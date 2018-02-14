TÃ¼rkiye'den Irak'a 5 milyar dolar kredi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼tÂ Ã‡avuÅŸoÄŸlu, TÃ¼rkiye'nin Irak'Ä±n yeniden imarÄ± iÃ§in 5 milyar dolar kredi kolaylÄ±ÄŸÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Kuveyt'te "Irakâ€™Ä±n Yeniden Ä°marÄ± UluslararasÄ± KonferansÄ±"na katÄ±lanÂ Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "Irak'Ä±n Yeniden Ä°marÄ± UluslararasÄ± KonferansÄ±'nda Irak'a 5 milyar dolar kredi kolaylÄ±ÄŸÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± aÃ§Ä±kladÄ±k. KomÅŸusu, dostu ve gÃ¼venilir bir ortaÄŸÄ± olarak IraklÄ± kardeÅŸlerimizin yanÄ±nda durmaya devam edeceÄŸiz." ifadesini kullandÄ±.
Â Ãœlkeden ayrÄ±lmadan Ã¶nce gazetecilere de konferansla ilgili deÄŸerlendirmelerde bulunanÂ Ã‡avuÅŸoÄŸlu,Â Irak'Ä±n DEAÅž terÃ¶rÃ¼nden temizlenmesi ve yeniden inÅŸasÄ± iÃ§in gereken adÄ±mlarÄ±n atÄ±lacaÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, yapÄ±lan toplantÄ±larda bazÄ± Ã¼lkelerin insani yardÄ±m, yatÄ±rÄ±m ve ticaret konularÄ±nda taahhÃ¼tlerde bulunduÄŸunu kaydetti.
Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Irak'ta dÄ±ÅŸlanan kesimlerin gÃ¼veninin yeniden kazanÄ±lmasÄ±Â gerektiÄŸini ve gelecek seÃ§imlerin de bunun iÃ§in bir fÄ±rsat olduÄŸunu belirterek, ÅŸÃ¶yle devam etti:Â
"Biz bugÃ¼ne kadar Irak'a 2004'ten bu yana 500 milyon dolar civarÄ±nda insani ve kalkÄ±nma yardÄ±mÄ± yaptÄ±k. Yani yarÄ±m milyar dolar civarÄ±nda. AyrÄ±ca, TÄ°KA'mÄ±zÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi projeler var. FirmalarÄ±mÄ±zÄ±n Ã¼stlendiÄŸi proje miktarÄ± ve tamamladÄ±ÄŸÄ± projelerin deÄŸeri ise 25 milyar dolar civarÄ±nda. Bundan sonraki sÃ¼reÃ§te Ã¶zellikle firmalarÄ±mÄ±zÄ±n Ã¼stleneceÄŸi yatÄ±rÄ±mlar iÃ§in 5 milyar dolar, bunun iÃ§inde tabii oraya gidecek ihracat da var, 5 milyar dolar bir kredi vaadinde bulunduk. AynÄ± ÅŸekilde 50 milyon dolarlÄ±k insani ve kalkÄ±nma yardÄ±mlarÄ± iÃ§in ve bu insani ve kalkÄ±nma yardÄ±mÄ± iÃ§eren projeler iÃ§in bir hibe, yani kredi taahhÃ¼dÃ¼nde bulunduk."Â
BunlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra TÄ°KA'nÄ±n Ã¼lkedeki faaliyetlerinin devam edeceÄŸini, TÃ¼rk firmalarÄ±nÄ±n da Irak'ta yatÄ±rÄ±m yapmaya ve ticareti artÄ±rmaya teÅŸvik edileceÄŸini vurgulayanÂ Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Irak'Ä±n Yeniden Ä°marÄ± UluslararasÄ± KonferansÄ±'nda kendisi ayrÄ±lmadan Ã¶nce ortaya konanÂ en yÃ¼ksek miktarÄ±n TÃ¼rkiye tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.Â
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ile saat 12.10'da Belarus'un baÅŸkenti Minsk'e vardÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Irak'Ä±n yeniden imarÄ± iÃ§in TÃ¼rkiye'nin 5 milyar dolar kredi kolaylÄ±ÄŸÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
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