GÃ¼ncelleme: 12:27, 14 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

Yunanistan'a kaÃ§an darbeci askerlerin mahkeme tarihleri belli oldu





FETÃ– tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan Yunanistan'a kaÃ§an askerlerin sÄ±ÄŸÄ±nma taleplerine iliÅŸkin itirazÄ±n Yunan yargÄ±tayÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼leceÄŸi tarihler aÃ§Ä±klandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan Yunanistan'a kaÃ§an askerlerin sÄ±ÄŸÄ±nma taleplerine iliÅŸkin itirazlar, Yunan yargÄ±tayÄ±nda 22 Åžubat ve 4 MayÄ±s'ta gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek. Yunanistan YargÄ±tay BaÅŸkanÄ± Nikolaos Sakellariou, yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda,Â darbeci askerlerden SÃ¼leyman Ã–zkaynakÃ§Ä±'ya verilen sÄ±ÄŸÄ±nma hakkÄ±nÄ±n askÄ±ya alÄ±nmasÄ±na iliÅŸkin temyiz duruÅŸmasÄ±nÄ±n 22 Åžubat'ta yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi. AÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, sÄ±ÄŸÄ±nma hakkÄ±nÄ±n iptal edilmesine yÃ¶nelik Yunan hÃ¼kÃ¼metinin itirazÄ± ise 4 MayÄ±s'ta Sakellariou'nun baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda YargÄ±tay genel kurulu tarafÄ±ndan gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lerek karara baÄŸlanacak. YargÄ±tayÄ±n nihai kararÄ±na kadar, diÄŸer darbeci askerlerin sÄ±ÄŸÄ±nma taleplerine yÃ¶nelik herhangi bir karar aÃ§Ä±klanmayacak. Yunan hÃ¼kÃ¼metinin darbeci askere sÄ±ÄŸÄ±nma hakkÄ± verilmesine iliÅŸkin itirazÄ±nÄ±n Atina Ä°dari Ä°stinaf Mahkemesi yerine en Ã¼st mahkeme YargÄ±tayda gÃ¶rÃ¼lmesine karar verilmiÅŸti. Yunanistan Ä°ltica Ofisi, Ã–zkaynakÃ§Ä±'nÄ±n sÄ±ÄŸÄ±nma talebinin reddine iliÅŸkin itirazÄ±nÄ± kabul etmiÅŸti. Ã–te yandan, TÃ¼rkiye'nin ilk iki iade talebini kabul etmeyen Yunan mahkemelerinde Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ iade talebi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmeye baÅŸlanacak.

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