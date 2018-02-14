GÃ¼ncelleme: 13:45, 14 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

Ahmedinejad'dan Hamaney'e 'ÅŸÃ¼pheli Ã¶lÃ¼m' eleÅŸtirisi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ran'Ä±n eski cumhurbaÅŸkanÄ±Â Mahmud Ahmedinejad, cezaevlerindeki ÅŸÃ¼pheli Ã¶lÃ¼mlerle ilgili Ã¼lkenin lideriÂ Ayetullah Ali Hamaney'in tutumunu eleÅŸtirdi.

Eski cumhurbaÅŸkanÄ±na yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen "Devlet-i Bahar" adlÄ± internet sitesinin haberine gÃ¶re, Ahmedinejad, gÃ¶rev sÃ¼recinde yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan ve yolsuzluk suÃ§lamasÄ±yla yargÄ±lanan Hamid Bakayi'nin temyiz mahkemesi Ã¶ncesi gazetecilere aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

Cezaevlerinde yaÅŸanan Ã¶lÃ¼mleri eleÅŸtiren Ahmedinejad, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"YoksulluÄŸu nedeniyle ailesinden utanan bir adam sesini yÃ¼kseltince tutuklanÄ±p hapse atÄ±lÄ±yor. Ä°nsanlarÄ± umarsÄ±zca tutukluyorlar, daha sonra cenazesini ailesine teslim ediyorlar. Sonra da 'uyuÅŸturucu baÄŸÄ±mlÄ±sÄ±ydÄ± intihar etti' diyorlar."

Ä°nsanlarÄ±n bu durumdan ÅŸikÃ¢yetÃ§i olduÄŸunu, ancak baÅŸvuracaklarÄ± merci olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼ren Ahmedinejad, "Rehber (Ä°ran lideri Ali Hamaney) dahi yargÄ±nÄ±n iÅŸleyiÅŸi ve diÄŸer kurumlarÄ±n tutumundan sorumlu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor. Devlet ve hÃ¼kÃ¼met tarafÄ±ndan ezilen biri ne yapmalÄ±dÄ±r? DÃ¼nyanÄ±n neresinde zulÃ¼m payidar oldu ki burada olsun?" ifadelerini kullandÄ±.

Ä°ran'da geÃ§en ay "casusluk" suÃ§lamasÄ±yla tutuklanan Ä°ran asÄ±llÄ± Kanada vatandaÅŸÄ± akademisyen Kavus Seyyid Ä°mami'nin Tahran'daki Evin Hapishanesi'nde intihar ettiÄŸi duyurulmuÅŸtu.

Ãœlkedeki bazÄ± kesimler tarafÄ±ndan "ÅŸÃ¼pheli" gÃ¶rÃ¼len olayÄ±n duyulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan son yÄ±llarda Ä°ran'daki hapishanelerde meydana gelen Ã¶lÃ¼mler Ã¼lke medyasÄ±nÄ±n gÃ¼ndemine oturmuÅŸtu.

Ã–te yandan Ahmedinajed'Ä±n cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan Hamid Bakayi, yolsuzluk suÃ§lamasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada 63 yÄ±l hapis cezasÄ±na mahkÃ»m edilmiÅŸti.