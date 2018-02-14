12:49, 14 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

NÃ¼kleer mÃ¼zakerelerde "casusluk" iddiasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Muhammed Cevad Zarif, nÃ¼kleer mÃ¼zakereler sÄ±rasÄ±nda yabancÄ± istihbarat kurumlarÄ± tarafÄ±ndan telefonunun dinlendiÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

Zarif, Ä°ran radyo ve televizyon kurumu IRIB'e baÄŸlÄ± "Cam-i Cem" gazetesine Ã¶zel mÃ¼lakat verdi.

Bir soru Ã¼zerine nÃ¼kleer mÃ¼zakereler sÄ±rasÄ±nda cep telefonunun dinlendiÄŸini iddia eden Zarif, "NÃ¼kleer mÃ¼zakereler devam ederken bazÄ± gÃ¼nler telefonum Ã¼tÃ¼ kadar sÄ±cak oluyordu. DiÄŸer mÃ¼zakereciler de aynÄ± durumla karÅŸÄ±laÅŸÄ±yordu." dedi.

Zarif, bu durumun Ä°ran'Ä±n iÃ§ iÅŸlerine mÃ¼dahalenin boyutunu ortaya koyduÄŸunu sÃ¶yledi.

Tahran yÃ¶netimi, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Zarif'in baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda BM GÃ¼venlik Konseyi'nin 5 daimi Ã¼yesi ve Almanya (P5+1) ile nÃ¼kleer programÄ±na iliÅŸkin yaklaÅŸÄ±k 20 ay sÃ¼ren mÃ¼zakereler yÃ¼rÃ¼tmÃ¼ÅŸtÃ¼. 20 Temmuz 2015'te anlaÅŸmayla sonuÃ§lanan mÃ¼zakereler, Viyana ve Cenevre'de yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

NÃ¼kleer mÃ¼zakereler sÄ±rasÄ±nda da mÃ¼zakerecilerin dinlendiÄŸine iliÅŸkin iddialar ortaya atÄ±lmÄ±ÅŸ, Ä°sviÃ§re makamlarÄ± iddialar Ã¼zerine soruÅŸturma baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±. 18 ay devam eden soruÅŸturma sonucunda ise dinleme yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin bulgulara rastlandÄ±ÄŸÄ±, ancak bunu kimlerin yaptÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±karÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in soruÅŸturmanÄ±n kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.

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