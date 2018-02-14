12:00, 14 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

Kenya ve Uganda'nÄ±n paylaÅŸamadÄ±ÄŸÄ± ada: Migingo

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kenya ile Uganda arasÄ±nda Afrika'nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k gÃ¶lÃ¼ Viktorya GÃ¶lÃ¼ Ã¼zerindeki Migingo AdasÄ± yÃ¼zÃ¼nden 10 yÄ±ldÄ±r sÃ¼ren anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±n en bÃ¼yÃ¼k maÄŸduru KenyalÄ± balÄ±kÃ§Ä±lar, devamlÄ± UgandalÄ± sahil gÃ¼venlik polislerince sÄ±nÄ±rÄ± geÃ§tikleri Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lerek gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nma riskiyle yaÅŸÄ±yor.

DoÄŸu Afrika Ã¼lkeleri Kenya, Uganda ve Tanzanya'yÄ± Ã§evreleyen 68 bin metrekare bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki Viktorya GÃ¶lÃ¼'nde bulunan Migingo AdasÄ±'nda 2009'dan bu yana hem Kenya hem de Uganda'nÄ±n hak iddia etmesi yÃ¼zÃ¼nden anlaÅŸmazlÄ±k yaÅŸanÄ±yor.

Ãœlkenin batÄ±sÄ±ndaki Homa Bay eyaletine botla 2 saat uzaklÄ±ktaki Migingo AdasÄ±'na yÃ¶nelik anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±n ana nedeni adayÄ± Ã§evreleyen sularÄ±n zengin balÄ±k kaynaÄŸÄ±na sahip olmasÄ± olarak gÃ¶steriliyor.

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