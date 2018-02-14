GÃ¼ncelleme: 11:53, 14 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

TÃ¼rkiye'deki Suriyeli muhacir sayÄ±sÄ± 3,5 milyonu geÃ§ti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye'de 2011'de baÅŸlayan iÃ§ savaÅŸ nedeniyle 500 binden fazla insan hayatÄ±nÄ± kaybederken 5 milyondan fazla Suriyeli Ã¼lkelerini terk etmek zorunda kaldÄ±. AyrÄ±ca 7 milyon Suriyeli, Ã¼lke iÃ§erisinde yurtlarÄ±nÄ± terk edip baÅŸka bÃ¶lgelerde yaÅŸamaya mecbur bÄ±rakÄ±ldÄ±. Binlerce muhacir, Akdeniz ve Ege'nin sularÄ±nda can verdi. Avrupa'ya gÃ¶Ã§ yolunda kaybedilen hayatlar, ancak Aylan bebeÄŸin sahile vuran cansÄ±z bedeniyle fark edilebildi.Â

TÃ¼rkiye, Suriye'deki iÃ§ savaÅŸtan kaÃ§an milyonlarca insana kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§arak gÃ¶Ã§ yolunda, Suriye iÃ§inde varil bombalarÄ± ve kimyasal silahlarla Ã¶lmesini engelledi.

TÃ¼rkiye, savaÅŸtan kaÃ§anÂ Suriyeli muhacirlere BaÅŸbakanlÄ±k Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (AFAD) koordinasyonunda yeni bir hayat sundu.

TÃ¼rkiye, Suriyeli muhacirlerin yaralarÄ±nÄ±n sarÄ±lmasÄ± ve yeniden hayata tutunmalarÄ± iÃ§in BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) standartlarÄ±nda hizmet veriyor.

AFAD verilerinden derlenen bilgiye gÃ¶re, TÃ¼rkiye'deki toplam Suriyeli muhacir sayÄ±sÄ± 3 milyon 506 bin 532 oldu.

Hatay, Gaziantep, ÅžanlÄ±urfa, Kilis, Mardin, KahramanmaraÅŸ, Osmaniye, AdÄ±yaman, Adana ve Malatya'daki geÃ§ici barÄ±nma merkezlerinde 227 bin 894 Suriyeli ile 6 bin 488 IraklÄ± bulunuyor. Bu sayÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±ndaki 3 milyon 272 bin 150 Suriyeli muhacir, sÄ±nÄ±r illeri baÅŸta olmak Ã¼zere Ã¼lkenin hemen her ÅŸehrinde yaÅŸamlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Suriyeli muhacirlere verilen hizmetlerin baÅŸÄ±nda barÄ±nma, eÄŸitim, saÄŸlÄ±k ve gÃ¼venlik geliyor. Merkezlerde ibadet ve haberleÅŸme gibi temel ihtiyaÃ§larÄ±n da Ã¶tesinde kamp iÃ§inde meslek kurslarÄ± veriliyor ve erken yaÅŸta evlilikle ilgili farkÄ±ndalÄ±k kampanyalarÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor.

TÃ¼rkiye, dÃ¼nyadaki Suriyeli muhacirlerin yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ±nÄ± tek baÅŸÄ±na aÄŸÄ±rlÄ±yor. BM MÃ¼lteciler YÃ¼ksek KomiserliÄŸi, TÃ¼rkiye'yi "dÃ¼nyanÄ±n en fazla sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±ya ev sahipliÄŸi yapan Ã¼lkesi", UNICEF ise TÃ¼rkiye'yi "dÃ¼nyanÄ±n en fazla sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Ã§ocuÄŸa ev sahipliÄŸi yapan Ã¼lkesi" ilan etti.

TÃ¼rkiye, Suriyeli muhacirlere sunduÄŸu hizmetler karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda 30 milyar 285 milyon 573 bin dolar harcadÄ±.