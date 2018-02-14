GÃ¼ncelleme: 12:12, 14 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

Milli Savunma BakanÄ± Canikli, Mattis ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek





Milli Savunma BakanÄ± Canikli, BrÃ¼ksel'de dÃ¼zenlenen NATO Savunma BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ± kapsamÄ±nda TSÄ° 20.00'de ABD Savunma BakanÄ± Mattis ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Milli Savunma BakanÄ± Nurettin Canikli,Â NATO Genel Sekreteri Jens StoltenbergÂ ile bir araya geldi.Â Canikli, TSÄ° 20.00'de iseÂ ABD Savunma BakanÄ± James MattisÂ ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek. Canikli, NATO Savunma BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lmak Ã¼zere geldiÄŸi NATO KarargahÄ±'nda NATO ve TÃ¼rkiye Daimi TemsilciliÄŸi yetkililerince karÅŸÄ±landÄ±.Â ProgramÄ± kapsamÄ±nda ilk olarak NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile gÃ¶rÃ¼ÅŸen Bakan Canikli, ABD Savunma BakanÄ± James Mattis, Ä°ngiltere Savunma BakanÄ± Gavin Williamson, Fransa Savunma BakanÄ± Florence Parly ve Ä°spanya Savunma BakanÄ± Maria Dolores de Cospedal ile ayrÄ± ayrÄ± bir araya gelecek, NÃ¼kleer Planlama Grubu Savunma BakanlarÄ± Oturumu'na katÄ±lacak. Canikli'nin, ABD Savunma BakanÄ± Mattis ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi TSÄ° 20.00'de gerÃ§ekleÅŸecek. TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin, Suriye'nin Afrin ilÃ§esini iÅŸgal eden PYD/PKK'ya yÃ¶nelik baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nÄ±n deÄŸerlendirileceÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, bÃ¶lgedeki geliÅŸmeler ele alÄ±nacak. Milli Savunma BakanÄ± Canikli, daha sonra Kuzey Atlantik Konseyi ToplantÄ±sÄ± Savunma BakanlarÄ± Oturumu'na iÅŸtirak edecek. Aile fotoÄŸrafÄ± Ã§ekiminde de yer alacak Canikli'nin, ilk gÃ¼nkÃ¼ programÄ± NATO Savunma BakanlarÄ± Ã§alÄ±ÅŸma yemeÄŸiyle sona erecek.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.