12:45, 14 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

AK Parti Ä°ttifak Komisyonu'ndan ErdoÄŸan'a sunum

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Milli Mutabakat Komisyonunun AK Parti Heyeti BaÅŸkanÄ± Mustafa Åžentop, komisyonun Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla ilgili dÃ¼n akÅŸamÂ CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'aÂ sunum yaptÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi.

TBMM Anayasa Komisyonu BaÅŸkanÄ± ve AK Parti Ä°stanbul Milletvekili Åžentop, AK Parti Genel Merkezi'ne geliÅŸinde, gazetecilerin, Milli Mutabakat Komisyonu ile ilgili soruyu cevapladÄ±.

Åžentop, dÃ¼n akÅŸam CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a sunum yaptÄ±klarÄ±nÄ±, kendisini Ã§alÄ±ÅŸmalar hakkÄ±nda bilgilendirdiklerini aktardÄ±.

LÄ°DERLER BÄ°R ARAYA GELECEK

AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mahir Ãœnal, dÃ¼n Mecliste yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Milli Mutabakat Komisyonuna iliÅŸkin, "Ä°ki komisyon baÅŸkanÄ±, SayÄ±n Devlet BahÃ§eli ile SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z dÃ¶rtlÃ¼ bir toplantÄ± gerÃ§ekleÅŸtirecek. Bu hafta ya da en geÃ§ Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki hafta olur." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.Â

ErdoÄŸan bugÃ¼n de Uyum Komisyonu Ã¼yeleriyle bir araya gelecek.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, yapÄ±lan sunumlar sonrasÄ±nda son kararÄ±nÄ± verecek. UzlaÅŸÄ± saÄŸlanmasÄ± durumunda hazÄ±rlanacak kanun teklifi Meclisâ€™e sunulacak.Â