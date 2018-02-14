13:21, 14 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

MEB'den 'ortaÃ¶ÄŸretime geÃ§iÅŸ sistemi' aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca (MEB),Â ortaÃ¶ÄŸretime yeni geÃ§iÅŸ sisteminin, 2018-2019 eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± itibarÄ±yla ortaÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±na yerleÅŸecek tÃ¼m Ã¶ÄŸrencileri kapsadÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

BakanlÄ±ktan, Resmi Gazete'nin bugÃ¼nkÃ¼ sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlanan Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± OrtaÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± YÃ¶netmeliÄŸi'nde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair YÃ¶netmelik ile ilgili bilgilendirme yapÄ±ldÄ±.

SÃ¶z konusu yÃ¶netmelikteki dÃ¼zenlemelerin ortaÃ¶ÄŸretime baÅŸlayan Ã¶ÄŸrencilere iliÅŸkin olacaÄŸÄ± anlatÄ±lan bilgilendirmede, yÃ¶netmeliÄŸin geÃ§ici maddesinde yer alan yerleÅŸtirme, nakil ve geÃ§iÅŸlere iliÅŸkin hÃ¼kÃ¼mlerin 2018-2019 eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± itibarÄ±yla ortaÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±na yerleÅŸen, yani 9'uncu sÄ±nÄ±fa baÅŸlayacak Ã¶ÄŸrencileri kapsadÄ±ÄŸÄ±, halihazÄ±rda Ã¶ÄŸrenimlerine devam eden Ã¶ÄŸrencilerin nakil ve geÃ§iÅŸlerinin ise bu maddenin yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdiÄŸi tarihten Ã¶nce yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kte olan yÃ¶netmelik hÃ¼kÃ¼mlerine gÃ¶re yÃ¼rÃ¼tÃ¼leceÄŸi belirtildi.

Bu konuya iliÅŸkin yÃ¶netmelikte yer alan ifadenin aÃ§Ä±k olmasÄ±na raÄŸmen bazÄ± internet haber sitelerinde kamuoyunu yanÄ±ltacak ÅŸekilde "TEOGâ€™un kaldÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±, bu yÄ±l da uygulanacaÄŸÄ± ve bu yÄ±l 8'inci sÄ±nÄ±fta Ã¶ÄŸrenim gÃ¶rmekte olan Ã¶ÄŸrencileri kapsamadÄ±ÄŸÄ±" ÅŸeklinde gerÃ§eÄŸe aykÄ±rÄ± ve kamuoyunu yanÄ±ltÄ±cÄ± haberlerin yer aldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:

"Temel eÄŸitimden ortaÃ¶ÄŸretime geÃ§iÅŸ sistemi, adÄ± geÃ§en yÃ¶netmelik hÃ¼kÃ¼mleri ile yeniden dÃ¼zenlenmiÅŸ olup, 2017-2018 eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± sonunda ortaokul ve imam hatip ortaokulunun 8'inci sÄ±nÄ±fÄ±nÄ± tamamlayacak ve 2018-2019 eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± itibarÄ±yla ortaÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±na yerleÅŸecek tÃ¼m Ã¶ÄŸrencileri kapsamaktadÄ±r. OrtaÃ¶ÄŸretime yeni geÃ§iÅŸ, BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n kamuoyu ile paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ÅŸekilde 2018-2019 eÄŸitim ve Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± itibarÄ±yla uygulanacaktÄ±r. Buna iliÅŸkin kÄ±lavuz hazÄ±rlama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na baÅŸlanmÄ±ÅŸ olup, tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda kamuoyu ile paylaÅŸÄ±lacaktÄ±r."

MÃœSTEÅžAR TEKÄ°N'DEN YÃ–NETMELÄ°K AÃ‡IKLAMASI

MEB MÃ¼steÅŸarÄ± Yusuf Tekin de yÃ¶netmeliÄŸe iliÅŸkin Twitter hesabÄ±ndan aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

"OrtaÃ¶ÄŸretim yÃ¶netmeliÄŸine iliÅŸkin okuma yazma bilmeyenlerin yanlÄ±ÅŸ yorumlarla kafa karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ±na" iÅŸaret eden Tekin, yÃ¶netmeliÄŸin ÅŸu an 8'inci sÄ±nÄ±fta okuyup 9'uncu sÄ±nÄ±fa yerleÅŸecek bÃ¼tÃ¼n Ã¶ÄŸrencileri kapsadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

GeÃ§ici maddenin ise nakil ve geÃ§iÅŸleri dÃ¼zenlediÄŸini vurgulayan Yusuf Tekin, 2018-2019 eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±nda 9'uncu sÄ±nÄ±fa baÅŸlayan Ã¶ÄŸrencilerin nakil ve geÃ§iÅŸlerinin ise eski hÃ¼kÃ¼mlere gÃ¶re yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.