GÃ¼ncelleme: 13:58, 14 Åžubat 2018 Ã‡arÅŸamba

Obama'nÄ±n Ä°srail'i Trump iÃ§in uyardÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Eski ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama'nÄ±n ekibinin,Â Donald TrumpÂ yÃ¶netimi ileÂ bilgi paylaÅŸÄ±mÄ±Â konusundaÂ Ä°srail'deki istihbarat birimlerini uyardÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Jerusalem Post gazetesi, Obama yÃ¶netiminin gÃ¶revden ayrÄ±lmadan Ã¶nce Ä°srail istihbaratÄ±nÄ±, "Trump yÃ¶netiminin Ruslar ile iliÅŸkisinin ne derecede olduÄŸu bilinmediÄŸi iÃ§in kritik bilgilerin RuslarÄ±n eline geÃ§ebileceÄŸi, onlar Ã¼zerinden de Ä°ranlÄ±lara aktarÄ±labileceÄŸi" notuyla uyardÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.

SÃ¶z konusu uyarÄ±nÄ±n istihbarat birimlerindeki gÃ¶revlilerin bireysel inisiyatifi sonucu mu, yoksa Ã¼stten gelen emirler Ã¼zerine mi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin bilgi bulunmadÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

Gazete ayrÄ±ca, eski Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Susan Rice'Ä±n kendisine gÃ¶nderdiÄŸi bilgi notu niteliÄŸindeki bir e-postada, Obama'nÄ±n "gelecek yÃ¶netim ile Ã¶zellikle Rusya konusunda istihbarat paylaÅŸÄ±rken dikkatli davranÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini" sÃ¶ylediÄŸi bilgisine haberinde yer verdi.

Jerusalem Post, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n geÃ§en mayÄ±s ayÄ±nda Ä°srail'in saÄŸladÄ±ÄŸÄ± "DEAÅž'Ä±n dizÃ¼stÃ¼ bilgisayar ve elektronik cihazlarla olasÄ± bir saldÄ±rÄ± planÄ± istihbaratÄ±nÄ±" Rus DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ile paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± konusunu iddialara Ã¶rnek gÃ¶sterdi.

Trump, kendisi veya seÃ§im kampanyasÄ± ekibi ile Rusya arasÄ±nda herhangi bir gizli iÅŸ birliÄŸi olduÄŸu yÃ¶nÃ¼ndeki tÃ¼m suÃ§lamalarÄ± bugÃ¼ne kadar reddetmiÅŸti.