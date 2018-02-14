Yunanistan'a kaÃ§an darbeci askerlerin mahkeme tarihleri belli oldu

FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan Yunanistan'a kaÃ§an askerlerin sÄ±ÄŸÄ±nma taleplerine iliÅŸkin itirazlar, Yunan yargÄ±tayÄ±nda 22 Åžubat ve 4 MayÄ±s'ta gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek.
Yunanistan YargÄ±tay BaÅŸkanÄ± Nikolaos Sakellariou, yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda,Â darbeci askerlerden SÃ¼leyman Ã–zkaynakÃ§Ä±'ya verilen sÄ±ÄŸÄ±nma hakkÄ±nÄ±n askÄ±ya alÄ±nmasÄ±na iliÅŸkin temyiz duruÅŸmasÄ±nÄ±n 22 Åžubat'ta yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
AÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, sÄ±ÄŸÄ±nma hakkÄ±nÄ±n iptal edilmesine yÃ¶nelik Yunan hÃ¼kÃ¼metinin itirazÄ± ise 4 MayÄ±s'ta Sakellariou'nun baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda YargÄ±tay genel kurulu tarafÄ±ndan gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lerek karara baÄŸlanacak.
YargÄ±tayÄ±n nihai kararÄ±na kadar, diÄŸer darbeci askerlerin sÄ±ÄŸÄ±nma taleplerine yÃ¶nelik herhangi bir karar aÃ§Ä±klanmayacak.
Yunan hÃ¼kÃ¼metinin darbeci askere sÄ±ÄŸÄ±nma hakkÄ± verilmesine iliÅŸkin itirazÄ±nÄ±n Atina Ä°dari Ä°stinaf Mahkemesi yerine en Ã¼st mahkeme YargÄ±tayda gÃ¶rÃ¼lmesine karar verilmiÅŸti. Yunanistan Ä°ltica Ofisi, Ã–zkaynakÃ§Ä±'nÄ±n sÄ±ÄŸÄ±nma talebinin reddine iliÅŸkin itirazÄ±nÄ± kabul etmiÅŸti.
Ã–te yandan, TÃ¼rkiye'nin ilk iki iade talebini kabul etmeyen Yunan mahkemelerinde Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ iade talebi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmeye baÅŸlanacak.
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FETÃ– tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan Yunanistan'a kaÃ§an askerlerin sÄ±ÄŸÄ±nma taleplerine iliÅŸkin itirazÄ±n Yunan yargÄ±tayÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼leceÄŸi tarihler aÃ§Ä±klandÄ±.
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BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Ã‡ipras'a gerginliklerden uzak kalÄ±nmasÄ±nÄ±n iki Ã¼lke iliÅŸkileri aÃ§Ä±sÄ±ndan daha hayÄ±rlÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±k sÃ¶zlÃ¼lÃ¼kle ifade ettik." dedi.
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AK Parti-MHP Milli Mutabakat Komisyonunun ittifak konusundaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± tamamlandÄ±.