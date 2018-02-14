MEB'den 'ortaÃ¶ÄŸretime geÃ§iÅŸ sistemi' aÃ§Ä±klamasÄ±

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca (MEB),Â ortaÃ¶ÄŸretime yeni geÃ§iÅŸ sisteminin, 2018-2019 eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± itibarÄ±yla ortaÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±na yerleÅŸecek tÃ¼m Ã¶ÄŸrencileri kapsadÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
BakanlÄ±ktan, Resmi Gazete'nin bugÃ¼nkÃ¼ sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlanan Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± OrtaÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± YÃ¶netmeliÄŸi'nde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair YÃ¶netmelik ile ilgili bilgilendirme yapÄ±ldÄ±.
SÃ¶z konusu yÃ¶netmelikteki dÃ¼zenlemelerin ortaÃ¶ÄŸretime baÅŸlayan Ã¶ÄŸrencilere iliÅŸkin olacaÄŸÄ± anlatÄ±lan bilgilendirmede, yÃ¶netmeliÄŸin geÃ§ici maddesinde yer alan yerleÅŸtirme, nakil ve geÃ§iÅŸlere iliÅŸkin hÃ¼kÃ¼mlerin 2018-2019 eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± itibarÄ±yla ortaÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±na yerleÅŸen, yani 9'uncu sÄ±nÄ±fa baÅŸlayacak Ã¶ÄŸrencileri kapsadÄ±ÄŸÄ±, halihazÄ±rda Ã¶ÄŸrenimlerine devam eden Ã¶ÄŸrencilerin nakil ve geÃ§iÅŸlerinin ise bu maddenin yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdiÄŸi tarihten Ã¶nce yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kte olan yÃ¶netmelik hÃ¼kÃ¼mlerine gÃ¶re yÃ¼rÃ¼tÃ¼leceÄŸi belirtildi.
Bu konuya iliÅŸkin yÃ¶netmelikte yer alan ifadenin aÃ§Ä±k olmasÄ±na raÄŸmen bazÄ± internet haber sitelerinde kamuoyunu yanÄ±ltacak ÅŸekilde "TEOGâ€™un kaldÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±, bu yÄ±l da uygulanacaÄŸÄ± ve bu yÄ±l 8'inci sÄ±nÄ±fta Ã¶ÄŸrenim gÃ¶rmekte olan Ã¶ÄŸrencileri kapsamadÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde gerÃ§eÄŸe aykÄ±rÄ± ve kamuoyunu yanÄ±ltÄ±cÄ± haberlerin yer aldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:
"Temel eÄŸitimden ortaÃ¶ÄŸretime geÃ§iÅŸ sistemi, adÄ± geÃ§en yÃ¶netmelik hÃ¼kÃ¼mleri ile yeniden dÃ¼zenlenmiÅŸ olup, 2017-2018 eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± sonunda ortaokul ve imam hatip ortaokulunun 8'inci sÄ±nÄ±fÄ±nÄ± tamamlayacak ve 2018-2019 eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± itibarÄ±yla ortaÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±na yerleÅŸecek tÃ¼m Ã¶ÄŸrencileri kapsamaktadÄ±r. OrtaÃ¶ÄŸretime yeni geÃ§iÅŸ, BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n kamuoyu ile paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ÅŸekilde 2018-2019 eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± itibarÄ±yla uygulanacaktÄ±r. Buna iliÅŸkin kÄ±lavuz hazÄ±rlama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na baÅŸlanmÄ±ÅŸ olup, tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda kamuoyu ile paylaÅŸÄ±lacaktÄ±r."
MEB MÃ¼steÅŸarÄ± Yusuf Tekin de yÃ¶netmeliÄŸe iliÅŸkin Twitter hesabÄ±ndan aÃ§Ä±klama yaptÄ±.
"OrtaÃ¶ÄŸretim yÃ¶netmeliÄŸine iliÅŸkin okuma yazma bilmeyenlerin yanlÄ±ÅŸ yorumlarla kafa karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ±na" iÅŸaret eden Tekin, yÃ¶netmeliÄŸin ÅŸu an 8'inci sÄ±nÄ±fta okuyup 9'uncu sÄ±nÄ±fa yerleÅŸecek bÃ¼tÃ¼n Ã¶ÄŸrencileri kapsadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
GeÃ§ici maddenin ise nakil ve geÃ§iÅŸleri dÃ¼zenlediÄŸini vurgulayan Yusuf Tekin, 2018-2019 eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±nda 9'uncu sÄ±nÄ±fa baÅŸlayan Ã¶ÄŸrencilerin nakil ve geÃ§iÅŸlerinin ise eski hÃ¼kÃ¼mlere gÃ¶re yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, ortaÃ¶ÄŸretime yeni geÃ§iÅŸ sisteminin, 2018-2019 eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± itibarÄ±yla ortaÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±na yerleÅŸecek tÃ¼m Ã¶ÄŸrencileri kapsadÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ã–SYM tarafÄ±ndan, ALES'e iliÅŸkin analizlerin yer aldÄ±ÄŸÄ± ilk sÄ±nav deÄŸerlendirme raporu yayÄ±mlandÄ±
TÃ¼rk Epilepsi ile SavaÅŸ DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Yeni, "Epilepsi, herkesin baÅŸÄ±na gelebilecek kronik bir hastalÄ±k. AraÅŸtÄ±rma sonuÃ§larÄ±, epilepsi ile ilgili Ã¶n yargÄ±larÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serse de epilepsi hastasÄ± bireylerin birÃ§oÄŸu dÃ¼zenli ve doÄŸru bir tedavi ile Ã§alÄ±ÅŸabilir, okula gidebilir, evlenebilir yani normal hayatlarÄ±na devam edebilir" dedi
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nca kamu-Ã¶zel iÅŸ birliÄŸi ile baÅŸlatÄ±lan "Åžehir Hastaneleri Projesi" kapsamÄ±nda yapÄ±mÄ± devam eden Konya Åžehir Hastanesi, Ä°Ã§ Anadolu BÃ¶lgesi'nin bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne hizmet verecek.
