ±urfa, Kilis, Mardin, KahramanmaraÅŸ, Osmaniye, AdÄ±yaman, Adana ve Malatya'daki geÃ§ici barÄ±nma merkezlerinde 227 bin 894 Suriyeli ile 6 bin 488 IraklÄ± bulunuyor. Bu sayÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±ndaki 3 milyon 272 bin 150 Suriyeli muhacir, sÄ±nÄ±r illeri baÅŸta olmak Ã¼zere Ã¼lkenin hemen her ÅŸehrinde yaÅŸamlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
Suriyeli muhacirlere verilen hizmetlerin baÅŸÄ±nda barÄ±nma, eÄŸitim, saÄŸlÄ±k ve gÃ¼venlik geliyor. Merkezlerde ibadet ve haberleÅŸme gibi temel ihtiyaÃ§larÄ±n da Ã¶tesinde kamp iÃ§inde meslek kurslarÄ± veriliyor ve erken yaÅŸta evlilikle ilgili farkÄ±ndalÄ±k kampanyalarÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor.
TÃ¼rkiye, dÃ¼nyadaki Suriyeli muhacirlerin yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ±nÄ± tek baÅŸÄ±na aÄŸÄ±rlÄ±yor. BM MÃ¼lteciler YÃ¼ksek KomiserliÄŸi, TÃ¼rkiye'yi "dÃ¼nyanÄ±n en fazla sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±ya ev sahipliÄŸi yapan Ã¼lkesi", UNICEF ise TÃ¼rkiye'yi "dÃ¼nyanÄ±n en fazla sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Ã§ocuÄŸa ev sahipliÄŸi yapan Ã¼lkesi" ilan etti.
TÃ¼rkiye, Suriyeli muhacirlere sunduÄŸu hizmetler karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda 30 milyar 285 milyon 573 bin dolar harcadÄ±.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ile saat 12.10'da Belarus'un baÅŸkenti Minsk'e vardÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Irak'Ä±n yeniden imarÄ± iÃ§in TÃ¼rkiye'nin 5 milyar dolar kredi kolaylÄ±ÄŸÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Milli Mutabakat Komisyonu'nun AK Parti Heyeti BaÅŸkanÄ± Åžentop, komisyonun Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla ilgili dÃ¼n akÅŸam CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a sunum yaptÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi
FETÃ– tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan Yunanistan'a kaÃ§an askerlerin sÄ±ÄŸÄ±nma taleplerine iliÅŸkin itirazÄ±n Yunan yargÄ±tayÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼leceÄŸi tarihler aÃ§Ä±klandÄ±.
Milli Savunma BakanÄ± Canikli, BrÃ¼ksel'de dÃ¼zenlenen NATO Savunma BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ± kapsamÄ±nda TSÄ° 20.00'de ABD Savunma BakanÄ± Mattis ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
Son 7 yÄ±lda dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k insani krizlerden birinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Suriye'den TÃ¼rkiye'ye sÄ±ÄŸÄ±nan muhacirlerin sayÄ±sÄ±, 3 milyon 506 bin 532 oldu
Esder'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada; "Hileli Ã¼rÃ¼n satan ve ithal edenlerin halk ile paylaÅŸÄ±lmasÄ± durdurulmamalÄ±dÄ±r" dedi
HakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan, aranan terÃ¶ristler listesinde "yeÅŸil" kategoride yer alan Nurhan YÄ±lmaz, ÅžiÅŸli'de dÃ¼zenlenen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
BingÃ¶l'de yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n hafif ticari araÃ§la Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu meydana gelen trafik kazasÄ±nda 4 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 7 kiÅŸi yaralandÄ±
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, 2011'deki sÄ±nav sorularÄ±nÄ±n FETÃ– Ã¼yelerine sÄ±zdÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 37 kiÅŸiden 12'sinin tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Ã‡ipras'a gerginliklerden uzak kalÄ±nmasÄ±nÄ±n iki Ã¼lke iliÅŸkileri aÃ§Ä±sÄ±ndan daha hayÄ±rlÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±k sÃ¶zlÃ¼lÃ¼kle ifade ettik." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Suudi Arabistan KralÄ± Selman bin AbdÃ¼laziz Al Suud'un telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, ikili iliÅŸkilerin yanÄ± sÄ±ra Suriye meselesi ele alÄ±ndÄ±.
Adana'da ÅŸehit annesi olduÄŸunu belirten yolcuya ve devlete hakaret ettiÄŸi iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ã¶zel halk otobÃ¼sÃ¼ ÅŸofÃ¶rÃ¼ Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklandÄ±
Erzurum kent merkezi ile HÄ±nÄ±s, Tekman, KarayazÄ±, KaraÃ§oban ve KÃ¶prÃ¼kÃ¶y ilÃ§elerindeki operasyonda, Zeytin DalÄ± HarekatÄ±nÄ± protesto amaÃ§lÄ± eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla aralarÄ±nda DBP ve HDP'li yÃ¶neticilerin de olduÄŸu 40 kiÅŸi yakalandÄ±.
Gambiya CumhurbaÅŸkanÄ± Adama Barrow, Ä°slam Tarih, Sanat ve KÃ¼ltÃ¼r AraÅŸtÄ±rma Merkezi'ne (IRCICA) ziyarette bulundu.
AK Parti-MHP Milli Mutabakat Komisyonunun ittifak konusundaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± tamamlandÄ±.