Bilim adamlarÄ±, insan yumurtalarÄ±nÄ± ilk kez laboratuvar ortamÄ±nda geliÅŸtirmeyi baÅŸardÄ±.
AEÃœ ile ÃœrdÃ¼n'deki 5 Ã¼niversite arasÄ±nda, Ã¶ÄŸrenci ve Ã¶ÄŸretim elemanÄ± deÄŸiÅŸimini mÃ¼mkÃ¼n kÄ±lan "Erasmus" ve "Mevlana DeÄŸiÅŸim ProgramÄ±" da dahil bir Ã§ok alanda iÅŸbirliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzalandÄ±
Sigara ve tÃ¼tÃ¼n Ã¼rÃ¼nlerinde marka adlarÄ±nÄ±n standart bir yazÄ± tipi ve boyutta yer almasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren tek tip paket uygulamasÄ± 5 Ã¼lkede hayata geÃ§ti
AK Parti Grup BaÅŸkanvekili ElitaÅŸ'Ä±n yardÄ±mcÄ± doÃ§entliÄŸin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren teklifinin, TBMM Milli EÄŸitim KÃ¼ltÃ¼r GenÃ§lik ve Spor Komisyonu'nda gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine baÅŸlandÄ±
YÃ–K BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. SaraÃ§, "BugÃ¼nden itibaren diploma denklik baÅŸvurularÄ±, e-Devlet sistemi Ã¼zerinden online yapÄ±lacaktÄ±r. e-Devlet ÅŸifresi olmayan yabancÄ±lar iÃ§in ayrÄ± bir baÅŸvuru portalÄ± oluÅŸturulmuÅŸ, yabancÄ±lar bu portaldan aynÄ± ÅŸekilde online baÅŸvuracaklardÄ±r" dedi
YÃ–K, yardÄ±mcÄ± doÃ§ent kadrosunun kaldÄ±rÄ±larak "doktor Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi" kadrosuna geÃ§enlerin maaÅŸlarÄ±nda 100 liranÄ±n Ã¼zerinde iyileÅŸtirme yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi
Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼ Matematik MÃ¼zesi TÄ±rÄ± ile Ã§ocuklara bilim sevgisi aÅŸÄ±lanmasÄ± amaÃ§lÄ±yor
2017-2018 eÄŸitim-Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±nÄ±n ikinci yarÄ±sÄ± bugÃ¼n baÅŸlÄ±yor. Ä°kinci dÃ¶nem, 8 Haziran Cuma gÃ¼nÃ¼ sona erecek
Kilis ve Hatay'Ä±n sÄ±nÄ±r ilÃ§elerinde yarÄ±yÄ±l tatilinin bir hafta uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, geÃ§tiÄŸimiz hafta acil servislerle ilgili yeni dÃ¼zenlemeler iÃ§eren bir genelge yayÄ±nladÄ±. Bakan Ahmet Demircan, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada acillerdeki yoÄŸunluk sorununa Ã§Ã¶zÃ¼m bulmak iÃ§in bazÄ± uzman doktorlarÄ±n mesai saatini 16.00-23.00 ÅŸeklinde dÃ¼zenlediklerini belirtti
YaklaÅŸÄ±k 18 milyon Ã¶ÄŸrenci ile bir milyon Ã¶ÄŸretmen yarÄ±n eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±nÄ±n ikinci dÃ¶nemine baÅŸlayacak
YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kurulu'nun (YÃ–K) yardÄ±mcÄ± doÃ§entlere yÃ¶nelik hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± kanun taslaÄŸÄ±nda ikinci bir dÃ¼zeltme teklifi hazÄ±rlandÄ± ve TBMMâ€™ye sunuldu. Bu ikinci dÃ¼zenleme ile ilgili Prof. Dr. DurmuÅŸ GÃ¼nay da ikinci deÄŸerlendirme yazÄ±sÄ±nÄ± yazdÄ±